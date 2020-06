Beschwerdebrief liefert Nachweis für 300 Jahre Chorgesang in Niederbühl

Anzeige

Einen ganz besonderen Geburtstag „feiert“ der Kirchenchor St. Laurentius Niederbühl, der in diesem Jahr 300 Jahre alt wird. Aufgrund der Corona-Pandemie ist im Moment aber noch niemandem so recht zum Feiern zumute. Noch hofft der Chor auf sein Festkonzert am 4. Oktober.

Wenn der katholische Stadtpfarrer Ralf Dickerhof aus Rastatt ein Grußwort mit einem „Wow!“ beginnt, um zu einem Jubiläum zu gratulieren, dann muss es schon ein ganz besonderer Geburtstag sein. Der Kirchenchor St. Laurentius Niederbühl besteht seit nunmehr 300 Jahren und ist damit die älteste Gemeinschaft im Rastatter Stadtteil Niederbühl/Förch.

Trotz dieses außergewöhnlichen Jubiläums ist im Moment aber niemandem so recht zum Feiern zumute. Grund: Die Planungen fürs Jubiläumsjahr sind längst abgeschlossen, die Vorbereitungen angelaufen. „Und dann hat Corona auf einen Schlag alles verändert“, berichtet Kirchenchor-Vorsitzende Hannelore Boos.

Alle haben bereits dem Dankgottesdienst am Sonntag, 24. Mai, entgegen gefiebert. Er fand nicht statt. „Die Chorproben sind unterbrochen und alle Jubiläumsveranstaltungen sind vorerst abgesagt.“ Sologesang sei zwar erlaubt, aber chorisches Singen bleibe wegen der Gefahr einer Tröpfcheninfektion und der hohen Ansteckungsgefahr verboten.

Kirchenchor hofft noch auf Festkonzert Anfang Oktober

Ob daher das für Sonntag, 4. Oktober, um 18 Uhr geplante Festkonzert stattfinden kann, steht noch in den Sternen. „Wir nehmen es mit Gelassenheit, denn nach 300 Jahren kommt es auf ein paar Monate früher oder später nicht an“, sagt Boos. Für den Fall, dass das Konzert stattfinden sollte, werde der Chor, dem heute 23 geübte Stammsängerinnen und -sänger angehören, durch zehn Gastsänger verstärkt, so Boos.

Wie aus der Festschrift hervorgeht, fällt die Gründung des Kirchenchores in die Zeit nach dem „Frieden zu Rastatt“ 1714. Den Nachweis, dass sie auf 300 Jahre Chorgesang zurückblicken kann, verdankt die Kirchengemeinde dem Zufall, dass sich im Generallandesarchiv ein mehrseitiger Beschwerdebrief des Schulmeisters und Mesners Johannes Pfeiffer an die fürstlich markgräfliche Hofkanzlei von Markgräfin Sibylla Augusta erhalten hat.

Schulmeister Johannes Pfeiffer im Zwist mit Ortspfarrer Alois Rink

1720 beklagte sich Pfeiffer darin über den damaligen Ortspfarrer Alois Rink, der sich offenbar allzu herrisch in die Arbeit des Chores einmischte. Pfeiffer steht somit als eine Art „Urvater“ am Anfang der Historie des Niederbühler Chors, der zusammen mit der Dorfgemeinschaft in den letzten 300 Jahren viele Höhen und Tiefen, glückliche Zeiten, aber auch Katastrophen, Kriege und Hungersnöte erlebt hat.

Der älteste Bericht über die Arbeit des Kirchenchors stammt laut Boos aus dem Jahr 1942. In diesem erzählt der damalige Pfarrer Wilhelm Rinderle von einer erhebenden Aufführung einer Weihnachtsmesse mit neuen Mitgliedern.

25 Chorleiter und 36 Pfarrer erlebte der Chor bislang

Seit der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg wird der Kirchenchor als Verein geführt und zählt bis heute acht Vorsitzende. Zeugnis von einem ehemals regen Vereinsleben vermittelt das seit 1961 ausführlich geführte Protokollbuch des Chores, der in seiner langen Geschichte 25 Chorleiter und 36 Pfarrer erlebte. Ganz besonderes Glück hatten die Sänger mit der Wahl ihrer Dirigenten, „die es stets verstanden haben, den Chor weiterzuentwickeln und bereit waren, sich über das erforderliche Maß hinaus zu engagieren“, so Boos. Seit September 2017 leitet Günther Siegwarth die traditionsreiche Chorgemeinschaft, die auf etliche festliche Konzerte zurückblicken kann.

„Er ist ein Mann mit sehr viel Erfahrung, der es mit seiner lockeren und unterhaltsamen Art hervorragend versteht, den Leuten die Freude am Singen zu erhalten“, so Boos. Wie in den Grußworten der Festschrift betont wird, leistet der Chor, der 1995 zu seinem 275-jährigen Bestehen mit der Palestrina-Medaille ausgezeichnet wurde, auch im sozialen Bereich einen wichtigen Beitrag zu einem intakten Gemeinwesen.

Breit gefächertes Repertoire

„In den vergangenen Jahren beschränken sich unsere Aktivitäten auf das Singen in den wöchentlichen Chorproben und die Mitwirkung an den kirchlichen Hochfesten und beim Pfarrfest, also auf etwa zwölf Termine pro Jahr“, berichtet Boos, dass der Chor trotz schwindender Mitgliederzahlen immer noch in der Lage sei, vierstimmige Messen aufzuführen. Das breit gefächerte Repertoire der kleinen Niederbühler Sängerschar umfasse die traditionelle klassische Kirchenmusik aller bekannten Komponisten, daneben Messen, neue geistliche Lieder, aber auch Volksweisen aus Polen, Schweden und England. „Mit ganz besonderer Vorliebe singen wir Lieder aus Taizé“, so die Vorsitzende.