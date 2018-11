Bietigheim: 77-jährige Frau vermisst

Anzeige

Seit Sonntagabend wird im Bereich Bietigheim unter Hochdruck nach einer Frau gesucht, die in einem Wohnheim in der Tullastraße in Bietigheim lebt.

Am Sonntagabend verließ die 77 Jahre alte Ute Schiefelbein das Anwesen und wird seither unter anderem unter Einsatz von mehreren Polizeistreifen, Suchhunden und einem Hubschrauber gesucht. Die Frau leidet an Demenz und ist orientierungslos. Frau Schiefelbein ist etwa 165 cm groß, hat kurze dunkelblonde Haare, ist schlank und war zum Zeitpunkt des Verschwindens bekleidet mit einer hellblauen knielangen Strickjacke, einer karierten Bluse (weiß/rot/hellblau), einer dunklen Hose und dunklen Schuhe. Hinweise auf die Person werden unter der Hinweisnummer 0781 21-2820 oder dem Polizeinotruf 110 entgegengenommen.

(ots/bnn)