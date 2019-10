Rettungshubschrauber im Einsatz: Pkw kollidiert mit Kleintransporter auf der B3

Anzeige

Ein Pkw ist am Montagabend um 18.51 Uhr beim Einfahren von einem Tankstellengelände auf die B3 in Richtung Rastatt bei Bietigheim mit einem mit überhöhter Geschwindigkeit fahrenden Kleintransporter kollidiert. Dabei wurden beide Fahrzeugführer schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung vermeldet, war der Kleintransporter in Richtung Karlsruhe unterwegs. Beide Fahrzeuge seien nach der Kollision in einem angrenzenden Wiesengelände gelandet. Sowohl am Pkw als auch am Kleintransporter entstand wirtschaftlicher Totalschaden, so die Polizei.

Die B3 musste während der Unfallaufnahme für rund vier Stunden gesperrt werden. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

ots/BNN