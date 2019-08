Bis Jahresende liegt das Gelände der Hans-Thoma-Schule Rastatt brach

Anzeige

Auf dem Gelände der Hans-Thoma-Schule in Rastatt passiert bis Jahresende zunächst einmal nichts. Die Abbrucharbeiten sind seit Ende April erledigt, die Bauarbeiten starten voraussichtlich im Januar. Die Unterlagen der Ausschreibung für den Rohbau würden derzeit im Rathaus geprüft, teilt Pressesprecherin Heike Dießelberg auf Anfrage der Badischen Neuesten Nachrichten mit. Eröffnet wird die Schule damit frühestens im Januar 2021, es könnte allerdings auch Ostern 2021 werden.

Das ist freilich später als ursprünglich geplant. Eigentlich sollte die Hans-Thoma-Schule, die mit Ende des Schuljahres im Sommer 2018 geschlossen wurde, schon nach zwei Jahren zum Schuljahresbeginn im Jahr 2020 wieder in Betrieb gehen. Ein ehrgeiziger Zeitplan war das – zu ehrgeizig, wie spätestens seit der Sitzung des Gemeinderats im Mai dieses Jahres bekannt ist. Damals hob das Gremium die Ausschreibung auf. Europaweit wurde das Projekt veröffentlicht, nur zwei Firmen gaben ein Angebot ab – und davon lag das günstigste fast doppelt so hoch wie in der Kostenberechnung ermittelt.

Projekt wurde verschoben

Aus Sicht der Stadtverwaltung lag das Problem auch darin, dass der Baubeginn Mitte Juni dieses Jahres ungünstig liege. Hinzu komme die überhitzte Auftragslage bei den Firmen. Das Projekt wurde um sieben Monate verschoben in der Hoffnung, dass mit einem längeren Vorlauf mehr und vor allem angemessenere Angebote eintrudeln. Ob diese Rechnung aufgeht, wird derzeit auf den Schreibtischen des Rathauses ermittelt. Nach Auskunft von Pressesprecherin Dießelberg werde jetzt in der Tat ein „der Kostenberechnung entsprechendes Ergebnis erzielt“.

Spielraum für Ausschreibungen

Für alle weiteren Ausschreibungen, etwa den Innenausbau oder die Haustechnik ergibt sich damit noch mehr Spielraum, da diese Gewerke nun sukzessive ohne zeitlichen Druck ebenfalls ausgeschrieben werden. Das Rathaus hat indes ein großes Interesse daran, den Kostenrahmen nicht zu sprengen.

Kosten für Hans-Thoma-Schule

Denn um die Kosten hatte es im Vorfeld erhebliche Debatten und hitzige Sitzungen gegeben. Insbesondere die SPD-Fraktion hielt das Projekt für zu teuer, auch die Vertreter der anderen Fraktionen murrten. Immerhin war es im Laufe der Beratungen gelungen, die geplanten Kosten von fast 16 Millionen Euro auf 14 Millionen Euro zu drücken. Käme am Ende bei der Abrechnung doch wieder der ursprüngliche Betrag heraus oder sogar noch mehr, dann würden die Skeptiker im Gemeinderat sicherlich erneut massiv auftreten.

Übergangslösung bleibt länger als gedacht

Für die Schüler ist jede Verlängerung der Bauzeit ärgerlich – sie werden seit Herbst 2018 mit einem Bus nach Wintersdorf in die dortige Schule gekarrt, die für die Bauzeit der Hans-Thoma-Schule reaktiviert wurde.

Wer also im vergangenen Jahr oder vor zwei Jahren eingeschult wurde, wird mindestens zweieinhalb Jahre und damit mehr als die Hälfte seiner Grundschulzeit in der Übergangslösung erlebt haben. Die Eltern der im Jahr 2014 Geborenen, die eigentlich zum Schulstart im Herbst 2020 in die neue Schule einziehen sollten, werden nun ebenfalls mindestens ein halbes Jahr mit dem Bus pendeln. Die Idee, etwa beim Tulla-Gymnasium Container mit Klassenzimmern aufzustellen, wurde von der Mehrheit des Gemeinderats zu Gunsten der Busfahrlösung verhindert.

Neubau erforderlich

Die Hans-Thoma-Schule wurde im Jahr 1966 eröffnet und bereits im Jahr 1972 erweitert. Insbesondere der Erweiterungsteil war zuletzt sehr marode. Wegen des Zuzugs vieler Familien im Einzugsgebiet und der neuen Ausrichtung als Ganztagesschule wurde ein Neubau erforderlich.