Bürgermeister im Landkreis Rastatt wollen keine Waffen: „Wir sind hier nicht im Wilden Westen“

Der Bürgermeister von Kamp-Lintfort in Nordrhein-Westfalen lebt in Angst. Christoph Landscheidt wird von Rechtsextremen bedroht, hat einen Waffenschein beantragt und damit bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Jetzt hat der SPD-Politiker Personenschutz erhalten. Die Rathauschefs im südlichen Landkreis Rastatt beobachten die problematische Situation ihres Kollegen genau, wollen sich aber selbst nicht bewaffnen.

„Für mich käme die Beantragung eines Waffenscheins nicht infrage“, erklärt Jürgen Pfetzer, Bürgermeister von Ottersweier auf Anfrage unserer Redaktion. „Ich persönlich lehne das ab, wir sind nicht im Wilden Westen. Bislang bin ich auch noch nie bedroht worden. Allerdings kann ich die Entscheidung des Amtskollegen aus Kamp-Lintfort, der nach eigenen Angaben massiv bedroht wird, auch nicht verurteilen. Gleichwohl sehe ich diesen krassen Schritt nicht als Vorbild.

Für mich ist das vielmehr ein sehr ernst zu nehmender Hilferuf und auch ein Hinweis, dass wir in der Bundesrepublik eine Situation haben, in der Amtsträger damit rechnen müssen, angegriffen zu werden. Das ist befremdlich und das habe ich auch in meiner Neujahrsrede zum Thema gemacht. Wir brauchen eine gesamtgesellschaftliche Diskussion über diese bedenkliche Entwicklung und müssen uns darüber verständigen, wie wir miteinander umgehen wollen. Das betrifft den Umgang mit Politikern ebenso wie mit Rettungskräften, Polizei, Lehrern oder Busfahrern.“

Verbale Drohungen nehmen zu

Hans-Peter Braun, Bürgermeister der Gemeinde Bühlertal, betont ebenfalls: „Ich beabsichtige nicht, einen Waffenschein zu beantragen. Ich bin aber auch noch nie massiv bedroht worden. Ich habe dies auch noch nie von einem anderen Kommunalpolitiker in Bühlertal gehört. Allerdings erhalten wir häufiger Faxe der Reichsbürger ins Rathaus, die wir an die Polizei weitergeben.“

Braun will aber kein Urteil über seinen Kollegen Christoph Landscheidt fällen. „Ich kann die Bedrohungslage in Kamp-Lintfort von hier aus nicht beurteilen“, meint er. „Persönlich kann ich mir nicht vorstellen, mich zu bewaffnen.“

Erik Ernst, Bürgermeister in Sinzheim, sieht dies ähnlich. „Davon halte ich nichts. Ich fühle mich nicht bedroht. Was ich aber feststelle ist, dass auch meine Mitarbeiter verstärkt verbalen, teilweise auch anonymen Drohungen und Beleidigungen ausgesetzt sind. Einmal musste ich Mitarbeiter in Stellung bringen, die mir bei einer weiteren Eskalation helfend zur Seite gesprungen wären.“

Klage über „Verrohung der Gesellschaft“

Christian Greilach, Bürgermeister der Stadt Lichtenau, hält sich bedeckt: „Da ich weder den Kollegen persönlich, noch die konkrete Situation und alle Hintergründe in Kamp-Lintfort kenne, kann und möchte ich hierzu keine Einschätzung geben. Bitte haben Sie hierfür Verständnis.“

Helmut Pautler, Bürgermeister von Rheinmünster, hat im Zusammenhang mit den Kameradschaftsabenden der Neonazis im Ortsteil Söllingen vor einigen Jahren selbst üble Erfahrungen mit Rechten gemacht. „Auch ich wurde bedroht“, sagt er. Über die Beantragung eines Waffenscheins will der Rathauschef aber nicht sprechen.

Er beklagt die zunehmende Verrohung der Gesellschaft und die mangelnde Achtung der Menschen voreinander. „Gesetzgebung und Rechtsprechung sind gefordert“, meint Pautler. „Die zuständigen Ministerien müssen die Strafverfolgungsbehörden mit Personal- und Sachmitteln entsprechend ausstatten.“ Der Bürgermeister beklagt, dass im Internet inzwischen alle Hemmungen gefallen sind. „Die sozialen Netzwerke sind oft asozial“, stellt er fest. „Das ist nicht mehr gesellschaftsfähig.“

„Waffenbesitz ist der falsche Weg“

Bühls Oberbürgermeister Hubert Schnurr fühlt mit seinem Kollegen in Kamp-Lintfort: „Es ist absolut verständlich, dass sich Menschen in solch einer sorgenvollen Situation über ihren Schutz Gedanken machen und sich persönlich ein sichereres Gefühl geben möchten. Dabei aber sich als Bürgermeister eine Waffe zulegen zu wollen, halte ich dennoch für den falschen Weg und ein fatales Signal an die Gesellschaft.

Mit Sorge betrachte ich allgemein die Entwicklung, wie stark Menschen in der Kommunalpolitik zum Teil bedroht werden. Deshalb ist es wichtig, dass darüber öffentlich diskutiert wird und wir alle Hass, Hetze und Gewalt entschlossen entgegentreten. Der Umgang untereinander muss immer respektvoll bleiben. Das ist das oberste Gebot.“