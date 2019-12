Café Bellini in Rastatt schließt Ende 2019

Anzeige

Das Gebäude in der Rastatter Museumsstraße, in dem viele Jahre das traditionsreiche Restaurant Riva beheimatet war, steht vor einem erneuten Pächterwechsel: Zum neuen Jahr schließt das Café Bellini aus finanziellen Gründen seine Pforten. „Die Kosten waren sehr hoch, und das Bellini wurde nicht so angenommen wie erhofft“, sagt Betreiber Marco Bulla. „Die Situation war nicht mehr tragbar.“

Übernommen hatte Bulla das Lokal im September 2018. „Generell sind wir dort ein schwieriges Erbe angetreten“, blickt er zurück. Die ersten drei, vier Monate seien noch ganz gut gelaufen, man habe sich eine Stammkundschaft aufbauen können. Doch die Umsätze wurden immer schwächer – bis Bulla jetzt die Reißleine zog. „Die große Masse hat uns gefehlt“, sagt er.

Ist Rastatt uninteressant für Gastronomen?

Das lasse sich auf viele verschiedene Gründe zurückführen. Trotz guter Lage des Lokals sei Rastatt für die Gastronomie generell sehr uninteressant, meint Bulla. „Das merken nicht nur wir, sondern auch andere Gastronomen. Die Stadt muss sich grundsätzliche Gedanken machen.“ Daneben hätten Baustellen und die Parkplatzsituation dem Bellini zu schaffen gemacht. „Nicht nur Angebot und Service sind für ein Restaurant wichtig. Auch das Drumherum muss passen“, bemerkt Bulla. Trotzdem sei ihm die Entscheidung, den Schlüssel endgültig umzudrehen, nicht leicht gefallen. „Wir haben viel Zeit und Schweiß in das Bellini gesteckt. Da hängen auch viele Emotionen dran“, so Bulla. Gleichwohl falle ihm auch eine „Riesen-Last“ von der Schulter. „Die Situation zehrt an einem. Da gehst du dann abends nach Hause und fragst dich, wieso du dich so reinhängst.“

Letzte Silvesterparty

Noch bis zum 18. Dezember will er seinen Gästen Speisen anbieten, danach bleibt die Küche kalt. An Heiligabend und an Silvester soll aber noch einmal traditionell im und rund ums Bellini kräftig gefeiert werden. Wie es mit dem Standort weitergeht, stehe derweil noch in den Sternen. Der Eigentümer führe zwar gemeinsam mit Bulla Gespräche mit potenziellen Nachfolgern. Konkret sei allerdings noch nichts. Folglich müsse man davon ausgehen, dass das Lokal ab Januar zunächst leer steht. Auch zu seiner eigenen gastronomischen Zukunft kann Marco Bulla noch nichts Genaues sagen.