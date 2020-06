Dachbalken drohen einzustürzen: Ottersdorfer Kirche gesperrt

Anzeige

Die Ottersdorfer Kirche St. Ägidius musste wegen Einsturzgefahr gesperrt werden. Ein Teil der Dachkonstruktion ist so von Fäulnis befallen, dass die maroden Balken jederzeit brechen können. Die Sanierungsarbeiten sollen mindestens ein halbes Jahr dauern.

Die Holztreppe ist schmal und steil. Ein Geländer dient dazu, auf dem wackeligen Weg nach oben ein wenig mehr Sicherheit zu gewinnen. Dann, direkt unter dem Dach der Ottersdorfer St. Ägidius-Kirche verdeutlicht Pfarrer Michael Dafferner die Unterschiede: Das Vordach direkt über dem Chorraum wird von neuen, stabil wirkenden Holzbalken gestützt.

Nur wenige Meter daneben erscheint das Gebälk über dem Mittelschiff morsch und marode: „Da sind die Spuren, die durch die Feuchtigkeit hinterlassen wurden, deutlich zu erkennen“, sagt Dafferner und lässt keinen Zweifel: „Auch Schimmel hat das Holz befallen.“

Dicke Spinnweben umranken obendrein das kleine Dachfenster in der Nähe und die Schindeln vermitteln den Eindruck, als hätten sie eine Auffrischung dringend nötig. Im dritten Bauabschnitt, in dem die St. Ägidius-Kirche – das älteste Gotteshaus im Ried – saniert wird, sollen diese Mängel beseitigt werden. Allerdings sind die zutage getretenen Probleme nun so gravierend, dass Besuchern der Eintritt in die Kirche für die nächste Zeit versperrt bleibt.

Auch interessant: Sanierung der Stiftskirche in Baden-Baden: Jetzt muss die Petrus-Figur von der Turmspitze in die Werkstatt

Gutachten angefertigt

Im Zuge der Vorbereitung auf den dritten Sanierungsabschnitt war im Februar ein Gutachten angefertigt worden, um die Statik des Gebäudes genauer unter die Lupe zu nehmen. Einmal sei nach der Corona-Krise noch ein Gottesdienst in der Kirche unter den geltenden Sicherheitsregeln gefeiert worden, sagt Pfarrer Dafferner.

Die Ergebnisse des mittlerweile vorgelegten Gutachtens waren eindeutig. „Ein Teil der tragenden Dachkonstruktion ist so von Fäulnis befallen, dass die maroden, aus Eichenholz bestehenden Balken jederzeit brechen können und dadurch Einsturzgefahr besteht“, wie Dafferner und Christoph Bosler, Vorsitzender des neu konstituierten Pfarrgemeinderates, erklären.

Erzbischöfliches Bauamt rät zur Sperrung der Kirche

„Per Hubsteiger wurde das Dach der Kirche von außen untersucht und bei zwei bis drei Dachbalken, die sich quer über das Kirchenschiff hinweg erstrecken, sind sehr gravierende Schäden festgestellt worden“, bestätigt auch Architekt Rudolf A. Frietsch, in dessen Verantwortung bereits die beiden ersten Bauabschnitte realisiert wurden.

Das erzbischöfliche Bauamt hatte das Gutachten geprüft und ob der Ergebnisse dringend zur Sperrung der Kirche geraten, um Gottesdienstbesucher nicht zu gefährden.

Nach Angaben von Dafferner bestehe der Wunsch, im September mit den Sanierungsarbeiten für das Dach des Hauptschiffes zu beginnen: „Der Architekt wird beauftragt, es gibt eine Kostenschätzung, die Verrechnungsstelle stellt den Finanzierungsplan auf und das erzbischöfliche Ordinariat in Freiburg muss zustimmen.“

Auch interessant: Pforzheimer Christuskirche ist die Idealbaustelle für Corona-Zeiten

Sanierungsarbeiten sollen ein halbes Jahr dauern

Dabei könne allerdings derzeit noch nicht abgeschätzt werden, wie viel Zeit die Sanierungsarbeiten in Anspruch nehmen. Architekt Frietsch rechnet zumindest mit einem halben Jahr und Kosten im sechsstelligen Bereich.

„Bei einer solchen Sanierung können aber stets auch Überraschungen auftreten“, gibt Frietsch zu bedenken. Fest steht indessen, dass die Kirche so lange nicht betreten werden soll, bis das Dach des Hauptschiffes komplett erneuert ist.

Wenn die Arbeiten abgeschlossen sind habe man dann aber die Gewissheit, dass „die Kirche oben dicht ist“, wie Dafferner betont.

Kirchturmspitze ist bereits erneuert

Bereits im vergangenen Jahr waren Gottesdienste in St. Ägidius wegen der Sanierung der Heizungsanlage ausgefallen. In einem ersten Bauabschnitt wurde die Kirchturmspitze von St. Ägidius 2015 erneuert, nachdem auch dort die hölzerne Substanz große Schäden aufgewiesen hatte.

Im vergangenen Jahr waren dann die Balken im Bereich des Vordaches über dem Chorraum erneuert und das Dach neu eingedeckt worden. In einem weiteren Bauabschnitt könnte später noch eine Innenrenovierung erfolgen, wie Dafferner wissen lässt.

Zunächst aber seien auch noch Sanierungsarbeiten in der Wintersdorfer Kirche geplant. Die Glocken läuten in St. Ägidius freilich trotz Besuchsverbot weiter: „Zwei Mal im Jahr werden sie gewartet“, erklärt der Pfarrer.

Pfarrgemeinderat sucht Ausweichmöglichkeiten

Der neu konstituierte Pfarrgemeinderat habe sich nun damit auseinander zu setzen, welche Alternativen den Gläubigen in Ottersdorf angeboten werden können – nicht zuletzt im Zuge der Einschränkungen durch Corona. Ausweichmöglichkeiten bestehen etwa in St. Michael in Wintersdorf, St. Birgitta in Iffezheim oder St. Jakobus in Plittersdorf. Auch das Ottersdorfer Gemeindehaus soll als alternativer Standort geprüft werden.