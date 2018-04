Dan Sperry im Interview

Dan Sperry ist ein Schock-Illusionist aus Amerika, der sich in TV-Sendungen wie dem Supertalent mit bizarren Shows bereis einen Namen gemacht hat. Am Freitag, 27. April, kommt der Zauberer mit seiner „The Strange Magic Tour“ ab 20 Uhr in die Badner Halle nach Rastatt. Mit unserer Mitarbeiterin Meike Paul sprach er über Monster-Filme, blaue Pillen und gute Freunde, die beim Entwickeln der Illusionen helfen.

Dan Sperry in Rastatt. Das bedeutet Zauberei. Aber auch ein bisschen Horror und Exzentrik, oder?

Sperry: Genau! Das ist genau das, was ich mache! Ich liebe es, diese Bereiche zu kombinieren.

Woher kommt Ihre Vorliebe für Grusel-Atmosphäre und Schaudern?

Sperry: Na ja, ich wurde früh von alten Monster-Filmen inspiriert. Ich mag Dracula und Frankenstein, und so Zeug. Quentin Tarantino- und Alfred Hitchcock-Filme haben es mir einfach angetan. Also habe ich angefangen, Elemente dieser Filme in meine Shows einfließen zu lassen!

Was wird die Rastatter erwarten? Wird es wieder blutig?

Sperry: Na klar. Es wird etwas Blut geben. Und wenn wir Glück haben nur meines. (lacht) Wenn das Publikum mich beim Supertalent, im Internet oder in anderen TV-Shows gesehen hat, dann weiß es, was bei mir abgeht.

Es wird aber nicht nur alte Tricks geben, oder?

Sperry: Natürlich nicht. Ich habe mir wieder viele neue, coole Illusionen einfallen lassen! Es wird die wohl größte Show, die ich bis jetzt gemacht habe.

Was inspiriert Sie? Wie kreieren Sie neue Illusionen?

Sperry: Das sind verschiedene Dinge. Manchmal ist es ein Song, den ich höre. Wenn ich dann denke, oh, der hört sich cool an, oder so. Manchmal sind es wie bereits gesagt Filmszenen, die mich fesseln. Oder eben Dinge, die ich irgendwo aufschnappe: im Alltag, im TV. Wo auch immer.

Das heißt, Sie bauen Ihre Requisiten auch selbst?

Sperry: Ja, manche Sachen baue ich selbst. Bei größeren Projekten habe ich aber Hilfe von qualifizierten Leuten. Ich habe tolle Freunde und Kollegen, die mir wunderbar unter die Arme greifen.

Sieht es am Ende manchmal anders aus, als geplant?

Sperry: Tricks und Illusionen werden entwickelt, verfeinert und verbessert. Es ist oft ein Entwicklungsprozess. Da bin ich über den Input der anderen sehr dankbar. Zwei Denker sind immer besser als nur einer. Und ich habe kein Problem damit, um Hilfe zu bitten.

So eine Illusion kann in ihrer Umsetzung auch ziemlich teuer werden, stimmt’s?

Sperry: Na ja, ich glaube, manchmal geht es einfach nicht ums Geld. Natürlich kostet es Geld, etwas zu planen und zu entwickeln. Und wenn man etwas verbessert, etwas vergrößert und ausbaut, dann kostet es manchmal mehr, als man zunächst angenommen hat. Das kennt ja jeder. Aber ich bin der Meinung, dass es beim Verzaubern gar nicht so sehr auf große Gerätschaften ankommt. Es sind doch manchmal die kleinen oder unscheinbaren Dinge, die uns überraschen und umhauen.

Das heißt, es geht gar nicht um wirtschaftliches Planen?

Sperry: Es ist ehrlich gesagt meistens nicht der Preis. Es sind viel mehr Zeit und Nerven, die es kostet eine Show vorzubereiten. Ich habe kein konkretes Beispiel, aber man kann schon davon ausgehen, dass manche Programmpunkte Wochen und Monate in Anspruch genommen haben.

Was ist nach der ganzen Zeit dann der größte Lohn für Sie?

Sperry: Wenn die Menschen mit großen Augen und offenen Mündern da sitzen. Wenn sie staunen und alles so klappt, wie ich mir das gewünscht habe.

Gibt es ein magisches Vorbild?

Sperry: Nein, nicht wirklich. Aber eine Person hat mich wirklich stark beeinflusst. Ich habe mir ihn oft angesehen und genau studiert – und das ist David Copperfield.

Mit nur 17 Jahren bekamen Sie den Titel „Jüngster Illusionist“. Können Sie heute selbst noch über manche Tricks staunen? Kann man Sie noch begeistern?

Sperry: Ja. Zumindest manchmal. Ich vergleiche Magie gerne mit dem Film Matrix: Wenn du die blaue Pille nimmst, oder was es genau war, dann tauchst du ab. Aber wenn du die rote Pille nimmst, dann bleibst du in der realen Welt. Magie sollte wie diese blaue Pille sein. Man taucht so sehr in diese Welt ab.

Aber Sie verlieren dabei doch keine Bodenhaftung?

Sperry: Wenn etwas richtig gut gemacht ist und ich, trotz Vorwissen nicht sofort erkenne, wie es gemacht ist, dann bin ich begeistert. Ein bisschen Haftung verlieren ist dann gar nicht schlecht. Das ist superselten. Aber das macht diesen Moment eben auch so cool!

Optisch fühlt man sich bei Ihnen an Marylin Manson erinnert. Kann er Sie denn musikalisch vom Hocker reißen?

Sperry: Davon hab ich schon gehört. (lacht) Manche seiner Lieder höre ich mir an – aber bei weitem nicht alles. Ich habe ihn auch noch nie live gesehen. Was aber nicht bedeutet, dass ich seine Kunst nicht respektiere. Er ist ja sehr erfolgreich in dem, was er tut – Musik, Filme – und er setzt sich auch für viele Projekte ein. Ein cooler Typ also.

Gibt es auch noch eine andere Seite von Dan Sperry? Eine ungeschminkte, die man im Supermarkt niemals erkennen würde?

Sperry: Manchmal ja. (lacht) Ich gehe gern zum Hockey. Wenn ich mir Spiele ansehe, dann bin ich inkognito. Das ist auch eine Art Ausgleich zur Magie und meiner Figur. Eine Art für mich „normal“ zu sein. Auch im Kino würde man mich wohl nicht erkennen. Aber auch Dan Sperry auf der Bühne gehört zu mir. Das bin ich – also kann ich das auch im Alltag nicht ganz ablegen. Nur etwas weniger Make-up verwenden. (lacht)

Auf was darf man sich in Rastatt ganz besonders freuen?

Sperry: Auf die ganze Show. Da gibt es nichts, was ich hervorheben möchte. Ich hoffe, dass dem Publikum alles gefällt und jeder seinen eigenen Lieblings-Programmpunkt findet. Ich kann nur sagen – es wird das Größte, was ich je gemacht habe. Es war und ist viel Arbeit und ich bin total auf die Reaktionen gespannt.

Na, dann sind wir das auch.

Sperry: Toll. Ich fühle mich geehrt in Rastatt aufzutreten. Und ich verspreche, ich werde alles geben und eine tolle Zeit zusammen haben.