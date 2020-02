Anzeige

Die Überraschung ist groß: CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat nach den heftigen Turbulenzen, die die Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich mit den Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten von Thüringen ausgelöst hat, ihren Rücktritt erklärt. Auch Kanzlerkandidatin will sie nicht werden. Politiker in der Region reagierten auf ihren Schritt mit Bedauern und Respekt.

Olav Gutting, CDU-Bundestagsabgeordneter (Wahlkreis Bruchsal/Schwetzingen)

„Leider haben sich die Fehler in der Führung in letzter Zeit gehäuft. Bei aller persönlicher Sympathie muss man feststellen: An der Basis gab es wachsende Zweifel an der Kanzlerfähigkeit von Annegret Kramp-Karrenbauer. Ihr Schritt, auf eine Kanzlerkandidatur zu verzichten, ist deshalb richtig. Sie erspart damit der Partei eine Zerreißprobe.“

Kai Whittaker, CDU-Bundestagsabgeordneter (Wahlkreis Rastatt)

„Ich habe großen Respekt vor der Entscheidung von Annegret Kramp-Karrenbauer. Jetzt kommt es auf jedes Mitglied der CDU an. Denn egal wer den Bundesvorsitzt und die Kanzlerkandidatur übernimmt: Nur wenn die ganze CDU als Team geschlossen, diszipliniert und sachorientiert auftritt, werden wir erfolgreich sein.“

Brigitte Schäuble, CDU-Kreisvorsitzende Rastatt

„Es war die richtige Entscheidung, vor der ich großen Respekt habe. Menschlich verstehe ich ihre Entscheidung. Die Vorkommnisse in Thüringen haben den Druck so erhöht, dass sie dem letztlich nachgegeben hat.

Aber es ist die richtige Entscheidung und macht den Weg für einen Neuanfang frei, den die CDU auch bitter nötig hat. Jetzt wird es für die Kanzlerkandidatur wohl eher ein Kandidat statt einer Kandidatin werden, ich denke da an Merz oder Söder.“

Andreas Paul, CDU-Fraktionsvorsitzender in Gaggenau

„Wahrscheinlich ist es das Beste für alle, weil sie in letzter Zeit keine glückliche Hand hatte. Was gut gemeint war, ist oft nach hinten losgegangen. Die Ereignisse in Thüringen haben ihre Autorität komplett untergraben. Sie wäre danach nur noch die Getriebene gewesen.“

Alexander Becker, CDU-Landtagsabgeordneter (Wahlkreis Rastatt)

„Ich kann den Schritt von Annegret Kramp-Karrenbauer verstehen. Ich habe sie auch bei ihrer Kandidatur für den Parteivorsitz unterstützt und danke ihr für die Arbeit, die sie geleistet hat. Zuletzt hat sie aber unglücklich agiert.

Die Entscheidung ist richtig, um für einen Neuanfang Platz zu machen, denn wir sind jetzt in einer Sackgasse gelandet. Ein Neustart ist deshalb jetzt nötig. Ich stehe aber voll hinter der Überzeugung von Kramp-Karrenbauer, dass es keine Zusammenarbeit mit der AFD und den Linken geben kann.

Was die Nachfolgefrage betrifft, so werden jetzt viele nach Friedrich Merz rufen, dem man gute Chancen einräumen muss. Und auch Jens Spahn macht ja eine gute Figur. Ich denke allerdings, dass sich das Bewerberfeld noch weiter öffnen wird“.

Michel Brandt, Bundestagsabgeordneter Die Linke (Karlsruhe)

„Es wirkte von Anfang an so, als hätte sie keinen Rückhalt in ihrer Partei und könnte nicht richtig durchgreifen. Insofern kommt ihr Rücktritt für mich nicht überraschend.

Was mich allerdings ärgert: Die einzige, die von Anfang an klar sagte, dass sie gegen die Wahl Kemmerichs ist, zieht Konsequenzen und tritt zurück. Andere – etwa Wolfgang Kubicki oder Christian Lindner – allerdings nicht. Zudem befürchte ich einen weiteren Rechtsruck in der CDU.“

Tobias Wald, finanzpolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfraktion

„Der unerwarteten Ankündigung des Rücktritts von Annegret Kramp-Karrenbauer begegne ich mit Respekt und Anerkennung für ihren engagierten Einsatz. Was wir nun brauchen, ist Geschlossenheit und eine zügige Nachfolgeregelung mit Weitsicht.

Die CDU ist immer dann am besten, wenn wir uns auf Inhalte konzentrieren und gemeinsam in eine Richtung gehen. Wir haben das Glück, viele kompetente Köpfe in unseren Reihen zu haben. Wer auch immer den Bundesvorsitz und die Kanzlerkandidatur übernehmen wird, kann auf meine Unterstützung zählen.

Denn nur mit einer starken, geeinten CDU können wir einem weiteren Anwachsen der Ränder entgegenwirken und unser Land auf gutem Kurs halten.“

Frederik Hübl, JU-Kreisvorsitzender Karlsruhe

„Respekt an Annegret Kramp-Karrenbauer, dass sie nicht ihre eigene Karriere vor die Zukunft der Union gestellt hat. Es war der richtige Schritt.

Unter AKK hatte die Partei keine greifbare Position zu großen Zukunftsthemen wie dem Klimawandel, der Digitalisierung und sozialen Fragen. Nun brauchen wir einen Kandidaten, der Beinfreiheit bekommt und auch mal kontroverse Positionen vertritt.“