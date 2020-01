Der Brite Graeme Dimmock aus Baden-Baden lässt sich einbürgern

Anzeige

Für Graeme Dimmock hat der Brexit große persönliche Konsequenzen. Der Brite lebt seit 2011 in Baden-Baden. Kurz vor dem Austritt Großbritanniens aus der EU hat er die doppelte Staatsbürgerschaft beantragt. Jetzt hat er auch einen deutschen Pass. Trotzdem fürchtet er durch den Brexit viele Nachteile.

Im Wohnzimmer von Graeme Dimmock herrscht mächtig Betrieb. Zwei Hunde kappeln sich um ein Spielzeug, eine Katze sucht Schutz auf dem Schoß des 48-Jährigen. Das Gewusel passt gut zu Dimmocks Seelenleben. Das Thema Brexit wühlt ihn auf. Er ist halb Schotte und halb Engländer. Und seit ein paar Monaten ist er auch Deutscher. Kurz vor dem Austrittstermin an diesem Freitag hat er sich noch einbürgern lassen.

Dimmock ist einer von 30 Briten, die diesen Weg im Landkreis Rastatt und im Stadtkreis Baden-Baden im vergangenen Jahr gewählt haben und nun die doppelte Staatsbürgerschaft besitzen. Mit dem Austritt von Großbritannien aus der Europäischen Union ist diese Option nun Vergangenheit. Der Baden-Badener wollte die Gelegenheit nicht verpassen. „Es ist besser für mich, beide Staatsangehörigkeiten zu haben. Das verschließt für mich keine Tür“, sagt er.

Der Sprachtest ist für ihn ein Kinderspiel

Dimmock spricht exzellent Deutsch. Das musste er für die Einbürgerung im vergangenen Sommer auch unter Beweis stellen. Eine Mitarbeiterin der Ausländerbehörde unterhielt sich mit ihm, um einen Eindruck von seinen Sprachkenntnissen zu gewinnen. Für ihn war das ein Kinderspiel. 1995 lernte er seine erste Frau kennen, eine Deutsche.

Europa ist einfach die viel bessere Idee Graeme Dimmock

Damals lebte er in London. Viele Jahre flog er jedes Wochenende zwischen England und dem Kontinent hin und her. 2011 heiratete er ein zweites Mal, ebenfalls eine Deutsche. Der OP-Pfleger trat eine feste Stelle in Deutschland an – und siedelte um. „Seitdem habe ich nicht mehr so oft die Insel besucht“, sagt er.

Doch obwohl ihm Deutschland längst zur Heimat geworden ist, belastet ihn der Brexit. „Europa ist einfach die viel bessere Idee“, sagt er. Dass die Menschen links und rechts des Ärmelkanals ähnlich ticken, merkte er auch beim Einbürgerungstest.

Auch diese Hürde auf dem Weg zur doppelten Staatsbürgerschaft nahm er locker. Dabei musste er zum Beispiel die Frage beantworten, ob es in Deutschland die Todesstrafe gibt. „Die Europäer sind sich näher, als man denkt“, meint Dimmock angesichts der Antworten auf diese und ähnliche Fragen, die für ihn auf der Hand lagen.

Die Besucher bei der Mutter könnten aufwendiger werden

Aber sein Groll auf den Brexit hat nicht nur ideologische, sondern auch ganz pragmatische Gründe. Seine Mutter lebt in England. Bei gegenseitigen Besuchen war bislang das größte Ärgernis, dass Großbritannien nicht den Euro hatte. In Zukunft könnten die Reisen deutlich mehr Aufwand als nur den Geldtausch verursachen.

Mit Grauen denkt Dimmock an komplizierte Impfungs- und Quarantänerichtlinien für seine Hunde zurück, mit denen er sich in herumschlagen musste, bevor die EU alles vereinfachte. Auch die Abschaffung der Handy-Roaming-Gebühren ist der EU zu verdanken. Wenn er Pech hat, kommt bald der Rückfall in alte Zeiten, in denen der Versand einer einzelnen E-Mail mit deutschem Handy in England mehrere Euro kostete.

Dass seine Landsleute auf der Insel trotzdem Boris Johnson ein Mandat für den Brexit gegeben haben, erklärt sich Dimmock mit Verdruss. Die Leute hätten die Schnauze voll von dem Thema gehabt. „Es herrscht einfach Chaos“, sagt er. Seine Sehnsucht nach England hält sich derzeit in Grenzen.

Aber wenn er an Schottland denkt, wird sein Herz schwer. Teile seiner Familie stammen von dort, als Kind verbrachte er viele Urlaube in der rauen Natur. Im Garten in Baden-Baden steht ein Fahnenmast, an dem eine schottische Fahne hängt.

Dimmock ist überzeugt davon, dass es in dem Land nach dem Brexit eine erneute Volksabstimmung über eine Abspaltung von Großbritannien geben wird: „Es wird zu einem neuen Referendum kommen.“ In ein paar Jahren könnte ein dann selbstständiges Schottland vielleicht der Europäischen Union beitreten. Es wäre Balsam auf die Brexit-geplagte Seele von Graeme Dimmock.

Viele Einbürgerungen im Landkreis

Mehr als ein Drittel der Briten, die im Landkreis Rastatt leben, hat sich seit 2016 einbürgern lassen. Das ist laut Andreas Hehn, dem Leiter des Sachgebiets Einbürgerung beim Landratsamt, zwar ein großer Anteil, die absoluten Zahlen sind aber eher klein: Insgesamt waren es 47 Personen. Im Stadtkreis Baden-Baden sind die Verhältnisse ähnlich.

„Viele Briten haben wir nicht“, sagt Hehn. 117 sind aktuell im Landkreis gemeldet – sehr wenig im Vergleich zu anderen Staatsangehörigen wie Türken oder Menschen aus den ehemaligen Balkanstaaten. Diese 117 haben keine doppelte Staatsbürgerschaft, sonst würden sie in der Statistik als Deutsche gezählt.

Sie haben also nicht die Chance ergriffen, sich vor dem Brexit als EU-Bürger einen zweiten Pass zu holen. Dass die Sorge um einen Austritt Großbritanniens viele ihrer Landsleute aber genau dazu getrieben hat, lässt sich an den Zahlen des Landratsamts ablesen. 2016, als die Brexit-Diskussion begann, gab es acht Einbürgerungsanträge. 2017 waren es schon 14. 2018 ging die Zahl auf fünf zurück, nur um im vergangenen Jahr auf 20 nach oben zu schnellen.

In Baden-Baden ist die Entwicklung ähnlich. Dort stieg die Zahl der Einbürgerung von sechs Stück im Jahr 2016 auf zehn im vergangenen Jahr. Aktuell leben 55 Briten in der Kurstadt. Hinzu kommen 75 mit doppelter Staatsbürgerschaft.

Warum nicht alle Briten die Chance ergriffen haben, sich auch noch einen deutschen Pass zu holen, darüber kann Hehn nur spekulieren. „Die Briten sind ein recht stolzes Volk“, meint er. Außerdem erfülle auch nicht jeder Kandidat die Voraussetzungen für eine Einbürgerung. Die Verfahrenskosten in Höhe von 255 Euro zuzüglich dem Preis für die Ausweisdokumente dürfte, da noch die kleinste Hürde sein. Aber die Betroffenen müssen seit mindestens acht Jahren in Deutschland leben. Sie dürfen keine Vorstrafen haben und müssen in der Lage sein, ihren Lebensunterhalt selbst zu bestreiten.

Eine Hürde ist auch der Deutschtest. Wer die Sprache nicht gut genug beherrscht, braucht laut Hehn ungefähr ein Jahr, um sich in Kursen die entsprechende Qualifikationen zu erwerben. Ein Aufwand, der einige abschrecken könnte.

Ein Hasenfuß könnte auch noch sein, dass Briten, die bereits einen zweiten Pass eines Nicht-EU-Landes besitzen, ihre zweite Staatsangehörigkeit verlieren würden. „Wir haben zum Beispiel Fälle von britsch-indischen oder britisch-amerikanischen Staatsbürgern“, sagt Hehn. Eine dreifache Staatsangehörigkeit wäre in diesen Fällen nicht möglich.

Sechs Briten sind ganz kurz vor knapp gekommen. Sie haben die deutsche Staatsbürgerschaft noch nicht, befinden sich derzeit aber im Verfahren. Sie waren gerade noch rechtzeitig dran.