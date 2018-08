Der PFC-Skandal in Mittelbaden: Eine Dokumentation

Wir befinden uns im Jahre fünf nach Bekanntwerden der regionalen PFC-Belastung. Ist das Wasser nun PFC-frei, die Böden unbelastet und wurden der/die Schuldige(n) zur Rechenschaft gezogen? Ist nun also alles wieder gut? Die Antwort: Ein klares Nein.

Von Patricia Klatt

Der vorliegende Text ist eine aktualisierte Fassung der BNN-PFC-Dokumentation von 2016.

Im mittelbadischen PFC-Skandal geht es um die Verseuchung von fast 500 Hektar Ackerfläche, die vermutlich durch mit Papierschlämmen versetzten Kompost verursacht worden ist. Betroffen von den giftigen Chemikalien-Rückständen sind vor allem Landwirte und die Wasserversorgung. (PFC steht als Abkürzung für Perfluorcarbone, Fluor-Kohlenstoffverbindungen.)

Vor fünf Jahren wurde die Belastung des Wassers durch PFC bekannt. Ist inzwischen alles wieder in Ordnung und geklärt? Die Antwort: Ein klares Nein.

Es wird nicht saniert, weil es (noch) nicht möglich ist, der Skandal wird bearbeitet und verwaltet, das allerdings nicht schlecht und in den meisten Punkten wohl auch zufriedenstellend und ausreichend. Und auch der Anspruch, den Umweltminister Untersteller im Interview mit der BNN 2016 formulierte, ist nicht mehr als ein frommer Wunsch geblieben:

Die Verursacherfrage ist seit mehr als fünf Jahren aber immer noch der Gegenstand der Untersuchungen von Behörden und Justiz und somit nicht so einfach zu beantworten. Die Staatsanwaltschaft stellte ihre Ermittlungen gegen den als Verursacher in Verdacht stehenden Komposthändler im Januar 2017 wegen fehlendem Vorsatzes und Verjährung jedenfalls ein, er muss sich allerdings auch noch verwaltungsrechtlich und zivilrechtlich verantworten, diese Verfahren dauern an.

Als die PFC-Belastung bei uns 2013 bekannt wurde, herrschte zunächst einmal eine Art „Schock-Management“ ohne eine länderübergreifende Einbeziehung von Fachleuten aus anderen Bundesländern, die sich schon sehr lange mit PFC beschäftigten. Das hat sich mittlerweile aber grundlegend geändert, wenn man das PFC-Problem auch nicht lösen kann. In der Region werden Böden systematisch untersucht, aktuell sind mehr als 560 Hektar mit PFC belastet. Es wurden Anbauempfehlungen vom Regierungspräsidium in Karlsruhe ausgesprochen und ein Vorernte-Monitoring eingeführt, die Lebensmittel werden stichprobenartig untersucht und auch die Beregnung der Felder sollte angepasst sein. Ein Grundwassermodell zur Abschätzung der Verteilung der diversen PFC im Grundwasserstrom wurde von der Landesanstalt für Umwelt (LUBW) entwickelt. Gewerbegebiete, Baugebiete, alles wird gegebenenfalls auf PFC untersucht, das Problem der Deponierung des belasteten Bodens ist allerdings nicht zufriedenstellend gelöst. Auf hochbelasteten Flächen sind Photovoltaikanlagen angedacht.

Endlich hat sich nun auch der Bund des PFC-Problems angenommen und im September 2017 einen Bericht über die bekannten bundesweiten „PFC-Fakten“ in einzelnen Bundesländern vorgestellt. Forschungsvorhaben wurden bundesweit ausgeschrieben, an verschiedenen Universitäten laufen bereits seit vielen Jahren „PFC-Projekte“ unterschiedlichster Art und auch einzelne Firmen sind auf der Suche nach Möglichkeiten der Sanierung der belasteten Böden. Bundes- und europaweit sind einzelne PFC reglementiert oder verboten, weitere Einschränkungen sind in Vorbereitung. Es gibt neue Werte für PFC im Trinkwasser und für Grund- und Beregnungswasser, PFC werden im Klärschlamm, in der Düngemittel- und Bioabfallverordnung reglementiert. Momentan bearbeiten das Landratsamt Rastatt (LRA), das Regierungspräsidium Karlsruhe, die LUBW, das Technologiezentrum Wasser (TZW), das Landwirtschaftliche Technologiezentrum (LTZ) Augustenberg, das Landwirtschafts-, das Umwelt- und das Sozialministerium sowie das Landesgesundheitsamt die verschiedenen Aspekte der PFC-Belastung. Eine Ressort-übergreifende Kontaktgruppe trifft sich regelmäßig, um sich auszutauschen und abzustimmen und im März 2017 wurde im Regierungspräsisium Karlsruhe die Stabsstelle PFC eingerichtet – die eine zentrale Anlaufstelle für alle Fragen rund um den PFC-Skandal sein soll.

Informationen zu PFC:

Detaillierte und fortlaufend aktualisierte Informationen zu den einzelnen Punkten finden sich auf der Homepage des Landratsamtes, der Stabsstelle PFC sowie auf den Seiten des Umweltbundesamtes.

Neben Mittelbaden auch Karlsruhe und der Mannheimer Raum betroffen



Unsere beiden Landkreise haben die zweifelhafte Ehre, Teil eines weiter reichenden Umwelt-Problems zu sein. Denn auch rund um Mannheim gibt es an die 200 Hektar PFC-belastete Flächen, hier zwar ohne Beteiligung des hiesigen Komposthändlers, aber dafür mit Papierschlammlieferungen der Papierfabriken an ein dortiges Erdenwerk. Und seit Anfang des Jahres weiß die Öffentlichkeit, dass auch nördlich von Karlsruhe sieben Flächen mit per- und polyfluorierten Chemikalien belastet sind, da hat der hiesige Komposthändler eine Dependance und auch dorthin lieferten Papierfabriken ihre Abfälle. „Dort wurde das Landratsamt Karlsruhe tätig, nachdem das Regierungspräsidium Karlsruhe darum gebeten hatte, weitere Flächen zu untersuchen. Anlass hierzu gab die Gesamtschau auf die Ergebnisse des Gerichtsverfahrens, die nahe legte, dass weitere Flächen betroffen sein könnten", erklärte die Stabsstelle PFC in allerschönstem Beamtendeutsch, fügte dann aber beruhigend hinzu, dass „die festgestellten PFC-Werte im Landkreis Karlsruhe deutlich geringer als im Raum Baden-Baden/ Rastatt und Mannheim sind. In sieben Fällen wurden PFC-Werte mit geringen Überschreitungen des vorgegebenen Warnschwellenwertes festgestellt. Ende März 2018 wurden die ergänzenden Untersuchungen von diesen Verdachtsflächen abgeschlossen. Die Laborergebnisse geben keinen Anlass zur Besorgnis. Grundwasseruntersuchungen im Umfeld der Verdachtsflächen haben keinen PFC-Befund ergeben". Glück scheint auch der angrenzende Landkreis Rhein-Neckar zu haben. Da das besagte Kompostwerk an der Landkreisgrenze liegt, schrieb das Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis im März 2018 70 Landwirte im Rhein-Neckar-Kreis an, die ihren Betrieb und ihre Felder in einem Radius von etwa 10 km zur Kreisgrenze Landkreis Karlsruhe haben, um zu erfragen, ob diese Landwirte Kompost vom besagten Kompostwerk in Oberhausen-Rheinhausen (Landkreis Karlsruhe) abgenommen hatten. Alle landwirtschaftlichen Betriebe haben sich zurückgemeldet, mit dem Ergebnis, dass „67 Landwirte bisher noch nie Kompost auf ihren Feldern ausgebracht haben, zwei Landwirte Kompost von anderen Kompostwerken bezogen und auf ihren Flächen ausgebracht haben und nur ein Landwirt vom besagten Kompostwerk Kompost abgenommen und ausgebracht hat", so Silke Hartmann, Amsleiterin im Büro des Landrats des dortigen Landratsamtes. Das sei aber erstmals 2015 erfolgt, deswegen beabsichtige das Amt für Landwirtschaft und Naturschutz aktuell auch nicht, auf diesen Feldern Bodenproben zu entnehmen.

Landwirtschaft und Verbraucherschutz: ein Widerspruch?



Die Aufrechterhaltung der Landwirtschaft in den PFC-Gebieten hatte von Beginn an eine hohe Priorität. „Es geht um landwirtschaftliche Existenzen“, so betonte die Regierungspräsidentin Nicolette Kressl nicht nur bei einer der öffentlichen Informationsveranstaltungen. Dem wird sicher niemand widersprechen wollen, aber nach fünf Jahren PFC auf den Äckern, nach Vorernte-Monitoring (VEM) und Anbauempfehlungen, nach Beurteilungswerten und Geringfügigkeits-Schwellenwerten bleibt so mancher Verbraucher trotzdem ratlos und mit einem leichten Gefühl des Unbehagens zurück. Denn der Datenschutz verhindert gleichzeitig die Transparenz bei der PFC-Belastung, Unbeteiligte erfahren weder, welcher Landwirt den Papierschlamm-Kompost aufbringen ließ noch welche Flächen überhaupt betroffen sind. Man hat also keine andere Möglichkeit, als den Behörden quasi blind zu vertrauen.



Vorernte-Monitoring und Anbauempfehlungen als Management-Maßnahmen

2015 legte der damalige Verbraucherschutzminister Alexander Bonde Beurteilungswerte für PFC in Feldfrüchten fest, die nicht überschritten werden durften, was im Vorernte-Monitoring (VEM) überprüft wurde und wird. Die Situation ist unbefriedigend, aber „dieses Vorgehen erscheint geeignet, um über die Vermarktungsfähigkeit der Produkte standortkonkret und realistisch entscheiden zu können“, unterstützt das Bundesumweltministerium (BMUB) in seinem aktuellen PFC-Bericht das hiesige Vorgehen (s.link). Allerdings seien solche Schutz- und Beschränkungsmaßnahmen Managementansätze und würden keine nachhaltige Problemlösung darstellen, schränkt das BMUB ein. So wenig man früher also über die Aufbringung von Papierschlamm-Kompost auf die Felder wusste, desto unerbittlicher schaut man den Bauern heute bei allem auf die Finger. „Die Landwirte können sich dem nicht entziehen, sobald sie von PFC- belastetem Boden betroffen sind, finden sie sich im VEM des Landes wieder“, so Reiner Söhlmann von der PFC-Geschäftsstelle im LRA. In diesem Jahr sind es 46 Landwirte, im Jahr davor waren es an die 90. Das VEM wird eingerahmt von den Anbauempfehlungen für PFC-Äcker, die sich aufgrund der fortlaufenden Untersuchungsergebnisse heraus kristallisierten und die von Jahr zu Jahr detaillierter wurden. Heute weiß man beispielsweise, dass Spargel oder Winterweizen oder auch Soja auf stärker belasteten Flächen nicht angebaut werden sollten. Beim Vergleich der öffentlich einsehbaren Untersuchungsergebnisse des VEM von 2015-2018 fanden sich allerdings immer auch Parzellen mit PFC-belastetem Winterweizen, was ja nicht sein dürfte, wenn man die Anbauempfehlungen beachten würde? PFC-Erdbeeren hingegen fanden die Behörden nur im Jahr 2015, danach hatten die Landwirte den Anbau offensichtlich angepasst. Die Ergebnisse des VEM werden auf der Homepage der Stabsstelle veröffentlicht – diejenigen aus diesem Jahr waren allerdings anders als erwartet. Denn es zeigte sich, dass der ungewöhnliche Witterungsverlauf im Frühjahr mit sehr viel Niederschlag und frühzeitig höheren Temperaturen offenbar das Wachstumsverhalten der Pflanzen und damit auch die Aufnahme von PFC-Verbindungen stark beeinflusst hat. Im Getreide wurden zum Beispiel bei bisher knapp 130 untersuchten Proben in gut einem Drittel PFC-Gehalte unterhalb der Beurteilungswerte gemessen, bei sieben Proben wurden die Beurteilungswerte für Lebensmittel überschritten. Diese Erzeugnisse können als Lebensmittel nicht vermarktet werden. Das heißt aber wohl nichts anderes, als dass dieses Getreide mit unbelastetem als Futtermittel vermischt wurde? Was geltendem Futtermittelrecht nicht widerspricht? Auch beim Spargel hatte man sich wohl zu früh gefreut. Denn nach positiven Funden in den Jahren 2015 und 2016 war im darauffolgenden Jahr der Spargel zwar PFC-frei. Aber in diesem Jahr waren völlig unerwartet drei Parzellen wieder belastet, dieser Spargel wurde untergepflügt und kam nicht in den Handel. Es kann hier nur spekuliert werden, ob sich auf diesen Äckern die PFC-Vorläufer-Verbindungen zu den PFC-Molekülen abgebaut haben und so von den Spargelpflanzen werden konnten? Bewirtschaftungs- und Minimierungskonzepte Die Behörden laden die Landwirte zu regelmäßigen Treffen zur weiteren Abstimmung ein, das letzte war Anfang Juli in Rastatt. Dort sei die Erstellung eines individuellen Bewirtschaftungs- und Minimierungskonzepts (BeMiKo) für die betroffenen Betriebe besprochen worden, so Katja Hepp von der Stabsstelle PFC auf Anfrage der BNN, „hierbei sollen die bislang gesammelten Erkenntnisse mit jedem einzelnen Betrieb erörtert und auf seine spezielle Situation angewendet werden“. Das habe zum Ziel, Fruchtfolgen planen zu können, welche den Anbau riskanter Kulturen auf Böden mit PFC-Gehalten vermeiden sollten. „Die ersten konkreten Beispiele zeigen, dass eine äußerst komplexe Planung zu leisten ist, welche aber eine Minimierung des Risikos bewirkt“, so Hepp. Diese Herangehensweise schützt die Landwirte vor Verlusten und die Verbraucher vor PFC in Lebensmitteln, da PFC-belastete Feldfrüchte eben nicht in den Verkauf gelangen dürfen. Mehr Informationen zum Vorernte-Monitoring (VEM) Pressemitteilung des diesjährigen VEM Bericht des Bundesumweltministeriums zu PFC



Schwachstellen im System



Die ganzen Bemühungen und Kontrollen zur Aufrechterhaltung der Landwirtschaft funktionieren im Großen und Ganzen zufriedenstellend. Man muss allerdings auch zur Kenntnis nehmen, dass es offenbar einige Landwirte gibt, die sich nicht an die Anbauempfehlungen halten wie die Funde von PFC-belastetem Winterweizen nahelegen. Diese „schwarzen Schafe“ müssen nun die Kosten für das PFC-Untersuchungen selber tragen und die Behörden entscheiden über die weitere Verwendung solcher Feldfrüchte.

Die ganzen Bemühungen und Kontrollen zur Aufrechterhaltung der Landwirtschaft funktionieren im Großen und Ganzen zufriedenstellend. Man muss allerdings auch zur Kenntnis nehmen, dass es offenbar einige Landwirte gibt, die sich nicht an die Anbauempfehlungen halten wie die Funde von PFC-belastetem Winterweizen nahelegen. Diese „schwarzen Schafe" müssen nun die Kosten für das PFC-Untersuchungen selber tragen und die Behörden entscheiden über die weitere Verwendung solcher Feldfrüchte.

In einem Interview mit den BNN betonte die Regierungspräsidentin Nicolette Kressl, sie habe nicht den Eindruck, dass es pauschal zutreffen würde, dass die Landwirte die Bemühungen der Behörden bewusst und eigennützig unterlaufen würden. In Einzelfällen sei aber tatsächlich eine sehr intensive und nachhaltige Beratung erforderlich gewesen, um das gewünschte Verhalten zu erzielen, so Kressl. Sie halte das aber für sinnvoller, als mit rechtlichen Sanktionen zu arbeiten, insbesondere auch deshalb, weil zum Teil derzeit noch dazu notwendige Rechtsgrundlagen fehlen würden, so sei es eben nicht möglich, den Anbau bestimmter Pflanzen zu verbieten, bedauert Kressl. Nicht alle PFC-Äcker bekannt Eine weitere Schwachstelle des Ganzen liegt darin, dass wohl immer noch nicht alle PFC-Äcker bekannt sind, zum Teil wissen es die Landwirte tatsächlich nicht mehr, zum Teil schweigt man wohl auch einfach. Die Behörden müssen Detektivarbeit leisten und aufgrund der Fließrichtung des PFC-belasteten Wassers Rückschlüsse auf die PFC-Äcker ziehen, von denen die Chemikalien ins Grundwasser gelangt sein müssen. Erst kürzlich wurden auf diesem Wege Flächen in Ottersweier am südlichen Zipfel des Landkreises Rastatt gefunden, die Gemeinde wähnte sich bis dahin PFC-frei. Ein Trugschluss, wie sich leider herausstellte. Auch Reiner Söhlmann von der PFC-Geschäftsstelle im Landratsamt Rastatt wagt keine Prognosen bezüglich noch unentdeckter Flächen. Vor zwei Jahren habe er noch die Hoffnung gehabt, dass man die allermeisten Flächen erfasst haben würde, so Söhlmann, muss aber heute zugeben, dass „wir vermutlich noch nicht am Ende sind und wir werden auch dieses Jahr weitere Verdachtsflächen untersuchen". Diese unerkannten landwirtschaftlichen Flächen, deren PFC-belastete Feldfrüchte ja dann über einen unbekannten Zeitraum in den Handel/ins Tierfutter gekommen sind, führen zu der eigentlich absurden Situation, dass man sagen müsste: Kaufen Sie die Produkte, die auf den bekannten PFC-Flächen gewachsen sind, denn die werden wenigstens kontrolliert und belastete Sachen kommen nicht in den Handel, auch die Direktvermarkter werden kontrolliert. „Unabhängig vom Vorerntemonitoring gibt es ja noch die Lebensmittelüberwachung, so dass durchaus gewährleistet ist, dass die Lebensmittel sicher sind", gibt dazu Reiner Söhlmann zu bedenken. PFC-Vorläufersubstanzen auf den Äckern Eine weitere Schwachstelle liegt eindeutig darin, dass auf den Äckern in Mittelbaden eine unbekannte Menge an PFC-Vorläufersubstanzen liegen, aus denen sich in einem, ebenfalls unbekannten Zeitraum wieder meßbare PFC bilden, die dann wieder von den Pflanzen aufgenommen werden können oder ins Grundwasser gelangen. Über den zeitlichen Verlauf des Abbaus weiß man aber nichts, ebensowenig darüber, ob und vor allem wann sich dadurch ein vermeintlich schwach belasteter Acker nicht auf einmal wieder in einen stark belasteten verwandeln kann? Nach Forschungsergebnissen des TZW muss man jedenfalls davon ausgehen, dass zwischen den einzelnen PFC, die man bestimmen kann und dem Gesamt-Fluorgehalt im Boden eine große Erklärungslücke besteht und der gesamte PFC-Gehalt im Boden demnach noch viel höher ist als gedacht. Als praktische Konsequenz aus den ganzen Unbekannten bleibt dann auch nur die Erkenntnis, dass das VEM bei allen Schwachpunkten für längere Zeit unverzichtbar und wohl auch alternativlos sein wird, da man keine zuverlässigen Aussagen über der PFC-Gehalt im Boden treffen kann. Das zeigt sich möglicherweise ja auch schon in diesem Jahr, als unerwarteterweise eben wieder PFC in Spargel auftauchte. Hätte man kein VEM mehr durchgeführt, wäre dieser PFC-Spargel in den Handel gekommen. Da er aber im VEM entdeckt wurde, wurde er vernichtet.



PFC im Tierfutter?



Wieso darf PFC-belastetes Getreide mit unbelastetem vermischt und dann als Futtermittel für Tiere verwendet werden? Nach der nationalen Futtermittelverordnung ist das Vermischen von Futtermitteln zu Verdünnungszwecken dann verboten, wenn in diesem Futtermittel ein „unerwünschter Stoff“ einen festgelegten Höchstgehalt überschreitet. „PFC sind bisher als noch recht junge Stoffgruppe, zu der zudem nur unzureichende Kenntnisse zum Transfer und zur Anreicherung bezogen auf die verschiedenen Tierarten vorliegen, nicht erfasst. Sie fallen deshalb nicht unter diese Regelung“ so das MLR auf Anfrage. Vermischtes Futtergetreide, das die entsprechenden Vorgaben erfüllt, darf verfüttert werden“, bestätigt auch Stabsstelle.

Diese Tatsache führt die ganzen Bemühungen zur Verbrauchersicherheit ad absurdum, weil die PFC auf diesem Wege ja über die Tiere doch wieder in die Nahrungskette gelangen. „Hühnerhalter werden von der amtlichen Lebensmittelüberwachung risikoorientiert beprobt, das heißt, sobald im jeweiligen Betrieb ein Verdacht über eine PFC Belastung (Futtermittel, Tränkewasser, Boden) vorliegt, werden Eierproben zur Untersuchung auf PFC entnommen. Stichprobenartig werden auch unauffällige Betriebe beprobt und die Eier auf PFC untersucht“, so die Stabsstelle. Da auch Gras die diversen PFC in hohem Maße einlagert, werden Produkte von Tieren, die mit Futtermitteln von entsprechendem Grünland gefüttert wurden, ebenfalls untersucht. In den letzten drei Jahren seien insgesamt sieben Milchproben auf PFC untersucht worden, es war in keiner Probe nachweisbar, so die Stabsstelle. Von insgesamt 12 Proben Rinderleber – es werden nur relativ wenige Rinder im Gebiet gehalten und geschlachtet – seien hingegen in acht Proben langkettige PFC nachweisbar gewesen. Das entspricht aber fast 70 Prozent. Erschwerend kommt hinzu, dass „keine ausreichenden Erkenntnisse über die Wirkungen kurzkettiger PFC in den Tierarten Schwein, Rind und Huhn vorliegen, deshalb wird ein sehr niedriger Wert angestrebt, damit der Weizen überhaupt als Bestandteil einer Futtermischung verwendet werden kann“, so das Ministerium für Ländlichen Raum (MLR).



Keine Kennzeichnungspflicht für PFC in Futtermitteln



Inzwischen bestehe zwar beim Anbau bestimmter Kulturen auf bestimmten Flächen ein hinreichender Verdacht, dass diese weder als Lebensmittel noch als Futtermittel sicher in Verkehr gebracht werden können, räumt das Ministerium ein. Aber bis zum Gegenbeweis gilt nach wie vor, dass Futtergetreide, das die Vorgaben erfüllt, verfüttert werden darf und diesbezüglich auch keine besondere Kennzeichnungspflicht hat. Es ist demnach also auch den Landwirten nicht möglich zu erkennen, ob ihr Futtermittel, das sie kaufen, zum Beispiel „PFC-Weizen" enthält. Hinsichtlich der Vermarktung des Weizens bestehe weder eine Anzeigepflicht der Landwirte, noch eine Kontrollpflicht der Verwaltung. Die Vermarktung erfolge individuell aufgrund marktwirtschaftlicher Mechanismen und Regelungen, bestätigt die Stabsstelle auf Anfrage der BNN. PFC auch in Honig nachgewiesen Zum ersten Mal fand die amtliche Lebensmittelüberwachung in diesem Jahr auch deutliche PFC-Gehalte in Honigproben aus dem Mannheimer Raum, die gesamte Ware wurde aus dem Verkehr genommen. Gefunden wurden dort hauptsächlich der kurzkettige Vertreter Perfluorpentansäure (PFPeA), der bei Honigproben von zwei Imkern deutlich überschritten wurde. (PFBA: 0,01 mg/kg, PFPeA: 0,058-0,065 mg/kg und PFHxA: 0,04-0,04 mg/kg). Im Raum Rastatt / Baden-Baden wurde noch kein belasteter Honig gefunden, trotzdem sind die hiesigen Imker natürlich alarmiert. Honigproben aus der gesamten Region werden gegenwärtig untersucht und man forscht fieberhaft nach den Ursachen. Nehmen die Pollen der Pflanzen die PFC doch auf? Die Analytik auf PFC in Honigproben ist nach Auskunft von Experten „alles andere als trivial", und man muss nun eben versuchen herauszufinden, von welchen Pflanzen die Bienen gesammelt haben, dafür bräuchte man den Flugradius der Bienen und die Anpflanzungen der darin infrage kommenden Felder. Verdächtige wären ja möglicherweise die Durchwachsende Silphie, die bevorzugt auf stark belasteten Flächen zur Phytosanierung angebaut werden soll? Auf Anfrage hieß es dazu allerdings aus der Stabsstelle, „die Durchwachsene Silphie spielt derzeit weder im Raum Rastatt/Baden-Baden noch Mannheim ein größere Rolle und ist deshalb eher nachrangig.

Mit dem Honig haben die Behörden ein weiteres Problem auf der langen Liste ungelöster PFC-Fragen. Informationen zu PFC im Honig



PFC-Wasser lässt sich nicht aufhalten



PFC-Wasser fließt in die Beregnungsbrunnen der Landwirte, auch jene sind deswegen betroffen, die keinen Papierschlamm-Kompost aufbringen ließen und nun trotzdem ihren Anbau und ihre Beregnung anpassen müssen. Dafür gibt es komplexe Kontrollszenarien. Zum einen werden „die Brunnen, die im jeweiligen Jahr für die Bewässerung vorgesehen sind, am Jahresanfang auf PFC untersucht. Brunnen, bei denen die Quotientensumme (QS, Näheres siehe link) von 1 überschritten wird, dürfen nur eingeschränkt zur Beregnung verwendet werden", bestätigte die Stabsstelle PFC. Das werde über eine freiwillige Vereinbarung geregelt. Bisher halten sich alle betroffenen Bewirtschafter an die freiwilligen Vereinbarungen. Die untere Umweltbehörde behält sich bei Nicht-Einhaltung der genannten Voraussetzungen beziehungsweise bei sonstigen geänderten Sachverhalten eine förmliche Anordnung im Sinne des Boden- und Wasserschutzes vor. Beregnungsmenge muss dokumentiert werden Der genaue Ablauf der Kontrollen erscheint für Unbeteiligte aufwändig zu sein, denn die Beregnungsmenge und der Zeitpunkt der Beregnung müssen dokumentiert werden. Wie das im betrieblichen Ablauf genau geschehen kann, ist für Außenstehende ebenfalls schwer nachvollziehbar. Auf jeden Fall überprüft das Landwirtschaftsamt die Einhaltung der Vorgaben, insbesondere die Dokumentation der Beregnungsgaben in Beregnungstagebüchern, die die Landwirte anlegen müssen. Zusätzlich werden während der Anbausaison Stichproben durchgeführt. Die Beregnungstagebücher werden am Ende der Beregnungssaison von allen betroffenen Bewirtschaftern vorgelegt. Auf dieser Basis wird ein Bericht erstellt und Beanstandungen werden gegebenenfalls an die zuständige Wasser- und Bodenschutzbehörde weitergeleitet. Darüber hinaus wird regelmäßig während der Saison kontrolliert, dass keine Brunnen ohne vorherige Wasseruntersuchung genutzt werden. „Im Projektzeitraum wurden keine Beanstandungen festgestellt. Die Vorgaben zur Beregnung wurden eingehalten", so die Stabsstelle PFC auf Anfrage der BNN. Informationen zum Beregnungswasser und zur Quotientensumme



Die wichtigsten Themen: Sanierung und Beregnungswasser



„Die Landwirte" ergreifen diese Gegenmaßnahme, „die Landwirte" haben jene Einbußen



Trinkwasser hält die vorgegebenen PFC-Werte ein



Durch die Gegenmaßnahmen der Trinkwasserversorger fließt aus den Hähnen in Mittelbaden Wasser, das die gesetzlich vorgegebenen und erst kürzlich verschärften bundesweiten Werte für PFC im Trinkwasser einhält. Das ist beruhigend und dafür nehmen die Wasserversorger große Anstrengungen und Kosten in Kauf, sie treffen sich mittlerweile auch regelmäßig und tauschen sich aus. Den höheren Preis für dieses Trinkwasser zahlen die Verbraucher. Durch die Gegenmaßnahmen der Trinkwasserversorger fließt aus den Hähnen in Mittelbaden Wasser, das die gesetzlich vorgegebenen und erst kürzlich verschärften bundesweiten Werte für PFC im Trinkwasser einhält. Das ist beruhigend und dafür nehmen die Wasserversorger große Anstrengungen und Kosten in Kauf, sie treffen sich mittlerweile auch regelmäßig und tauschen sich aus. Den höheren Preis für dieses Trinkwasser zahlen die Verbraucher. Die Stadtwerke Baden-Baden beziehen die Hälfte des benötigten Trinkwassers aus dem Grundwasser, das vom Wasserwerk Oberwald in Sandweier bereitgestellt wird. Dieses Wasserwerk speist sich aus 21 Brunnen, davon ist in jedem Brunnen PFC noch unterhalb der bedenklichen Werte nachgewiesen worden. Als Gegenmaßnahme hat man hier eine Umkehrosmose-Anlage eingebaut, die die PFC aus dem Wasser entfernt und die im August in Betrieb gehen soll. Der Wasserpreis wird sich deswegen für die Bürger ab dem 1. September um 40 Cent pro Kubikmeter erhöhen. Auch in Bühl ist das Trinkwasser bis zum heutigen Stand unbelastet. Die Stadtwerke Bühl nehmen regelmäßig Wasserproben im Versorgungnetz und an verschiedenen Zapfstellen. Zusätzlich wird das Grundwasser im Zustrom der Wasserwerke überwacht. Darüber hinaus stehen die Stadtwerke Bühl im engen Austausch mit dem Landratsamt Rastatt. In Hügelsheim lieferten ursprünglich zwei Brunnen das benötigte Trinkwasser. Der Brunnen Wasserwerk sei jetzt aufgrund der PFC-Problematik ein seit Jahren stillgelegter Reservebrunnen mit unverändert hohen Konzentrationen an PFC, der ohne weitergehende Aufbereitung für die Trinkwasserversorgung nicht verwendet werden könne, so Hügelsheims Bürgermeister Reiner Dehmelt auf Anfrage. Der aktuelle „Wasserlieferant“ der Gemeinde Hügelsheim ist der Brunnen Hardtwald, der engmaschig überwacht wird.

Die star.Energiewerke in Rastatt haben sich für den Einbau von Aktivkohlefiltern in dem betroffenen Wasserwerk entschieden, die damit ausgestattete Filteranlage im Wasserwerk Rauental wurde Anfang Juni 2018 offiziell in Betrieb genommen. Auch hier musste der Wasserpreis aufgrund der PFC-Belastung erhöht werden. In Sinzheim liegt eine Hintergrundbelastung bei den Brunnen der Gemeindewerke Sinzheim vor, dies jedoch deutlich unter den PFC-Schwellenwerten. „Seit Januar 2018 ist eine sog. Niederdruck-Umkehrosmoseanlage in Betrieb. Mit ihr kann PFC aus dem Rohwasser gefiltert werden“, so Bodo Kopp, der Werkleiter der Gemeindewerke Sinzheim. Im Wasserwerk Förch des Wasserversorgungsverbandes Vorderes Murgtal filtert ebenfalls eine Umkehrosmose-Anlage die Chemikalien aus dem Wasser. Informationen zu den einzelnen Wasserversorgern



PFC-Belastung der Städte und Gemeinden in der Region ist unterschiedlich

Im Rahmen dieser Aktualisierung wurden die betroffenen Städte und Gemeinden von den BNN um Auskunft darüber gebeten, was die PFC-Belastung für sie konkret bedeutet.

Zum Lesen auf die passenden blauen Marker auf der Karte klicken.

Wird der Skandal „nur“ verwaltet?



Der Umgang mit dem Skandal, den Umweltminister Franz Untersteller lieber als ein komplexes Problem denn als Skandal bezeichnete,ist heute, fünf Jahre nach den ersten PFC-Funden also sehr detailliert und professionell geworden. Dennoch fragt sich so mancher, ob hier ein Skandal nicht nur verwaltet werde und wo denn eigentlich Lösungen für die großflächige Umweltbelastung von Boden und Wasser zu sehen seien? Die BNN stellte diese und andere Fragen „rund um PFC“ an Reiner Söhlmann von der PFC-Geschäftsstelle des Landratsamtes in Rastatt.



Interview mit Reiner Söhlmann, PFC-Geschäftsstelle des Landratsamts Rastatt

Herr Söhlmann, mittlerweile sind 560 Hektar mit diversen PFC und / oder den Vorläufersubstanzen belastet, die Konsequenzen sind umfassend und betreffen in der ein oder anderen Weise die ganze Region – wird hier ein Skandal verwaltet oder sind auch Lösungen in Sicht? Verschiedenste Stellen der Verwaltung erarbeiten individuelle und allgemeine Lösungen für die PFC-Problematik in Mittelbaden. Für die beteiligten Behörden hat der Schutz der Bevölkerung höchste Priorität. Aus diesem Grund werden umfassende Maßnahmen zur Kontrolle von Lebensmitteln und Trinkwasser durchgeführt, die durch weitere Maßnahmen flankiert werden, um mit der Problematik umgehen zu können. Zu nennen wären hier beispielsweise Untersuchungen von Boden und Grundwasser, Hilfestellung zur Bauleitplanung, Forschungs- und Untersuchungsprojekte, Öffentlichkeitsinformation. Die Auswirkungen der PFC-Umweltbelastung sind – auch aufgrund der teilweise noch fehlenden wissenschaftlichen Grundlagen – jedoch überaus komplex und vielschichtig, deshalb ist mittlerweile klar, dass es eine schnelle und umfassende Lösung nicht geben wird. Was wir hier, mit Schwerpunkt in der PFC-Geschäftsstelle, ständig lösen, sind individuelle, kleinräumigere Problemstellungen, um die Auswirkungen der Belastungen zu minimieren. Wie würden Sie das bisherige Vorgehen zusammenfassen, kann man nach fünf Jahren von einem gewissen Pragmatismus sprechen, der sich eingeschlichen hat? Von einer Routine sind wir noch weit entfernt. Die Antworten auf viele Fragestellungen sind noch nicht geklärt und müssen erst noch erarbeitet werden. Dabei sind die entsprechenden gesetzlichen Vorgaben zu beachten, die bei ihrer Verabschiedung nicht den Umgang mit so großflächigen Bodenverunreinigung im Fokus hatten. Gleichwohl und gerade deswegen gehen die betroffenen Verwaltungen pragmatisch an das Problem heran und versuchen zweckmäßige Lösungen zu finden. Positiv hervorzuheben ist die konstruktive Zusammenarbeit aller Beteiligten. So haben die Wasserversorger und Landwirte bereits frühzeitig auf das Problem reagiert. Das bisherige Vorgehen hat eindeutig gezeigt, dass „Schnellschüsse“ der falsche Weg gewesenen wäre. Natürlich ist es sehr unbefriedigend, dass manche Maßnahmen lange dauern. Aber die Wege, die jetzt eingeschlagen sind, gehen in die richtige Richtung. Beispielhaft sei hier das Grundwassermodell genannt. Dies veranschaulicht sehr deutlich die Dimension des Schadensfalls und die Auswirkung auf das Grundwasser. In einem Interview , das Sie gemeinsam mit dem Bühler OB Schnurr und dem Bühler PFC-Beauftragten Benkeser im Mai vergangenen Jahres der BNN gaben, wurde von Ihnen allen der Wunsch nach einem kommunen- und kreisübergreifenden Handlungs- Leitfaden geäußert. Gibt es so etwas schon? Einen umfassenden Managementplan gibt es noch nicht – die vielschichtigen Fragen stellen uns vor immer wieder neue Herausforderungen. Dazu gibt es auf Landesebene Arbeitskreise, die an Lösungen für die einzelnen Fragestellungen arbeiten. Die Stabsstelle PFC beim Regierungspräsidium Karlsruhe erarbeitet einen umfassenden Überblick über die bisherigen Maßnahmen, ergänzt durch einen Ausblick auf zukünftige Handlungsmöglichkeiten. Dieser wird zeitnah mit den Ministerien und den unteren Verwaltungsbehörden abgestimmt und veröffentlicht. Der Bund hat bis Ende 2020 eine Arbeitshilfe „Sanierungsmanagement für lokale und flächenhafte PFC-Kontaminationen“ angekündigt. Wobei auch hier bereits vorgesehen ist, dieses laufend zu aktualisieren, da ein „Endstand“ der Erkenntnisse zu diesem Zeitpunkt nicht vorliegen wird. Auf der unteren Verwaltungs- und auf kommunaler Ebene sucht bzw. erarbeitet man also konkrete Lösungen für die PFC-Probleme vor Ort. Werden diese Lösungen denn irgendwo gebündelt, gesammelt und dann den anderen Kommunen auch zur Verfügung gestellt? Wie hat man sich den Informationsaustausch hier vorzustellen? Der Informationsaustausch erfolgt über die PFC-Geschäftsstelle und über die Stabsstelle im RP. Bei ähnlichen oder vergleichbaren Fragestellungen werden die Erfahrungen, die andere Kommunen bereits gemacht haben, weiter gegeben oder die Ansprechpartner genannt. Ein Beispiel ist hier der Bebauungsplan in Leiberstung „An der L80“. Dieser wurde auch vom RP geprüft und kann für ähnlich gelagerte Fälle durchaus als Beispiel dienen.

Die Ergebnisse der in den Arbeitsgruppen erarbeiteten Lösungen werden den Kommunen zur Verfügung gestellt. Die Benennung von PFC-Beauftragten in den Kommunen hat sich dabei als sehr positiv für die Kommunikationswege etabliert. Auch heute noch findet das LRA aufgrund von Detektivarbeit immer weitere PFC-belastete Flächen wie kürzlich beispielsweise in Ottersweier. Wieviele unerkannte Flächen erwarten Sie noch? Hierzu kann ich keine Aussage treffen. Wir sind aber vermutlich noch nicht am Ende und werden auch dieses Jahr weitere Verdachtsflächen untersuchen. Man wird immer wieder mit der Tatsachen konfrontiert, dass die Leute auch nach fünf Jahren oftmals noch nichts von PFC in der Region gehört haben, läuft da in der Kommunikation etwas grundlegend falsch oder was ist das Problem? Wir informieren regelmäßig durch Pressemitteilungen. Berichte zur PFC-Belastung im Landkreis finden sich wöchentlich, mitunter sogar täglich, in den regionalen Tageszeitungen und das Thema wurde auch in der überörtlichen Presse behandelt. Die Angelegenheit war Gegenstand mehrerer Radio- und Fernsehbeiträge. Das RP Karlsruhe, der Landkreis und die Stadt Baden-Baden pflegen jeweils eigene Informationsseiten im Internet die beständig aktualisiert werden und auf die wir immer wieder hinweisen. Wir halten einmal pro Jahr eine große Bürgerinformationsveranstaltung über den Gesamtkomplex ab. Mehrmals jährlich veranstalten wir zusätzlich kleinere Bürgerinformationen zu spezifischen Themen, die die Bürger direkt angehen. Und wir haben durch die Einrichtung der PFC-Geschäftsstelle eine Kontaktmöglichkeit für die Bürger im Landkreis geschaffen an die sie sich mit ihren Fragen wenden können. Wir senden sprichwörtlich auf allen Kanälen, aber es wird trotzdem immer Personen geben, die wir nicht erreichen können. Was würden Sie persönlich sich von den Ministern Untersteller und Hauk im PFC-Skandal vor Ort wünschen? Sehr hilfreich war, dass das Land schnell das Projekt „PFC-belastete Flächen in Nordbaden – Lösungen für den Anbau landwirtschaftlicher Kulturen und zur vorbeugenden Verbrauchersicherheit“ mit dem Vorernte-Monitoring, den Gefäß- und Freilandversuchen übernommen hat. Ergänzend sind Pilotprojekte zu nennen, um ganz praktische Erfahrungen zum Umgang mit der PFC-Problematik zu sammeln. Mit dem Pilotprojekt zur Tiefenverlagerung von Vorläuferverbindungen oder auch dem Pilotprojekt zur Reinigung des Beregnungswassers wurde der richtige Weg eingeschlagen. Neben dem jetzt aufgelegten Forschungsprogramm sollten für solche praktische Fragestellungen weiterhin Gelder zur Verfügung stehen. Ein weiterer wichtiger Punkt wäre die Überprüfung der bisherigen Fördertöpfe und möglicherweise eine Anpassung an die hiesige Problematik. Und als letzte Frage noch ein Blick auf das „große Ganze“, denn unser PFC-Skandal hat ja kein Alleinstellungsmerkmal, sondern man hat weltweit Belastungen von Boden und Gewässern durch per- und polyfluorierte Substanzen festgestellt. Einige der gefährlichen PFC sind bereits reglementiert, auf EU-Ebene sollen nach Auskunft des Umweltbundesamtes noch weitere PFC in die Liste der besonders gefährlichen Substanzen aufgenommen werden und zulässige Werte verschärft werden. Welche Auswirkungen hat das für uns vor Ort? Weltweit laufen viele Forschungsvorhaben um die Stoffgruppe der PFC besser zu verstehen und deren Gefahrenpotential abschätzen zu können. Wir befinden uns hier in einem Entwicklungsprozess und die Ergebnisse werden sicher Auswirkungen auch hier vor Ort haben. Sobald die wissenschaftlichen Erkenntnisse valide sind, werden dies auch in neue Regelungen überführt. Ich rechne hier im Jahr 2018 sowie Anfang 2019 mit einigen Anpassungen und Veränderungen auf die wir entsprechend reagieren und hierüber informieren werden.

PFC im Blut?

Es ist ohne jeden Zweifel den unermüdlichen Forderungen der Bürgerinitiative „Sauberes Trinkwasser für Kuppenheim“ (BSTK) zu verdanken, dass nach sehr langem Hin und Her der zuständige Sozialminister Manne Lucha ein Monitoring angeordnet hatte. Zunächst wurden die Ergebnisse der Blutuntersuchungen auf PFOA, die die Bürgerinitiative für Interessierte angeboten hatte, sowohl vom Gesundheits- als auch vom Landesgesundheitsamt nicht ernst genommen. Erst als über die BSTK bei einem Trinkwasser-Eigenversorger der extrem hohe Wert von 1000 Mikrogramm PFOA/Liter Blut nachgewiesen wurde, kam Bewegung in die Sache. Ein Expertenkreis wurde einberufen, in dem auch Ulrich Schumann und Andreas Adam von der BSTK saßen, um die Bedingungen für das Monitoring so festzulegen, dass die Ergebnisse auch statistisch auswertbar sein würden (s. Link). Das Umweltbundesamt hat einen sogenannten HBM-I-Wert, also einen lebenslangen Vorsorge- und Zielwert für die Allgemeinbevölkerung für PFOA festgelegt, der bei 2 Mikrogramm pro Liter Blut liegt. „Die gemessene Belastung durch PFOA lag bei unseren eigenen Untersuchungen der BSTK bei knapp 27 Mikrogramm pro Liter Blut, ein Höchstwert betrug allerdings mehr als 63 Mikrogramm“, erklärte Andreas Adam, der zweite Vorsitzende der hiesigen Bürgerinitiative. Es bestehe außerdem eine starke Indizwirkung, dass nur die konsequente Umstellung auf Flaschenwasser die Belastung reduzieren könne, so Adam. PFOA wird im menschlichen Organismus nicht abgebaut, man findet es im Blut, in der Leber und auch in anderen Organen und der Stoff wird unverändert über die Nieren wieder ausgeschieden. Die Halbwertszeit, mit der diese Ausscheidung erfolgt, liegt beim Menschen bei ca. 3 Jahren. In den Blutproben der hiesigen Probanden werden auch kurzkettige PFC untersucht werde, da diese in der Region besonders relevant sind. Es bleibt allerdings abzuwarten, ob sich diese Chemikalien überhaupt im Blut nachweisen lassen werden, da die Verweildauer im menschlichen Körper nur wenige Tage beträgt.

Blutuntersuchungen auf PFOA in einem weiteren PFC-Fall im Landkreis Altötting in Bayern zeigten eine Zunahme der internen PFOA-Belastung mit dem Alter der Teilnehmer, die PFOA-Gehalte der männlichen Teilnehmer sind signifikant höher als bei den Frauen und es war ebenfalls eine Zunahme bei häufigem Fisch- und Wildverzehr nachweisbar. Das dortige Landesgesundheitsamt betonte aber ausdrücklich, dass die erhöhten Werte im Blut nicht mit nicht mit einer Gesundheitsgefährdung gleichzusetzen seien.

Bericht über PFC im Blut auf bnn.de

Informationen vom Umweltbundesamt

Homepage der BSTK

Komposthändler nach wie vor im Fokus der Behörden

Eine gewisse Unerschrockenheit und Leidensfähigkeit brauchen die Betroffenen offensichtlich bei der mühsamen juristischen Aufarbeitung des Skandals, im folgenden eine kurze Übersicht über den Stand der Dinge.

Im Januar 2017 hatte die Staatsanwaltschaft Baden-Baden die mehrjährigen Ermittlungen gegen den Komposthändler und seinen Geschäftsführer eingestellt, ein strafbares Verhalten sei den Beschuldigten nicht nachzuweisen, einiges sei inzwischen verjährt, der Vorsatz nicht nachweisbar und es fehle der Beleg, dass tatsächlich belastetes Material auf Äcker im strafrechtlich relevanten Zeitraum ausbracht wurde.

Die BSTK erstattete Ende Januar 2017 Anzeige gegen den Komposthändler sowie weitere Verantwortliche seines Betriebs als auch gegen Unbekannt. „Diese Anzeige wurde von der Staatsanwaltschaft abgewiesen, ebenso unsere Beschwerde dagegen“, ärgerte sich Ulrich Schumann, der Vorsitzende der Bürgerinitiative. „Es gibt aus meiner Sicht einfach deutliche Ermittlungsfehler“, so Schumann, deshalb habe man nun Anfang Februar 2018 beim Oberlandesgericht in Karlsruhe einen 120-seitigen Antrag auf Klageerzwingung eingereicht. „Wir wollen die Wiederaufnahme der Ermittlungen gegen die Verantwortlichen der Kompostfirma erreichen und zum anderen sollen endlich die Verantwortlichen der Papierindustrie, welche die belasteten Papierschlämme auf diese Weise entsorgt haben, strafrechtlich zur Rechenschaft gezogen werden“ ist das erklärte Ziel der Bürgerinitiative. Die Entscheidung steht noch aus.

Auch vor dem Verwaltungsgericht (VG) in Karlsruhe war PFC in Mittelbaden ein Thema. Dort hatte diesmal der Komposthändler geklagt, weil er der Ansicht war, dass die Bodenschutzbehörden ihm die Kosten für die Untersuchungen der Böden auf PFC von mehr als 240.000 Euro zu Unrecht in Rechnung gestellt hätten. Das Gericht wies seine Klage im November 2017 jedoch ab. Über die Zulassung der Berufung wird entschieden, das Ende ist offen und in die Zukunft verschoben.

Zivilrechtliche Auseinandersetzung ebenfalls „eröffnet“

Die juristische Auseinandersetzung geht in die nächste Runde und man überlegt, Schadensersatzansprüche geltend zu machen. In Baden-Baden prüft man, ob man gegen den Komposthändler zivilrechtlich vorgeht. Im Übrigen sei ja noch das Verfahren beim Verwaltungsgerichtshof Mannheim anhängig. Der Komposthändler habe hier Antrag auf Zulassung der Berufung gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts Karlsruhe gestellt, heißt es aus der Pressestelle der Stadt.

Bühl möchte sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht äußern, da es sich um ein aktuell laufendes Verfahren handelt. Dafür hat die Gemeinde Hügelsheim bereits „Nägel mit Köpfen“ gemacht und eine Schadensersatzklage gegen den als Verursacher der PFC-Belastung in Verdacht stehenden Komposthändler und andere vor der dritten Zivilkammer am Landgericht in Baden-Baden eingereicht. Auch die Stadt Rastatt hatte tatsächlich gemeinsam mit dem städtischen Energieversorger star.Energiewerke weitere juristische Schritte überlegt. „Die Erfolgsaussichten waren allerdings nach vorab erfolgter juristischer Prüfung als sehr gering eingestuft worden. Daher haben beide bisher von weiteren juristischen Prüfungen Abstand genommen, obwohl das Thema Klage definitiv noch nicht vom Tisch ist“, so Heike Dießelberg von der Pressestelle der Stadt. Und auch in Sinzheim werden aktuell Schadensersatzansprüche durch die Gemeinde geprüft.

Außerdem ist seit kurzem ist bei der Staatsanwaltschaft in Mannheim ebenfalls ein Ermittlungsverfahren im Zusammenhang mit der PFC-Belastung von Ackerflächen anhängig, eine Anzeige gegen Verantwortliche von Papierherstellern liegt aber dort ebenfalls nicht vor.

Weiterführende Informationen zu den Gerichtsverhandlungen:

bnn.de

stabaden-baden.de

vgkarlsruhe.de

Papierfabriken? Komposthändler?

Es liegt bislang noch einiges im Dunkeln bei diesem Umweltskandal im beschaulichen Badener Land und letztendlich werden wohl wirklich die zuständigen Gerichte die verschiedenen Verantwortlichkeiten klären müssen. Unstrittig ist, dass der Komposthändler hätte sicherstellen müssen, dass ihm nur die Materialien geliefert wurden, die nach der Düngemittelverordnung (DüMV) für die Aufbringung auf die Felder zugelassen sind. Für die richtige Deklarierung von Abfällen (Papierschlämmen) ist der Erzeuger verantwortlich, das heißt, die Papierfabriken, die Abfälle werden verschiedenen Abfallschlüsseln zugeordnet. Die Fabriken, die den Komposthändler belieferten und von denen alleine vier auf einer Liste der zehn größten Papierproduzenten der Welt stehen, werden in Baden-Württemberg von den Regierungspräsidien Karlsruhe, Freiburg, Stuttgart und Tübingen kontrolliert. Aber da Papierschlämme keine gefährlichen Abfälle sind, ist „deswegen keine vorgelagerte Prüfung des geplanten Entsorgungswegs durch die Behörden vorgeschrieben“, bestätigte das Regierungspräsidium Stuttgart. Diese Verschachtelungen ließen ganz offenbar viel Raum zur freien Gestaltung, wie der Fall in Mittelbaden zeigt. Wieso die gelieferten Papierschlämme, die vor 2008 so nicht erlaubt waren, Niemandem auffielen, die „Schnittstelle“ zwischen Fabrik und Komposthändler, die Beteiligung von weiteren Zwischenhändlern, all das ist auch nach fünf Jahren nicht hinreichend geklärt. Ebenso muss man sich die Frage stellen, wieso bei allen offensichtlichen Unwägbarkeiten hinsichtlich der chemischen Zusammensetzung nach wie vor Papierfaserabfälle aus sogenannten Frischfasern (also kein Recyclingmaterial) nach der Düngemittelverordnung immer noch auf die Felder kommen dürfen? Landwirte haben in aller Regel keine besonderen chemischen Ausbildung und können deswegen gar nicht beurteilen, was da möglicherweise auf ihre Felder aufgebracht wird. Und ein besonderes Verantwortungsgefühl der Papierindustrie konnte man hier auch nicht feststellen, die Kontrollen haben versagt. Trotzdem hält das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) in der DüMV „ein generelles Verbot von Stoffen aus der Papierindustrie auf Grundlage der vorliegenden Informationen für nicht verhältnismäßig. Der PFC-Fall in Mittelbaden wäre aus Sicht des BMEL bei Einhaltung der damals geltenden düngemittelrechtlichen Vorschriften nicht eingetreten“, so das BMEL auf Anfrage. Das Düngemittelrecht sei ein Garantenrecht, das heißt, der Hersteller müsse sicherstellen, dass die Vorgaben eingehalten werden. Die Überwachung dieses Grundsatzes obliegt den zuständigen Behörden der Länder.“

Das Umweltministerium in Baden-Württemberg (UM) hatte lange Jahre vergeblich gehofft, dass die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen gegen den Komposthersteller auch verwertbare Erkenntnisse im Hinblick auf die Papierindustrie erbringen würden. Nachdem das nicht geschah, hat man die Behörden angewiesen, von den Papierfabriken mehr Details über Einsatz, Verwendung und Entsorgung von PFC-haltigen Barrieremitteln zu erfragen, sowohl aktuell als auch für den Zeitraum 2002 bis 2008 (auch bei stillgelegten Papierfabriken), die Ergebnisse der Anfrage werden demnächst bekannt gegeben. „Mittlerweile weiß man auch mehr über die Vorläufersubstanzen im Boden und eventuell ermöglicht es uns dies, der Frage des Eintragspfads von in den Papierfabriken verwendeten Chemikalien nochmals auf den Grund zu gehen“, so Andre Baumann, grüner Staatssekretär im Umweltministerium, gegenüber den BNN.

Rolle der Papierfabriken bleibt nebulös

Der Komposthändler und seine Berater bestreiten bis heute, dass die Papierschlämme überhaupt per- und polyfluorierte Chemikalien in nennenswerten Mengen enthalten haben könnten. Diese Mittel werden eingesetzt, um Papier und Pappe wasser- und fettabweisend auszurüsten wie beispielsweise Getränkebecher, Fast Food-Verpackungen, Pizzakartons, Backpapier, Butterwickelpapier oder auch Klebettiketten. Über das Altpapier können die Chemikalien theoretisch in die dabei entstehenden Recycling-Papierschlämme gelangen. Trotzdem lieferten Papierfabriken solches Material – und auch nach Mannheim. Altpapierschlämme wurden wegen der Gefahr einer Verunreinigung durch PFC bis heute nicht in die DüMV aufgenommen, wie das BMEL bestätigte, es erscheint unwahrscheinlich, das die Fabriken das nicht wussten. Und auch die Papierfaserreststoffe, die aus Frischholz hergestellt werden, können, je nach Produktionsweg, PFC-haltige Barrieremittel enthalten, die so in die Papierschlämme gelangen. Mehrfache Fragen, wie denn sichergestellt werden könne, dass im Abfallfluss die PFC-haltigen Materialien von den nicht belasteten getrennt werden könnten, beantwortete die Papierindustrie bislang nicht. Jessica Schuldt, die Juristin des Landratsamtes, hat sich zwangsläufig sehr intensiv mit den Hintergründen auseinander gesetzt. „Es ist deshalb schwierig, einzelne Papierfabriken nach dem Bundesbodenschutzgesetz zu belangen, weil der Komposthändler die Abfälle vermischt hat. Es ist auch unklar, woher die PFC samt Vorstufen genau kommen, ob aus den Barrieremitteln selber oder aus den Recyclingschlämmen. Und wenn die Konzentrationen auch gering gewesen sein mögen, kann sich das bei mindestens 106000 Tonnen Papierschlämmen im Boden eben zu den nachgewiesenen Belastungen aufsummieren. Hilfreich wären die Unterlagen der Fabriken über die an den Komposthändler gelieferten Stoffe, die wurden aber von der Staatsanwaltschaft nicht angefordert. Wir konnten anhand unserer „Detektivarbeit“ den Weg von Papierschlämmen einer Firma über den Komposthändler auf einen hochbelasteten Acker belegen, aber die Staatsanwaltschaft hat auch das nicht berücksichtigt“, bedauert die Juristin des LRA.

Informationen zu PFC-haltigen Barrieremitteln in Papier

Stille im PFC-Land

Es ist nach außen alles ruhig im PFC-Land, Unmut wird intern geäußert und auch die Politiker treten mal mehr, mal weniger engagiert ins Licht der Öffentlichkeit.

Bislang haben die diversen Untersuchungen und Forschungsprojekte die öffentliche Hand nach einer aktuellen Kostenzusammenstellung vom Juni 2018 bereits mehr als sechs Millionen Euro gekostet, davon entfielen auf die kommunalen Haushalte mehr als 1,7 Millionen Euro, das Land zahlte rund 4,4 Millionen Euro. Seit fünf Jahren beschäftigt man sich mit der Verwaltung des Skandals und mit praktischen Lösungen vor Ort, ohne der Sanierung näher gekommen zu sein – wenn sie denn überhaupt möglich sein wird. Man betreibt Grundlagenforschung (welche Pflanze nimmt welche PFC auf, was passiert mit den Precursor-Molekülen im Boden?)und steht mittlerweile in regem Austausch mit den universitären PFC-Arbeitsgruppen. Warum kommt man der Lösung des Problems dann trotzdem nur in winzig kleinen Schritten näher? Weil es eben tatsächlich ein komplexes Problem ist, ohne hinreichende Vorgaben und Grenzwerte, an denen man sich einfach orientieren könnte und die man nur „abarbeiten“ müsste. Und die Grenzwerte, die es gibt, werden auch auf EU-Ebene ständig erweitert und verschärft, so dass man im Badischen dann wiederum nachjustieren muss. „Wir haben hier ein generationen-übergreifendes Problem“, äußerte Reiner Söhlmann einmal der BNN gegenüber, und vielleicht ist der Skandal damit ja ganz gut zusammengefasst.

Die Autorin Patricia Klatt ist Diplom-Biologin und freiberufliche Fachjournalistin und beschäftigt sich seit Sommer 2015 intensiv mit dem PFC-Skandal im Badischen. Sie wurde bei ihren Recherchen von der Journalistenvereinigung netzwerk recherche betreut und durch ein Stipendium der gemeinnützigen Olin gGmbH unterstützt. Der vorliegende Text ist eine aktualisierte Fassung der BNN-PFC-Dokumentation von 2016.