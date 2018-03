Rastatter Tafelladen: Die Lösung war anders als in Essen

Die Entscheidung des Tafelladens in Essen, keine ausländischen Neukunden aufzunehmen, hat nicht nur in der Medienlandschaft Wellen geschlagen. Es hat für Empörung gesorgt und eine gesellschaftliche Debatte über das Ausspielen von Flüchtlingen gegenüber deutschen Staatsbürgern ausgelöst. Mittlerweile hat sich auch Bundeskanzlerin Angela Merkel zu dieser Aktion eingeschaltet und kritisierte die Entscheidung.

Rastatter Tafel-Chef kritisiert Essener Vorgehen

„Wenn sich die Bundeskanzlerin schon dazu äußert, ist das total schlecht“, sagt der Vorsitzende der Rastatter Tafel, Hans-Jochen Volmer, und findet klare Worte zu dieser Aktion. Von dem Vorgehen der Kollegen in der nordrhein-westfälischen Großstadt möchte man sich in Rastatt „ganz klar“ unterscheiden. „Das fällt uns auf die Füße“, so Volmer weiter. Dass man nach Nationalität unterscheide, gehe nicht. Und: Wer so etwas mache, sei überfordert. „Jeder mit Berechtigungsschein, egal welcher Nationalität, kann bei der Rastatter Tafel einkaufen“, betont der Vorsitzende. Mit einer Situation wie in Essen schüre man Hass und rücke die Tafeln in ein schlechtes Licht. Dass nun Autos der Essener Kollegen mit Nazi-Schriftzügen beschmiert wurden, hält Volmer für überzogen und absolut indiskutabel.

Ableger verhängte vor eineinhalb Jahren einen Verkaufsstopp

Jedoch hatte die örtliche Tafel vor eineinhalb Jahren eine ähnliche Situation wie in Essen: Volmer erzählt von einem zu großen Ansturm, zu wenig Waren und zu wenig Personal. Daraus resultierte ein Verkaufsstopp. „Wir haben gesagt, dass wir nicht mehr Kunden aufnehmen können“, erzählt er. Nach sechs Wochen sei der Stopp wieder aufgehoben worden. Die Rastatter Tafel verzeichnet einen Zuwachs an Kunden – diesen müsse man steuern, aber anders als in Essen.

Gleiche Standards wie Lebensmittelmärkte

Der Ableger der gemeinnützigen Organisation kann Lebensmittel von großen Einzelhandelsketten abholen, aber auch regionale Märkte stehen auf der Liste. In puncto Kontrolle und Hygiene haben die Tafeln gleichen Standards zu erfüllen, wie ein Lebensmittelmarkt. „Wir dürfen nur Waren abgeben, die einwandfrei sind“, sagt Hans-Jochen Volmer. Die Tafeln seien für alle Bedürftigen da.

Logistik-Tafel beliefert rund 35 Tafeln entlang der Rheinschiene

Vor 25 Jahren wurde in Deutschland die erste Tafel gegründet – 930 sind es inzwischen bundesweit, die überzählige Lebensmittel an Bedürftige geben. In Rastatt kümmern sich 80 Ehrenamtliche und zehn Hauptamtliche darum, Lebensmittel zu verkaufen. Die Filiale in der Barockstadt sei groß und mit einem großen Umschlag an Waren. „Wir sind eine Logistik-Tafel und beliefern rund 35 andere Tafeln entlang der Rheinschiene“, erklärt Volmer. In einer Kühlzelle könne man rund 40 Tonnen an Lebensmitteln einlagern. Rund 2.500 Kunden führen die Rastatter in ihrer Kartei – 1.200 davon kommen regelmäßig, sagt er.