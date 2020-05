Die staatliche Soforthilfe hat die Existenz zahlreicher Friseure in Rastatt gesichert

Anzeige

Der Kundenansturm am ersten Öffnungstag nach der Zwangsschließung war riesig: Seit Montag dürfen die Friseure wieder ihre Dienstleistung anbieten, wenn auch unter mehreren Auflagen. Eine BNN-Umfrage bei Läden in Rastatt zeigt, dass die staatliche Soforthilfe für die Betreiber (über)lebenswichtig gewesen ist.

„Die Leute sind froh, dass die Friseure wieder geöffnet haben dürfen“, sagt Oguzhan Kutlu vom gleichnamigen Salon in der Kaiserstraße. Froh sind auch die Coiffeure selbst, daraus macht er keinen Hehl. Nach rund siebenwöchiger Zwangsschließung sind viele Anbieter an finanzielle Grenzen gestoßen; die staatliche Soforthilfe war für viele der Rettungsanker, wie eine BNN-Umfrage am Montag unter Friseuren in Rastatt deutlich macht.

„Die Soforthilfe war schon nach sieben Tagen da, sie hat mir mit Blick auf meine Fixkosten enorm weitergeholfen“, meint Friseurmeister Dieter Philipp, der sein Geschäft im Zay hat und am Montag wie alle anderen auch endlich wieder öffnen durfte. „Die ersten 14 Tage sind schon voll“, freut er sich über die vielen telefonischen Anmeldungen.

Im Internet kursieren Falschinformationen

Ein Plakat an der Tür und weitere Hinweise im Ladeninneren weisen auf die Vorgaben sowohl für die Friseure wie auch für die Kunden hin. Das Desinfizieren der Hände im Eingangsbereich gehört dazu, zudem müssen die Kunden eine Telefonnummer hinterlassen, damit im Falle einer Ansteckung die Infektionskette bestmöglich nachverfolgt werden kann. Eines müssen die Kunden definitiv nicht: Eigenen Kamm und Schere mitbringen, wie es Dieter Philipp am Telefon vernommen hat; diese Kundin war schlichtweg einer Fehlinformation aus dem Internet aufgesessen…

Wie ich längere Zeit mit der Maske arbeiten soll, weiß ich jetzt noch nicht. Irina Repp, Inhaberin „Salon Irina“

Für eine Woche ausgebucht ist nach eigenen Angaben auch der Salon Irina in der Schlosserstraße. Irina Repp freut sich über den Neustart, hat andererseits aber auch ein wenig Bammel: „Wie ich längere Zeit mit der Maske arbeiten soll, weiß ich jetzt noch nicht.“ Am Montag hat sie sämtliche Vorbereitungen im Salon getroffen, am Dienstag öffnet das Geschäft nach der Zwangsschließung wieder. „Ohne die Soforthilfe wäre ich aufgeschmissen gewesen“, bringt die Inhaberin die schwere Zeit auf den Punkt. Mit der Soforthilfe und eigenen Rücklagen hat Meister Sercan Bayram vom „Timeless“ in der Kaiserstraße die schwere Zeit überbrückt.

Vorsicht ist oberstes Gebot – Kunden zeigen sich geduldig

Hans Schönemann hat sein Geschäft in der Josefstraße und blickt auf über 50 Jahre Berufserfahrung: „Sechs Wochen keinen Cent Umsatz – da war die Soforthilfe ganz wichtig.“ Von den neuen Regeln, etwa dem Mindestabstand der Arbeitsplätze von 1,5 Meter oder dem vermehrten Reinigen der Friseurstühle und Werkzeuge, hat er aus der Zeitung erfahren – und von seinem Steuerberater. Sich auf die neuen Bedingungen einzulassen, sei kein großes Problem. „Wir werden auch diese Hürde schaffen.“

„Bitte klopfen – wir öffnen“, so steht es an der Tür der Friseurwelt de Wildt in der Herrenstraße. Dort habe man schon Termine bis Ende Mai vergeben, freut sich Inhaberin Jacqueline de Wildt, die in Bühl ein weiteres Geschäft betreibt, über die Kundentreue. Die zu treffenden Hygienemaßnahmen sind für sie „völlig OK, wir müssen ja vorsichtig sein“.

Bei Läden, die bislang ohne Terminvergabe gearbeitet haben, stehen die Kunden geduldig vor der Tür und halten auch dort die geforderten Sicherheitsabstände ein. „Wir haben acht Wochen gewartet, jetzt kommt es auch nicht mehr drauf an“, nimmt Olaf Eckstein die Wartezeit mit Humor.