Durmersheimer Freibad lockt viele Senioren – Natura und Alohra öffnen am Dienstag

Das Durmersheimer Terrassenfreibad, das seit knapp einer Woche im Probebetrieb geöffnet ist, hat am Feiertag trotz dicker Wolken am Himmel etliche Badegäste angelockt. Die Rastatter Bäder Natura und Alohra öffnen am kommenden Dienstag.

Der Himmel ist zwar wolkenverhangen, aber es regnet nicht und mit Temperaturen um die 20 Grad herrscht am Fronleichnamstag ideales Badewetter. Doch haben die Leute überhaupt Lust, sich in Corona-Zeiten und unter strengen Hygiene-Auflagen im Freibad zu vergnügen?

Die Antwort lautet: ja. Den Beweis dafür liefert ein Besuch im Durmersheimer Terrassenfreibad, das seit Samstag, 6. Juni, seine Pforten wieder geöffnet hat, bis Donnerstag aber nur 36 Besucher zählte. Das hat sich gestern geändert.

„Gemessen daran, dass nach vorheriger Online-Reservierung pro Tag 600 Menschen ins Bad dürfen – verteilt auf drei zweistündige Zeitabschnitte mit jeweils 200 Personen – ist das nicht viel. Aber die acht, neun Gäste, die wir bisher pro Tag hier begrüßen durften, haben sich wirklich gefreut“, erzählt Betriebsleiter Jens Ahrens bei einem Rundgang. Nach Sonnencreme und Pommes duftet es zwar noch nicht. Aber die Gastronomie und der Kiosk werden gleich öffnen.

Viele neue Regeln auch optisch sichtbar

Die vielen neuen Regeln sind in Form von Markierungen auf den Wegen, weiß-roten Absperrbändern, Hinweistafeln und Verbotsschildern auch optisch gut sichtbar. Wer ins Freibad will, muss seine Kontaktdaten angeben und darf sich nur im gebuchten Zeitraum im Bad aufhalten. Der Zutritt ist streng geregelt. Es gibt einen separaten Ein- und Ausgang.

Im Eingangsbereich, an der Kasse und beim Toilettengang gilt Maskenpflicht. Nur zwei von zehn Umkleidekabinen sind geöffnet und müssen, wie Ahrens und sein Kollege Markus Ganßer erklären, nach jedem Zeitabschnitt desinfiziert werden. Die Duschen sind geschlossen. Alles was angefasst werden kann, muss regelmäßig desinfiziert werden – auch die WCs. Dafür steht ein dreiköpfiges Reinigungsteam bereit.

Alle Attraktionen sind gesperrt

Alle Attraktionen von der Rutsche bis zu den Sprungtürmen sind gesperrt. „Wer sich sonnen möchte, muss sich auf der Liegewiese so verteilen, dass das Mindestabstandsgebot eingehalten werden kann“, sagt Ahrens. „Das gilt auch für den Aufenthalt im normal gechlorten Wasser, in dem kein Virus überlebt. Die Anzahl der Gäste in den Becken ist limitiert.“

War gerade eben noch das Reinigungspersonal im Einsatz, so füllt sich ab 12 Uhr das Freibad schlagartig. Dieser Zeitraum ist bis 14 Uhr den Senioren vorbehalten.

„Ich komme seit der Eröffnung jeden Morgen hierher, weil ich den Sport brauche und eine Wasserratte bin“, erzählt die 84-jährige Würmersheimerin Elisabeth Schwinge, die genauso „froh, erleichtert und dankbar“ über den Start der Freibadsaison ist wie die 78-jährige Elgard Blaschka, die zudem die gute Zeitregelung lobt.

„Für unsere Generation ist das ein wichtiger Kommunikationsort.“ Durch die Maßnahmen eingeschränkt fühlen sich die Damen nicht, eher im Gegenteil, „man hat mehr Platz.“

Während in Kuppenheim die Öffnung des Cuppamare noch in den Sternen steht, stecken in Rastatt das Natura und das Alohra nach Auskunft der städtischen Pressesprecherin Heike Dießelberg in den Starlöchern. Beide Bäder öffnen am Dienstag, 16. Juni.

„Der Eigenbetrieb setzt ein spezielles Hygiene- und Betriebskonzept um“. Das Freibad startet um 14 Uhr, im Familienbad gehen die Tore um 10 Uhr auf. Der Badebetrieb erfolgt in je zwei Zeitfenstern – von 10 bis 14 Uhr und von 15 bis 19 Uhr. In der Stunde dazwischen werden die Bäder gereinigt und desinfiziert.

Rastatt: Natura und Alohra sind startbereit

Vorerst dürfen maximal 600 Personen pro Zeitfenster gleichzeitig ins Natura und 60 ins Alohra. Eintrittskarten werden ab 15. Juni über ein Online-Ticketsystem verkauft. Auf der Liegewiese im Freibad gelten die üblichen Abstandsregeln. Die Anzahl der Schwimmer ist limitiert. Attraktionen bleiben in beiden Bädern vorerst geschlossen.