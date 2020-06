Durmersheimer Realschüler schreiben im Corona-Chaos ihre Prüfung

Anzeige

Lehrer Manfred Lutz bereitet die Neuntklässler an der Realschule in Durmersheim auf ihre Hauptschulabschlussprüfung vor, die dort in diesem Jahr abgehalten wird. Die Prüfung in der Corona-Zeit bringt neue Herausforderungen mit sich – und jede Menge Möglichkeiten.

In gebührendem Abstand sitzen die Schüler im Klassenzimmer an ihren Tischen. Klassenlehrer Manfred Lutz wirft mit einem Beamer Diagramme an die Wand, auch Lautsprecher und eine Dokumentenkamera, ein sogenannter Visualizer, kommen zum Einsatz. Insgesamt aber herrscht absolute Ruhe, der Geräuschpegel, der in normalen Zeiten bisweilen in Unterrichtsräumen zu vernehmen ist, fehlt völlig.

Moderne Technik hat hohen Stellenwert – inzwischen

Manfred Lutz bereitet die Neuntklässler auf ihre Hauptschulabschlussprüfung vor, die in diesem Jahr erstmals in der Durmersheimer Realschule abgehalten wird. „In den Pfingstferien gibt es bei uns eine digitale Prüfungsvorbereitung“, betont Konrektorin Petra Kohla – und hebt nicht nur anhand dieser Möglichkeiten den extrem hohen Stellenwert hervor, den die moderne Technik mittlerweile in der Realschule erobert hat. Beim Gang durch die fast leeren Gänge und Räume des Schulgebäudes, in denen Absperrbänder und Hinweissschilder klar regeln, welche Wege in Zeiten von Corona einzuhalten sind, deutet Petra Kohla mit einigem Stolz auch auf die dort angebrachten Bildschirme: „Wir waren die erste Schule im Umkreis, in der die Vertretungspläne im Schulhaus digital angezeigt wurden. Seit zwölf Jahren schon ist das hier möglich.“

Auch viele Informationen sonstiger Art können Schüler und Lehrer über diese visuelle Quelle nutzen. Feste Rechner sind derzeit noch im Computerraum installiert, aber sie sollen alsbald durch moderne Laptops ersetzt werden, die dann auch an Schüler ausgeliehen werden könnten. Der neue Physikraum ist mit einem Smartboard ausgerüstet – eine Art digitaler Tafel.

Besuch im Server-Raum

Ein wenig noch nach einer Baustelle sieht es im neuen Server-Raum aus, der zentralen Stelle für die völlig neue Verkabelung, die möglichst noch in diesem Jahr so weit voranschreiten soll, dass an jeder Stelle des Schulhauses schnelles Internet garantiert werden kann. Dabei hoffe man natürlich auch auf die entsprechenden Gelder im Zuge des Medienentwicklungsplanes, unterstreicht Kohla.

Genutzt wird nach Angaben der Konrektorin unter anderem auch WebUntis – ein Service, der etwa den Stunden- und Vertretungsplan für Eltern, Schüler und Lehrer online zugänglich macht. Der Untis-Messenger diene als Kommunikationskanal etwa für einen Chat mit den Lehrern und die „Eltern erhalten eigene Zugänge für das digitale Klassenbuch“, gibt Kohla weitere Einblicke in die digitalen Standards der Realschule. Videokonferenzen und das Padlet – eine Art digitale Pinnwand, auf der etwa Texte, Bilder und Videos abgelegt werden können – gehören ebenfalls dazu.

Künftig soll es in allen Schulräumen ferner möglich sein, dass Schüler ihre Präsentationen vom Handy oder Laptop aus an die Wand im Klassenzimmer projizieren können. Und wie kommen die Schüler mit all der modernen Technik klar: „Da gibt es kaum Probleme“, erklärt Kohla und verweist auf die Medienbildung, die bereits ab der fünften Klasse auf dem Programm steht und den Umgang mit den modernen Medien genauso umfasst wie etwa Datenschutz, Sicherheit und Recherche im Internet. Schwieriger sei da oft die Situation mit der Hardware in der häuslichen Umgebung: „Wir starten nach den Pfingstferien eine Umfrage unter den Schülern, bei der es darum geht, herauszufinden wer über eigene Laptops und Drucker verfügt“, sagt Kohla.

Neben der Verkabelung, die bis zum Jahr 2022 abgeschlossen sein muss rückt in baulicher Hinsicht alsbald der Biologiesaal in den Blickpunkt, der, so Kohla, „auf den neuesten Stand“ gebracht wird. Für 2021 sei zudem der Einbau einer neuen Küche geplant. Überlegt wird derzeit an der Schule, wie angesichts der Einschränkungen durch Corona die Entlassfeier für die Abschlussklassen organisiert werden kann: „Es könnte in der Schulmensa klassenweise kleine Feiern geben“, meint Kohla. Endgültig stehe der Plan aber noch nicht fest. Im Übrigen: Ausflüge sind bis Schuljahresende nicht geplant. Falls es die Bestimmungen zulassen könnte sich daran kurzfristig aber auch noch ändern, weckt Kohla zumindest leise Hoffnungen.