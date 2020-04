Durmersheimerin feiert TV-Premiere bei „The Voice Kids“

Anzeige

Vergangenen Sonntag war für die 15-jährige Lilyana Klietz Fernsehpremiere – in SAT.1 trat sie erstmals in der Sendung „The Voice Kids“ auf. In Durmersheim ist sie einigen bereits durch Auftritte in der „Dieter Jürgens Weihnachtsshow“ 2018 und 2019 bekannt.

Von unserem Mitarbeiter Rudolf Schmeiser

Ihr gesangliches Talent fiel auch dem Rektor der Hardtschule Durmersheim, Volker Arntz, während des Musikunterrichts auf. „Er war sehr beeindruckt und meinte, ich solle auf der Dieter Jürgens Weihnachtsshow auftreten“, erzählt Lilyana Klietz.

Über das Casting in Stuttgart nach Berlin

Sie wurde aber schon vorher vom „Singfieber“ infiziert: „2016 habe ich auf einem Konzert von ‚Sunrise Avenue‘ fleißig mitgesungen, ein Jahr später sang ich zum 50. Geburtstag meiner Tante“. Weitere Auftritte folgten, unter anderem auf dem Weinfest in Durmersheim und dem Weihnachtsmarkt in Durlach. „Inzwischen habe ich auch schon eigene Texte und Melodien kreiert. Ich begleite mich selbst auf der Gitarre“, so die 15-Jährige.

Vom Fernsehsender SAT.1 kam im Juli 2019 die Einladung nach Stuttgart fürs Casting. „Da bin ich dann weitergekommen und durfte auf das Pre-Scouting nach Berlin. Jeder durfte sich von 100 Stücken 15 aussuchen und drei Lieder wurden gesungen.“

Ich will Musikerin werden. Lilyana Klietz, Teilnehmerin bei „The Voice Kids“

Lilyana Klietz gehörte dann zu den letzten 48 Teilnehmern. „Eine Woche zuvor war ich noch nervös, aber am Tag des Auftritts legte sich dann die Aufregung“, sagt sie mit einem Schmunzeln. Sie trug das Lied „Hiljaisuus“ (zu deutsch „Schweigen“) von Irina Saari vor. „Sie hat als einzige deutsche Sängerin auf Finnisch gesungen“, ergänzt Lilyanas Vater Andreas Klietz. Im Oktober war er mit seiner Tochter für eine Woche in der finnischen Hauptstadt Helsinki.

„Jetzt habe ich die erste von vier Runden geschafft, mal sehen wie es weitergeht“, so die 15-Jährige. Auf ihre Zukunft angesprochen sagt Lilyana Klietz: „Ich will Musikerin werden. Auf jeden Fall werde ich nach der mittleren Reife eine Ausbildung absolvieren. Vielleicht verbringe ich auch ein Auslandsjahr bei einer finnischen Familie“.

Service

Der Auftritt von Lilyana Klietz kann auf SAT.1 und Instagram angesehen werden. Am Sonntag, 12. April, läuft ab 20.15 Uhr die nächste Staffel von „The Voice Kids“.