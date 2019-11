Ein Abendmarkt für Rastatt?

Anzeige

Obst und Gemüse, Fleisch, Backwaren und Blumen liegen auf dem Rastatter Marktplatz für diejenigen bereit, die ihren Einkauf noch am Vormittag schaffen. Vielen Berufstätigen machen die Öffnungszeiten des Wochenmarktes aber einen Strich durch die Rechnung. Der Rastatter SPD-Landtagsabgeordnete Jonas Weber fordert eine Änderung.

Jonas Weber (SPD) übt in einem offenen Brief an Rastatts Oberbürgermeister Hans Jürgen Pütsch Kritik an den Öffnungszeiten: „Ich möchte anregen, die Verkaufszeiten an das geänderte Einkaufsverhalten anzupassen und den Wochenmarkt zumindest an einem Tag auf die Abendstunden zwischen 16 und 20 Uhr zu verlegen.“

Weber fordert Start im April

Als Start der Neuerung schlägt er April 2020 vor. Bei den betreffenden notwendigen Satzungsänderungen stehe er mit der SPD als Unterstützer bereit. Das Anliegen abendlicher Öffnungszeiten sei ihm zunehmend von Bürgern zugetragen worden. Den Wochenmarkt wissen diese demnach zu schätzen. „Leider spiegelt sich dies nicht, wie eigentlich erwartet werden müsste, in den Kundenzahlen wider“, sagt Weber. „Sehr oft höre ich, dass aufgrund der Öffnungszeiten lediglich am Vormittag für viele potenzielle Kunden ein Besuch an den beiden Werktagen Dienstag und Donnerstag gar nicht realisierbar ist.“

Positive Effekte für den Einzelhandel?

Berufstätige hätten lediglich in der Mittagspause eine kurze Zeitspanne, um dort einzukaufen, oder gar keine Möglichkeit dazu. Der Attraktivität und Außenwirkung Rastatts sei dieser Umstand nicht eben zuträglich, so Weber. Auch die Marktbeschicker wären sicherlich über einen breiteren Kundenstamm erfreut. „Finanziell lohnt es sich für uns nur am Wochenende“, erklärte Beraat Celik von Petite Fleur aus Muggensturm. „Die Leute arbeiten bis in den Abend.“ Weber erhofft sich von abendlichen Öffnungszeiten des Marktes auch positive Effekte auf den Einzelhandel in der Innenstadt. In Karlsruhe sei das Angebot des Abendmarktes bereits erfolgreich umgesetzt worden.