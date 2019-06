Eintauchen in eine andere Zeit

Anzeige

Der Termin im Veranstaltungskalender der Gemeinde Bietigheim für das Jahr 2020 ist bereits fest fixiert: Am dritten Maiwochenende wird um die Festhalle herum erneut ein Mittelaltermarkt die Szenerie prägen. Der enorme Erfolg des jüngsten mittelalterlichen Treibens in der Hardtgemeinde ließ die Organisatoren Thomas und Sabine Gormanns nicht zögern: „Schon am Dienstag nach dem Markt-Wochenende waren wir im Rathaus und haben das Gelände für das nächste Jahr reserviert“, sagt der in Malsch lebende Thomas Gormanns. Gemeinsam mit Ehefrau Sabine und den Töchtern Fiona und Katharina ist er gleichsam vom Mittelaltervirus infiziert.

Atmosphäre

„Wie interessieren uns sehr für Geschichte. Als wir vor etwa 20 Jahren einen solchen Markt in Angelbachtal besucht haben waren wir einfach begeistert von der Atmosphäre und haben immer öfter solche mittelalterlichen Events in der Umgebung besucht“, beschreiben Thomas und Sabine ihre Leidenschaft. Dabei blieb es nicht beim Zuschauen. Als mittelalterliche Lagergruppe sind sie unter dem Namen „GormannsClan“ selbst unterwegs und zeigen auf den Märkten etwa mit ihrer Wikingermühle, wie man im elften Jahrhundert Mehl gemahlen hat. Darüber hinaus ist Familie Gormanns Mitglied bei den Bickesheimer Spiegelfechtern, wo Sabine und Thomas einen Workshop für mittelalterliche Tänze leiten und Thomas auch Schaukämpfe aufführt.

Anfrage vom Gewerbeverein

Im Jahr 2017 kam dann die Anfrage des Gewerbevereins in Bietigheim, anlässlich einer Gewerbeschau einen Mittelaltermarkt zu organisieren. Der große Erfolg dieses Events veranlasste Thomas und Sabine dazu, den Markt im Jahr 2018 weiter auszubauen und selbst zu organisieren. Gaukler, Händler, Tänzer, Schwertkämpfer, unterschiedlichste Repräsentanten mittelalterlicher Handwerkskunst und Musikgruppen wurden engagiert. „In diesem Jahr waren es fast 60 verschiedene Gruppen und wir mussten fast 150 Absagen erteilen“, verdeutlicht Sabine Gormanns das enorme Interesse an diesem Markttreiben besonderer Art.

Mitmach-Aktionen

„Es ist wichtig, dass wir die Gruppen kennen, die Chemie muss einfach stimmen und es soll ein bunter Mix aus verschiedenen Angeboten sein, auch mit vielen Mitmach-Aktionen“, sagt Thomas, der beruflich als Bezirksleiter eines großen Lebensmittelunternehmens tätig ist. Und warum übt das mittelalterliche Flair eine solche Faszination aus? „Es ist der Reiz, etwas anderes zu sehen, man kann sich in eine andere Zeit versetzen und fühlt sich wie in einem Film“, erklärt Gormanns.

Trotz der großen positiven Resonanz und vieler Dankesbotschaften über Facebook zuletzt in Bietigheim: Wesentlich vergrößern soll sich der Markt dort in Zukunft nicht. „Er soll weiter familiär und überschaubar bleiben“, sagt das Oberhaupt des „GormannsClans“ – nicht ohne zu erwähnen, dass „wir von der Gemeinde Bietigheim sehr unterstützt werden.“