Enttäuschung nach Absage von Straßentheaterfestival Tête-à-Tête in Rastatt

Bei der Mitgliederversammlung am 11. März hatte der Förderverein Tête-à-Tête (TaT) mit der Wahl eines neuen Vorstandsteams die letzten Weichen für das Straßentheaterfestival 2020 gestellt. Nach dem gesundheitsbedingten Rückzug der vieljährigen Vorsitzenden Gudrun Eisenhauer, die sich per Telefon auf der Veranstaltung verabschiedete, war der Generationswechsel geräuschlos geglückt.

Auch Christine Hernold, Leiterin des Festivalbüros der Stadt Rastatt, versprühte ungetrübte Zuversicht, dass das Festival im Juni stattfinden könne und stellte solche Meilensteine wie die Nutzung der Festivaltickets als KVV-Ticket vor.

Immerhin lag der Termin im Juni und alle hofften, dass der Spuk bis dahin vorbei ist. Noch nicht einmal eine Woche war vergangen, da kam das Aus wegen der Covid-19-Pandemie. Die Startlöcher wurden wieder zugeschüttet, alles zurück auf Null.

Eine emotional ganz schwierige Situation, so die neu gewählte Vorsitzende Kerstin Nippraschk per E-Mail. Gerade weil damals, Mitte März, die Ereignisse noch nicht so dramatisch für jedermann sichtbar waren, auch die Entwicklung in Italien noch nicht so beängstigend war. Tränen standen ihr in den Augen, schreibt sie, und wendete sich via Facebook an alle Festivalfans.

Absage des Tête-à-Tête kurz vor der Zielgeraden