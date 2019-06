Etwa 25 Jungstörche in Rastatt-Plittersdorf beringt

Anzeige

In Rastatt kann man auf der Straße Richtung „Rheinfähre Plittersdorf“ beim Vorbeifahren einige der 19 Storchennester in den Rheinauen sehen. Am Mittwoch ist auch Stefan Eisenbarth, ehrenamtlicher Weißstorchbetreuer der Vogelwarte Radolfzell und Naturschutzwart des Landkreises, auf dieser Straße unterwegs, um die fünf bis sechs Wochen alten Jungstörche zu beringen.

Von unserer Mitarbeiterin Iris Nyczka

Von den 19 Horsten kann Eisenbarth lediglich ein Nest beringen: „Die anderen Horste liegen in den Rheinauen, da kommt man mit dem Schwenkkran nicht hin“. Mithilfe der Stadt Rastatt bringt Eisenbarth die Tiere. Die Ringnummern werden in eine Datenbank eingegeben, die von der Vogelwarte in Radolfzell gepflegt werden. Anhand von Ablesungen entsteht so eine Grundlage für die wissenschaftliche Erforschung der Zuwege, Gefahren oder der Bestandsentwicklung in den einzelnen Brutgebieten.

Etwa 25 Jungstörche in den Nestern

In der Regel legen Störche drei bis fünf Eier pro Nest. Brigitte Kunz, die die Störche vor Ort beobachtet, schätzt etwa 25 Jungstörche in den Nestern. „In den Nestern konnte ich ein oder zwei Störche zählen“, erläutert Kunz. Einzig das Nest an der Ankerbrücke kann mit drei Jungtieren aufwarten. Der „mangelnde Nachwuchs“ liege daran, dass im Vergleich zum letzten Jahr sechs Nester mehr in Plittersdorf gebaut worden sind. „Je mehr Störche in einem Gebiet, desto weniger Junge“, erklärt die Storchenbeobachterin.

„Der kalte und nasse Mai hat die Gefahr erhöht, dass viele Jungtiere nicht überlebt haben können“, konstatiert Eisenbarth. Davon war auch das Storchenpaar an der Badner Halle in Rastatt betroffen. Dort fand Eisenbarth keinen Nachwuchs. Dennoch ist er mit dem diesjährigen Nachwuchs zufrieden. „Der Storch ist der optimale Naturschutzmacher“, sagt Eisenbarth. Darum freut er sich, dass die Storchenpopulation in den letzten Jahren in Baden-Württemberg zunahm. Im Jahr 2018 waren es 2.528 Jungstörche.