Facebook-Weihnachtsengel warten vergeblich auf Bedürftige

Anzeige

Als sich der Nachmittag seinem Ende entgegen neigt, macht sich bei Claudia Ball ein wenig Frustration breit. Sie steht in einem Pavillon auf dem Rastatter Weihnachtsmarkt, in dem sich Kisten und Pakete voller Kleidung, Decken, Spielsachen und Tierfutter stapeln. Vor rund fünf Wochen hatte sie über Facebook zu Spenden für eine Wohltätigkeitsaktion am Tag vor Heilig Abend aufgerufen. „Rastatter Bevölkerung will helfen“, steht auf einem Schild vor dem Pavillon. Doch kaum jemand will sich von den Weihnachtsengeln helfen lassen.

Bereits im Vorfeld waren zahlreiche Spenden eingegangen, aber viele kommen einfach mit Kisten und Tüten auf dem Weihnachtsmarkt vorbei, wo die Stadt den Helfern eine Hütte zur Verfügung gestellt hat. Daneben hat die Gruppe den Pavillon aufgeschlagen und darin bei Schmuddelwetter ein trockenes Warenlager eingerichtet.

„Wir waren gerade einkaufen“, sagt Anja Spindler und drückt Ball zwei Tüten in die Hand. Darin liegen jede Menge Pflegeartikel wie Duschgels und Einwegrasierer. Spindler hatte im Internet von der Aktion erfahren und wollte ihren Teil dazu beitragen.

Ein Gasthaus spendet Gulaschsuppe, eine Bäckerei Dambedeis

Eine andere Frau rollt mit einer Sackkarre auf den Pavillon zu, auf der sich drei Umzugskartons stapeln. Sie sind gefüllt unter anderem mit Kissen und Decken. Balls Blick schweift suchend durchs Zelt, dann zeigt sie auf eine andere Kiste: „Am besten dort draufstellen.“

Ein Gasthaus liefert in der Zwischenzeit einen großen Bottich Gulaschsuppe an. Balls Mann Thomas platziert sie in der Hütte neben den Tüten einer Bäckerei, die Dambedeis und Gutscheine gespendet hat. Ein Regal höher liegen zahlreiche Plätzchentüten. Nadine Hänel, eine weitere Initiatorin der Aktion, trägt ein Dutzend gelber Tüten mit Futter in den Pavillon, die ein Zoogeschäft bereitgestellt hat. „Hoffentlich kommen auch Bedürftige“, sagt Ball angesichts der Mengen, die zusammenkommen.

Dieser Satz erweist sich bis zum Nachmittag als böses Omen. Mit viel Herzblut haben die Helfer alles vorbereitet – und dann kommt niemand. Erst gegen 15 Uhr schaut ein Obdachloser an dem Stand vorbei. Er probiert Schuhe an und wühlt in einer Tasche mit Mützen. „Ihn verwöhnen wir jetzt so richtig“, sagt Ball. Sie und die anderen an dem Stand überlegen, woran es liegt. Ist es Scham, der die Betroffenen abhält? War es der falsche Ort? Der falsche Tag? Die Antwort bleibt offen.

Freude in Obdachlosenunterkunft in Baden-Baden

Obwohl die Resonanz frustrierend ist, lassen sich die Organisatoren nicht entmutigen. Kurz entschlossen packt Thomas Ball sein Auto voll und bringt zahlreiche Kisten in eine Obdachlosenunterkunft nach Baden-Baden. „Sie haben sich riesig gefreut“, erzählt er nach seiner Rückkehr.

Mehr zum Thema: Die Schicksale Obdachloser in Karlsruhe: „Mir ist egal ob ich verrecke oder nicht“

Und auch die restlichen Spenden finden ihre Abnehmer. Nach den Feiertagen sollen sie der Caritas übergeben werden. Claudia Ball ist noch immer überwältigt davon, wie viel die Rastatter zusammengetragen haben. Neben Sachspenden ging auch Geld auf einem Konto der Caritas ein, das Obdachlosen zugute kommen wird.

Auch Roswita Schneck lebte vor einigen Jahren auf der Straße. Heute zählt sie sich nicht mehr zu den Bedürftigen, sondern kommt am Stand vorbei, um zu loben: „Ich finde das eine ganz tolle Idee.“ Dann zückt sie den Geldbeutel und drückt Ball einen Schein in die Hand.