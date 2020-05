Fachstelle Sucht in Rastatt und Baden-Baden führt wieder persönliche Gespräche

Anzeige

„Menschen, die suchtkrank sind, befinden sich derzeit in einer besonders schlimmen Situation. Die Gefahr, rückfällig zu werden, ist selbst bei jenen gestiegen, die über Jahre stabil waren. Gerade die persönliche Beratung ist für sie nötiger denn je“, wissen Wolfgang Langer, Leiter der Fachstelle Sucht Rastatt/Baden-Baden, und seine Stellvertreterin Martina Rapp.

Ab dieser Woche geht die Einrichtung des Baden-Württembergischen Landesverbandes für Prävention und Rehabilitation (bwlv) daher schrittweise und „unter Wahrung strikter Sicherheitsvorkehrungen“ wieder zu persönlichen Beratungs- und Therapiegesprächen in ihren Räumen in der Kaiserstraße 20 in Rastatt und in der Sinzheimer Straße 38 in Baden-Baden über.

Letztlich ist der persönliche Kontakt emotional intensiver und lässt ein breiteres Spektrum an therapeutisch wirksamen Interventionen zu. Wolfgang Langer, Leiter der Fachstelle Sucht Rastatt/Baden-Baden

„Seit dem 23. März waren die persönlichen Gespräche nur auf äußerste Notfälle beschränkt. Parallel dazu haben wir ein umfassendes telefonisches Beratungsangebot aufrechterhalten, das ausgiebig genutzt wurde“, berichtet der Fachstellenleiter beim Pressegespräch am Mittwoch. Gleichwohl hätte sich vor allem bei psychisch stark belasteten Klienten die Grenzen der Telefonberatung gezeigt.

„Letztlich ist der persönliche Kontakt emotional intensiver und lässt ein breiteres Spektrum an therapeutisch wirksamen Interventionen zu“, berichtet Langer. Gleichwohl hätten die Ratsuchenden auch diese Gesprächsmöglichkeit geschätzt.

Mehr zum Thema: Alkohol und Corona-Isolation ergeben eine brisante Mischung

Angehörige von Betroffenen rufen mehr an

Martina Rapp wies darauf hin, dass die Vermittlung von Rehabilitationen aufwendiger gewesen sei. Zudem hätten die Fachstelle und auch die Klienten bedauert, dass die Arbeit in Gruppen eingestellt wurde. „Hier warten wir die ersten Erfahrungen ab, bevor wir mit reduzierten Gruppengrößen wieder einsteigen“, so Langer.

Stark zugenommen haben seiner Aussage zufolge die Anrufe von Angehörigen. Der Grund sei, dass sich die Betroffenen in den Familien weniger zurückziehen könnten. „Dadurch steigen die Spannungen“, erklärt der Fachstellenleiter, der auch eine rege Nachfrage neuer Klienten registriert hat.

Mehr zum Thema: Chefarzt des Therapiezentrums Münzesheim: „Eine Sucht kommt selten allein“

Telefonberatungen bleiben

Neben dem persönlichen Beratungsangebot soll es auch weiterhin die Telefonberatungen geben. Um einer weiteren Verbreitung des Corona-Virus entgegenzuwirken, hat die Fachstelle ein umfassendes Regelwerk als Grundvoraussetzung für persönliche Gespräche entwickelt. So gilt beim Betreten der Fachstelle eine Maskenpflicht. Außerdem ist die Desinfektion der Hände im Eingangsbereich die Bedingung für den Zugang. Es gilt zudem das Abstandsgebot von mindestens 1,5 Metern.