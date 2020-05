Feuerwehr entdeckt Leiche in ausgebranntem Wohnwagen in Rastatt

Anzeige

Die Feuerwehr hat am Sonntag in einem ausgebrannten Wohnwagen in Rastatt die Leiche eines bislang unbekannten Mannes entdeckt. Das teilte das Polizeipräsidium Offenburg am Dienstag mit.

Demnach sind die genauen Hintergründe des Feuers in der Lochfeldstraße noch nicht abschließend geklärt. Es lägen aktuell jedoch keine Erkenntnisse auf Brandstiftung vor. Die Rastatter Kriminalpolizei ermittelt.

Der Wohnwagen hatte am Sonntag gegen 22 Uhr gebrannt. Alarmierte Feuerwehrkräfte löschten das Feuer.

BNN