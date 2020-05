Fieberambulanz in Rastatt stellt Betrieb ein

Anzeige

Acht Wochen lang sind zwölf Rastatter Ärzte nahezu täglich in der Fieberambulanz in der Reithalle im Einsatz gewesen. Dort kümmerten sie sich um Patienten mit grippalen Infekten. Wenn nötig, wurden diese auf Corona getestet. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen nimmt aktuell ab und die Lage stabilisiert sich, deshalb stellt das Team seinen Betrieb vorläufig ein.

Zum Dank für das Engagement, sich freiwillig und unentgeltlich für die Rastatter Bürger einzusetzen, überreichte Bürgermeister Raphael Knoth stellvertretend für Oberbürgermeister Hans Jürgen Pütsch den Ärzten am letzten Tag der Fieberambulanz eine Torte, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Wiederaufbau innerhalb einer Stunde möglich

„Die Fieberambulanz war eine tolle gemeinsame Aktion aller Beteiligten – auch wenn wir in der Reithalle natürlich lieber kulturelle Veranstaltungen angeboten hätten“, meint Knoth. Gemeinsam mit den Ärzten hofft auch er, dass die Corona-Lage sich weiter positiv entwickelt und nicht im Herbst eine zweite Welle anrollt. Wäre das der Fall, so könnte das Ärzteteam jedoch innerhalb einer Stunde die Fieberambulanz wieder aufbauen, betonte Christine Stiepak.

Die Allgemeinmedizinerin lobte ebenfalls die gute Zusammenarbeit mit der Stadt, die den Ärzten kostenlos die Reithalle zur Verfügung gestellt hatte. Ein großes Lob von Stadt und Ärzteschaft ging auch die ehrenamtlichen Unterstützer der Fieberambulanz. So hatten viele fleißige Hände rund um den DRK-Kreisverband Rastatt und Andrea Flackus für selbst genähte Gesichtsmasken gesorgt, die an die Patienten verteilt wurden.

Die Kosten hatte die Bürgerstiftung Rastatt übernommen, steht in der städtischen Pressemitteilung. Mit der Fieberambulanz wollten die Mediziner die Gefahr reduzieren, dass sich durch den Besuch eines Infizierten in einer Arztpraxis das Corona-Virus in Rastatt rasend schnell ausbreiten könnte. Denn gerade zu Beginn des Ausbruchs hätten die wenigstens niedergelassenen Ärzte über ausreichend Schutzmöglichkeiten verfügt, stellte Stiepak fest. In der Fieberambulanz hingegen konnten die behandelten Mediziner auf einen Ganzkörperschutzanzug zurückgreifen.

350 Patienten suchen Fieberambulanz auf

Rund 350 Patienten suchten während der zwei Monate die Fieberambulanz auf, berichtete Kathrin Haag. Glücklicherweise seien die wenigsten Tests auf Corona positiv ausgefallen, so die Medizinerin. Während anfangs nur jene Patienten mit Symptomen getestet wurden, die bereits Kontakt zu einem Infizierten hatten, seien die Regelungen in der Zwischenzeit von der Kassenärztlichen Vereinigung gelockert worden, sagte Jürgen Schönit.

Der Vorsitzende der Ärzteschaft Rastatt führt das auf die erhöhten Testkapazitäten der Labore zurück. Die Mediziner können nun bei jedem Patienten einen Rachenabstrich machen, der grippale Symptome aufweist. Doch trotz der geringen Fallzahlen und der positiven Entwicklungen der letzten Wochen mahnen die Ärzte unisono, nicht nachlässig bei der Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln zu werden.