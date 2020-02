Frauen greifen zu Astschere und Säge

Anzeige

Früher kümmerten sich auf den Dörfern meist die Männer um die Streuobstwiesen: Bäume schneiden und Wiesen mähen war Sache der Väter und Großväter. Doch wenn die älteren Herrschaften nicht mehr auf die Leiter steigen können oder sterben, verwildern die Obstanlagen draußen auf dem Feld schnell. Obst- und Gartenbauvereine und Landratsämter versuchen verstärkt, neue Zielgruppen für den Erhalt der wichtigen Kulturlandschaft zu begeistern. Spezielle Obstbaum-Schnittkurse für Frauen sind im Raum Rastatt/Gaggenau immer rasch ausgebucht.

„Oh, das tut richtig weh“ – Irina verzieht gespielt schmerzhaft das Gesicht. Ihre Mitstreiterinnen nicken: „Ja, den Ast hätte ich garantiert auch stehen lassen.“ „Genau, der sieht so kräftig und gesund aus.“ Hannelore Dütsch-Weiß zaudert nicht. „Der muss weg!“, erklärt sie bestimmt. „Sonst entwickelt sich der Baum nicht richtig.“ Schnipp-schnapp, plumpst der hoch aufgeschossene Apfelbaumzweig ins nasse Gras. Es ist ein früher Samstagmorgen im Februar. Die Streuobst-Expertin Dütsch-Weiß gibt in einem Gaggenauer Obstgarten die Lehrmeisterin für eine besondere Gruppe: Nur Frauen sind bei diesem Schnittkurs zugelassen. Aus gutem Grund.

Ein Kurs nur für Frauen – weil Männer bremsen

„Wenn Männer dabei sind, passiert es schnell, dass sie ihrer Frau oder Tochter gleich wieder die Schere aus der Hand nehmen und zeigen, wie es angeblich richtig geht“, weiß Dütsch-Weiß, die Fachberaterin beim Landratsamt Rastatt ist, aus Erfahrung. „Dabei stellen sich die Frauen durchaus geschickt an. Aber wenn sie unter sich sind, trauen sie sich mehr zu.“ Ausgebucht seien die Kurse im Frühjahr und Herbst immer.

Was die Frauen antreibt? „Vierzehn Sorten Obstbäume stehen bei uns allein auf einem Acker“, erzählt Petra (55). „Wir haben das Grundstück von den Eltern geerbt. Ein Bekannter schneidet uns die Bäume, aber ich möchte mal eine Ahnung bekommen, wie man einen Baumschnitt macht.“

Früher pflegten die Väter die Streuobstwiese

Annette will auch nicht alle Streuobstwiesen ihrer Familie alleine pflegen: „Ich möchte zumindest gelegentlich einen Nachschnitt machen können“, formuliert sie ihr Ziel. Andere Frauen wollen ihr Schnittkurs-Wissen im Hausgarten anwenden. „Wir haben Pfirsich-, Pflaumen- und Apfelbäume – und da muss jetzt mal ein richtiger Schnitt rein“, erzählt Mittdreißigerin Irina. Ausgerüstet mit Scheren und Sägen stehen 25 Frauen unter den alten Obstbäumen. Ihre Väter oder Schwiegerväter wussten oft noch, wie ein Obstbaum „aufgebaut“ wird – aber manche leben nicht mehr, oder die Jüngeren wollen sie nicht mehr mit dieser Arbeit belasten.

Wenn die Alten weg sind,

verwildern Grundstücke schnell Martin Stoll vom Obst- und Gartenbauverei Ottenau

Der Generationenwechsel ist eine große Herausforderung. „Wenn die Alten weg sind, verwildern manche Grundstücke schnell“, sagt Martin Stoll, zweiter Vorsitzender des Obst- und Gartenbauvereins Ottenau, der den Frauen-Kurs mitveranstaltet. Ziel sei es, die nächste Generation für den Erhalt der Obstwiesen zu gewinnen. Auch für junge Leute gibt es spezielle Kurse.

Ehe Dütsch-Weiß’ Schülerinnen zum Werkzeug greifen dürfen, müssen sie einen Abend lang Theorie lernen. Seither wissen sie, was „Wasserschosse“ und „Beiaugen“ sind: hochaufgeschossene Triebe und Nebenknospen – und wann ein Quer-Ast zu ausladend wird. Dütsch-Weiß zeigt beim Praxis-Kurs auf ein sehr langes Exemplar: „Wenn der weiter so rauswächst, wird er zu schwer und kracht ab“, erklärt sie.

Die hohe Kunst ist es, den Baum so zu stutzen, dass genügend Energie ins Obst fließt, aber auch der Baum selbst noch Kraft für ein gesundes Wachstum hat.

Entscheidungsfreude gefragt: Welcher Ast muss weg?

Welches ist der Leitast? Wenn zwei Spitzen gewachsen sind – welche muss weg? „Da müssen Sie sich entscheiden“, betont Dütsch-Weiß. Anfänger sehen manchmal vor lauter Ästen die Baumstruktur nicht. Im Team arbeiten hilft, rät Dütsch-Weiß. Wer am Boden einige Schritte zurückgeht, sieht oft klarer.

Von Stunde zu Stunde gehen die Kursteilnehmerinnen routinerter ran. „Ich lenke auf den Ast hier ab“, ruft eine Frau oben auf der Leiter im Fachjargon. „Der hier gefällt mir nicht, der muss weg“, schallt es vom Nachbarbaum – die Dame greift beherzt zur Säge. „An so dicke Äste hätte ich mich ohne Kurs gar nicht herangetraut“, sagt sie. Irina lacht: „Langsam werden wir mutiger.“