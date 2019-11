Frühschwimmer wollen mit einer Petition die Öffnungszeiten des Alohra erhalten

Anzeige

Anstatt morgens in die Badehose zu schlüpfen, können sich Frühschwimmer ab Januar 2020 noch einmal im Bett umdrehen. Denn das Rastatter Alohra verkürzt seine Öffnungszeiten, um Kosten einzusparen – davon betroffen sind besonders die Morgenstunden. Doch Ausruhen statt Sporteln ist nicht das, was viele der Stammgäste möchten. Mit einer offenen Petition kritisieren einige nun die Entscheidung des Gemeinderats im Oktober.

Über 800 Unterschriften haben Wilhelm Brehm und Gerhard Apostel bereits mit ihren Schwimmkollegen gesammelt, um gegen die Änderung der Öffnungszeiten zu protestieren. „Jeder kann so gleich morgens etwas für seine Gesundheit tun“, sagt Brehm, der selbst beinahe täglich seine Bahnen zieht.

Becken sind zu voll

„Ich bin jeden Tag gegen 6.30 Uhr Schwimmen. Wenn das Alohra später aufmacht, dann kann ich nicht mehr gehen“, sagt auch Apostel. Vielen der Mitschwimmer ginge es ähnlich wie den beiden Initiatoren der Petition. Bereits vor 8 Uhr seien schon bis zu 30 Leute im Wasser, beobachten sie. Am späten Abend sei es hingegen deutlich ruhiger. Konzentrieren sich alle Frühschwimmer auf einen kürzeren Zeitraum, wird es eng auf den Bahnen, sagt Brehm. „Am Wochenende lohnt es sich auch nicht mehr zu gehen. Denn wenn das Bad um 10 Uhr öffnet, werden die Becken alle zu voll sein“, fügt Apostel hinzu.

Verpflichtungen schränken Schwimmer ein

In der Stellungnahme zur Petition, die der Redaktion vorliegt, heißt es: „Die Gruppe der sportlich Ambitionierten nutzt die frühen Öffnungszeiten mehrmals pro Woche, weil das Training noch vor einem ausgefüllten Berufsalltag absolviert werden kann. Fast allen Frühschwimmer ist gemeinsam, dass ein mit Verpflichtungen gefüllter Tag dem Badbesuch folgt.“ Nicht nur Rentner würden vor 8 Uhr ins Wasser steigen, sagt Apostel, sondern auch Berufstätige. Eine Frühschwimmerin sei etwa durch die Pflege ihres Mannes eingeschränkt.

Fachpersonal fehlt im Alohra

Dass die Bäder der Stadt zur Lebensqualität der Bürger beitragen, sagt auch Oberbürgermeister Hans Jürgen Pütsch auf Anfrage. „Mit den Öffnungszeiten unseres Familienbads Alohra sind wir seit Jahren alleiniger Spitzenreiter in der Region.“ Das geplante Kombibad könne man jedoch nur betreiben, wenn genügend Fachpersonal vorhanden sei, so Pütsch. Das sei aber in ganz Deutschland derzeit Mangelware.

Einschränkung zum Wohle aller

„Der Gemeinderat hat deshalb konsequenterweise beschlossen, die Zeiten an den Rändern einzukürzen, um den Badebetrieb insgesamt sicherzustellen.“ Bei den verbleibenden zwei Frühschwimmertagen stehe primär die Gesundheitsprävention im Fokus. „Ich bitte die Betroffenen daher um Verständnis für eine persönliche Einschränkung zum Wohle aller“, schreibt Pütsch.

Öffnungszeiten schrecken Bewerber ab

Stadtwerke-Chef Olaf Kaspryk betont, dass das Alohra selbst nach der Änderung der Öffnungszeiten noch mehr Möglichkeiten für Frühschwimmer biete als andere Bäder in der Umgebung. „Der überdurchschnittliche Service für unsere Badegäste wurde immer mehr zum Nachteil bei der Suche nach neuem Bäderpersonal“, sagt er. Die bisherigen Öffnungszeiten hätten bereits Bewerber davon abgehalten, sich für die Arbeit im Bad zu entscheiden.

Frühschwimmer wägen Kosten und Nutzen ab

So werde man jedoch viele der Frühschwimmer verlieren, vermutet Wilhelm Brehm. Ob sich die Jahreskarte für zwei Morgen in der Woche lohne, darüber würden sich derzeit einige Gedanken machen. Die Kosten für Erwachsene liegen bei 170 Euro im Jahr. Neben dem Verlust von Dauergästen stehe aber noch ein weiteres Problem im Raum.

Arbeitsklima in der Kritik

In der Stellungnahme zur Petition heißt es: „Mit den Beobachtungen und den zahlreichen vertraulichen und informellen Gesprächen der Badbesucher stellte sich heraus, dass nicht nur ein chronisch schlechtes Betriebsklima bestand und besteht, sondern dass sogar Dauerkonflikte ein normales Arbeiten verhindern.“ Das gesamte Anliegen habe man auch den großen Gemeinderatsfraktionen geschickt – jedoch nur zwei hätten darauf zumindest geantwortet. Brehm und seinen Mitschwimmern sei es zudem verboten, Unterschriften am Wasserrand oder auf dem Grundstück zu sammeln, erklärt er. „Wir wollen aber, dass diejenige eine Stimme bekommen, die die Änderung auch wirklich betrifft.“