Gesprächsrunde mit Pourié und Pisot beim FV Muggensturm

Die „Nachspielzeit“ erstreckte sich über gut zweieinhalb Stunden. Und sie geriet zu einer äußerst unterhaltsamen Veranstaltung – dank der Protagonisten des Abends: David Pisot, Kapitän des Fußball-Drittligisten Karlsruher SC, und Torjäger Marvin Pourié stellten sich bei einem Podiumsgespräch im voll besetzten Clubhaus des FV Muggensturm den Fragen vieler Fans sowie der beiden Moderatoren Patrick Richter und Johannes Klepac.

Organisiert wurde der Abend von den Supporters Karlsruhe 1986, dem offiziellen Dachverband der KSC-Fans, mit ihrem Vorsitzenden Marco Fuchs an der Spitze. Hilfreiche Dienste leistete zudem Ex-Profi Dubravko Kolinger, der in Muggensturm wohnt und mit David Pisot gut befreundet ist.

Pourié und Pisot stehen Frage und Antwort

Pisot und Pourié präsentierten sich dabei bestens gelaunt, gleichermaßen eloquent wie schlagfertig, aber auch zurückhaltend. Zudem wurden ausgiebig Autogramm- und Selfie-Wünsche erfüllt. Die Frage-Antwort-Runde geriet gleichsam zu einem Parforceritt durch die von vielen Stationen geprägte Karriere der beiden Profis – geprägt von Erinnerungen an die verschiedenen Vereine, prominente Weggefährten auf dem Platz, Trainer oder die Stimmung in den diversen Stadien.

An ein weiteres Bundesligaspiel in seiner Karriere etwa mag Pisot nach dem bislang einzigen Einsatz im Trikot des VfB Stuttgart nicht mehr so recht glauben. Er vermittelt einen überaus abgeklärten Eindruck, erwähnt sein Alter von 31 Jahren und betont, dass „ich ganz zufrieden damit bin, wie es gelaufen ist“. Er sei deshalb auch nicht neidisch „auf andere, die besser sind.“

Bei Pisots Aussage, beim VfB Stuttgart „sechs schöne Jahre“ verbracht zu haben, bleibt das Raunen im Saal unter den KSC-Fans überschaubar.

Eisige Erinnerungen

Marvin Pourié erinnert sich an die Zeit beim russischen Erstligisten FC Ufa, wo bei Temperaturen um minus 30 Grad die Freizeitgestaltung nicht ganz so einfach war: „Ich habe dort viele Serien geschaut und war froh, wenn ich im Bett lag“, sagt er und schwärmt im Gegensatz geradezu von seinem Gastspiel beim FC Liverpool und den dortigen Begegnungen mit Steven Gerrard und Fernando Torres. „Das war eine ganz prägende Zeit für mich“.

Die vergangene Saison

Noch nicht aus dem Kopf verschwunden ist bei ihm derweil die bittere 1:3-Niederlage des KSC im Relegationsspiel der vergangenen Saison bei Erzgebirge Aue: „Wir haben uns dort die Butter vom Brot nehmen lassen, obwohl jeder sein Bestes gegeben hat.“

David Pisot – bekennender Sympathisant der TSG Hoffenheim – räumt indessen ein, dass die „Spielweise früher härter war als heute, denn mittlerweile werden noch so kleine Fouls von irgendeiner Kamera gesehen.“

Ausflüge mit Fußball-Stars

Klar, dass bei solch einer lockeren Gesprächsrunde bisweilen aus dem Nähkästchen geplaudert wird. Marvin Pourié etwa erinnert sich an gemeinsame Ausflüge in Kopenhagen mit dem Isländer Rurik Gislason, der vielfach als attraktivster Spieler der WM in Russland eingestuft wurde. „Damals war ich aber noch nicht verheiratet“, sagt Pourié augenzwinkernd und gesteht: „Wenn man in seine stahlblauen Augen sieht, schmilzt man auch als Mann dahin.“

Einen besonders engen Kontakt pflegt der Torjäger nach eigenem Bekunden noch zu dem ehemaligen Dortmunder Flemming Poulsen, mit dem er beim einstigen dänischen Erstligisten Silkeborg IF zusammengearbeitet hat: „Wir telefonieren noch jede Woche.“

David Pisot betont, in der langen Liste von Trainern, die seinen Weg kreuzten, von Claus-Dieter Wollitz am meisten beeindruckt worden zu sein: „Bei seinen Wutreden sind einige Flip-Charts zerbrochen. Er ist ein Top-Motivator.“ Und wie wird sich die Baustelle künftig auf die Stimmung im Wildparkstadion auswirken? Für Pisot ist klar: „Die Fans müssen dazu beitragen, dass es eine Festung bleibt.“