Grüne nominieren Hentschel als Landtagskandidat für Rastatt

Die Grünen schicken ihren Wahlkreisabgeordneten Thomas Hentschel als Landtagskandidat in das Rennen für den Wahlkreis 32 Rastatt. Bei der Nominierungs-Veranstaltung auf dem Freiluftgelände der Volksschauspiele in Ötigheim wurde am Samstagabend Joshua Mayer, Sprecher der Grünen Jugend, als Zweitkandidat gewählt.

Thomas Hentschel aus Gernsbach, Vater von vier Kindern, setzte bei seiner Bewerbungsrede in erster Linie starke Akzente auf das Thema Digitalisierung und Transformation vor allem in der Automobilindustrie sowie die Unterstützung der Kulturschaffenden, explizit für Fördermittel für die Aufrechterhaltung des Betriebes der Volksschauspiele Ötigheim.

Bei der Veranstaltung auf dem Freiluftgeländer der Volksschauspiele Ötigheim stellte sich Hentschel bei seiner Bewerbungsrede in erster Linie die zu bewältigende Digitalisierung sowie auf fortschrittliche Technologien im Zuge des Wandels der Automobilindustrie in den Vordergrund. „An den Industriestandorten wie hier in Rastatt und Gaggenau gehört dies zu den großen Herausforderungen der nächsten Jahre, die vor uns stehen und denen ich mich stelle”, erklärte der 55-jährige Jurist, der mit seiner Familie in Gernsbach wohnt.

Befürworter der Lkw-E-Versuchsstrecke

Es gelte den technologischen Wandel voranzutreiben, weshalb er auch für die E-Versuchsstrecke für Lkw im Murgtal sei. Er könne nicht verstehen, dass sich Teile der Christdemokraten gegen das Projekt stellten, obwohl dies nicht deren bundespolitischer Ausrichtung entspreche.

Die nachhaltige Politik der Grünen sei durch überzeugende Inhalte und einer klaren Haltung mittlerweile in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Es gebe große Chancen für die Wirtschaft, Verfahren und richtungsweisende Techniken zu entwickeln und umzusetzen. Dies erhalte nicht nur Arbeitsplätze, sondern schaffe auch neue, auch und vor allem in den vernetzten mittelständischen Betrieben in der Region.

Auch die Verkehrspolitik sei ihm ein großes Anliegen. Weniger fahren mit zukunftsweisender Technik sei eine Chance auf die zurückgehende Artenvielfalt und Umweltbelastungen zu reagieren. Ein Mehr auf die Bahn gehe nicht, weil dort die Kapazitäten nicht zur Verfügung stünden.

Noch viel zu erreichen, vor allem bei den Schnellradverbindungen. Thomas Hentschel, Landtagskandidat Grüne im Wahlkreis 32 Rastatt

„Verkehrspolitisch haben wir das einheitliche BW-Ticket realisiert und den dringend notwendigen Radwegebau vorangetrieben. Aber da gibt es noch viel zu erreichen, vor allem bei den Schnellradverbindungen”, stellte Hentschel heraus. Bei aller Hilfe und Umsicht während der Corona-Pandemie dürften die Kulturschaffenden nicht vergessen werden.

Wir müssen unser Land zukunftsfähig gestalten. Thomas Hentschel

Für die Aufrechterhaltung des darniederliegenden Betriebes der Volksschauspielbühne Ötigheim habe er sich erfolgreich für die Bereitstellung von Fördermitteln des Landes eingesetzt. „mein Ziel ist es, die Grüne Führung der Landesregierung in Baden-Württemberg langfristig zu sichern. Wir müssen unser Land zukunftsfähig gestalten. Es muss ökologisch, zugleich technologisch und sozial ausgebaut und erhalten werden.”

In Karlsruhe geborener Lehrer wird Zweitkandidat

Als Zweitkandidat erlangte Joshua Mayer vor der weiteren Bewerberin Beate Benning-Gross mit mehr als doppelt so vielen Stimmen ein respektables Ergebnis. Als Sprecher der Grünen Jugend setzt der angehende Lehrer, der 1966 in Karlsruhe geboren wurde, in erster Linie auf gute Ausbildung, politische Teilhabe der Jugend.

„Spätestens seit Beginn der Friday for Future-Bewegung sehen wir, dass sich unsere Jugendlichen sehr wohl für Politik, Umwelt und Gesellschaft interessieren”, sagte er in Ötigheim. Er wie auch Thomas Hentschel gaben zudem eine klare Absage gegen „Rechts, Rassismus und Ausländerfeindlichkeit”.