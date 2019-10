Ihren Wunsch teilt die neunjährige Sarah mit vielen Mitschülern in der vierten Klasse der Grundschule Rauental: „Beim Essen sind keine Handys auf dem Tisch“, hat sie in ein kleines, selbst gebasteltes Büchlein geschrieben und auch gleich noch das passende Bildchen dazu gemalt. Auf weiteren Seiten ist zu lesen, dass Handys bei den Hausaufgaben tabu sind, die Handyzeit pro Tag begrenzt wird und das Smartphone nachts nichts im Kinderzimmer zu suchen hat.

Nachts hat das Smartphone im Kinderzimmer nichts zu suchen

„Wir wollen Schüler und Eltern früh für das Thema Handy und die dadurch ausgehenden Gefahren sensibilisieren“, berichtet Schulleiterin Pia Asmus und freut sich, dass die Grundschule Rauental nun als erste Grundschule in der Region vom „Bündnis gegen Cybermobbing“ zertifiziert wurde. Was in weiterführenden Schulen bereits seit einigen Jahren gemacht wird, ist nun auch in den Grundschulen angekommen. Für Asmus ein logischer Schritt: „Die Kinder kommen immer früher in Kontakt mit dem Internet. Deshalb ist uns ein sensibler Umgang damit wichtig“, berichtet sie.

Wie wird das Internet in der Freizeit genutzt?

Viele Schüler haben heute schon in der Grundschule ihr eigenes Handy, einige sogar ein Smartphone. Dass dieses auf dem Schulgelände ausgeschaltet im Schulranzen bleiben muss, ist für alle klar. Pia Asmus und ihren Kolleginnen geht es deshalb vor allem darum, wie das weltweite Netz in der Freizeit genutzt wird.

In Peter Sommerhalter vom „Bündnis gegen Cybermobbing“ hat sich die Grundschule Rauental professionelle Hilfe geholt. Er sensibilisierte das Kollegium ebenso wie die Schüler und deren Eltern für das wichtige Thema Cybermobbing.

Denn Gefahren lauerten oft auch dort, wo sie viele Erwachsene auf Anhieb gar nicht vermuten. „Youtube ist ganz klar nichts für Kinder“, sagt Sommerhalter und hat mit dieser Aussage viele Eltern überrascht. Denn zwischen vermeintlich für Kinder geeigneten Filmen werden Werbespots gezeigt, die gar nicht kindgerecht sind.

Die Regeln gelten auch für die Eltern

Entsprechend gab es in den Klassen zwei bis vier der Grundschule Rauental ebenso wie bei einem Elternabend zum Thema Cybermobbing großen Redebedarf. Peter Sommerhalter rät allen Eltern, ihren Nachwuchs das Smartphone nur gemeinsam mit Erwachsenen nutzen zu lassen. Ebenso sei wichtig, klare Regeln für die Nutzung festzulegen. „Diese müssen dann aber für alle Familienmitglieder gelten, was für die Erwachsenen oft schwieriger als für die Kinder ist“, hat Sommerhalter festgestellt.