Gutachten: Rastatter Krankenhaus könnte geschlossen werden

Anzeige

Beim Bau einer zentralen Großklinik droht die Schließung des Rastatter Krankenhauses. Dies geht aus dem Strukturgutachten hervor, das der Klinikverbund in der Trägerschaft des Landkreises Rastatt und des Stadtkreises Baden-Baden in Auftrag gegeben hatte.

Nach der öffentlichen Ankündigung des Ergebnisses zum Klinikum-Gutachten werde die Stadt Rastatt nun nach Mitteilung von Oberbürgermeister Hans Jürgen Pütsch (CDU) mit aller Sorgfalt prüfen, welche Optionen und Chancen der anvisierte Neubau eines Großklinikums für Rastatt hätte.

Zunächst gelte es für die Verwaltung, sich mit den Fakten auseinander zu setzen, die der Stadt noch nicht komplett vorliegen. Sobald Klarheit bestehe, werde die Stadt den Gemeinderat umfassend informieren.

Mehr zum Thema: Baden-Baden, Rastatt und Bühl: Gutachten empfiehlt zentrale Groß-Klinik

„In meiner Verantwortung für die Menschen in Rastatt und der Region werde ich mich mit aller Kraft für die bestmögliche Lösung einsetzen. Ich bin zuversichtlich, dass Rastatt einen Standort auf der Gemarkung vorschlagen kann, der optimale Bedingungen aufweist. Hier werden wir nach der Sommerpause in intensive Gespräche mit dem Gemeinderat gehen“, betont Pütsch.

Lenhard favorisiert Standort in der Nähe von Rastatt

„Aktuell werden die Menschen sehr gut versorgt. In weit mehr als 90 Prozent der Fälle dauert die Anfahrt für die Akutversorgung nicht mehr als 30 Minuten. Es ist wichtig, dass diese gute Versorgung auch weiterhin gewährleistet bleibt“, betont die CDU-Fraktionschefin und Kreisrätin Brigitta Lenhard.

Zwar sei noch nicht über Standorte gesprochen worden und das Gutachten politisch noch nicht bewertet. Gleichwohl komme für sie nur ein Standort in der Nähe von Rastatt beziehungsweise zwischen Rastatt und Baden-Baden in Frage.

Weniger sinnvoll sei es aus den genannten Gründen, zu weit in den Norden oder den Süden des Landkreises zu gehen. „Das gilt es auf jeden Fall bei der Entscheidung darüber zu berücksichtigen, so Lenhard.

Bundestagsabgeordneter Whittaker drängt auf Spitzenmedizin in der Region

Kai Whittaker, CDU-Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Rastatt, hält es vor allem für wichtig, dass „die Spitzenmedizin in der Region bleibt“. Gerade in der Corona-Krise sei deutlich geworden, wie wichtig dieser Aspekt sei.

Whittaker verweist dabei auf die Gefahr, dass „wir zwischen den großen Klinikstandorten in Offenburg und Karlsruhe zerrieben werden könnten.“ Durch einen zentralen Standort könne künftig auch das „Verlegungsprozedere“ zwischen Rastatt, Baden-Baden und Bühl aufhören.

„Das ist für die Patienten eine ungeheuere Belastung“, betont der Bundestagsabgeordnete. Darüber hinaus plädiert Whittaker dafür, dass die Notfallversorgung im Stadtkreis Baden-Baden und im Landkreis Rastatt besser werden muss als bisher.

Was den Standort des möglichen Großklinikums betrifft, mag er indessen nicht spekulieren: „Wichtig ist eine günstige Anbindung an die Autobahn und an die neue B 3, aber auch an den Öffentlichen Personennahverkehr.“

Falls das Rastatter Krankenhaus geschlossen werden sollte, würden sich an diesem zentralen Standort in der Innenstadt „tolle Entwicklungsmöglichkeiten“ bieten, meint Whittaker.

CDU-Landtagsabgeordneten Becker und Wald setzen auf Dialog

Die mittelbadischen CDU-Landtagsabgeordneten Alexander Becker und Tobias Wald heben ihrerseits hervor, dass die medizinische Versorgungssicherheit und Versorgungsqualität für die Menschen im Mittelpunkt stehen müsse.

„Wir wollen die beste Medizin in Mittelbaden. Dieses Thema geht uns alle an, es bewegt sowohl die Bürgerinnen und Bürger wie auch die engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Klinikums“, wie Becker und Wald unterstreichen. Deshalb müsse nun der Dialog mit allen geführt werden.

Vorfestlegungen zu Standortfragen seien verkehrt, es solle jetzt nichts überstürzt werden: „Wir begrüßen sehr, dass Landrat Toni Huber und Oberbürgermeisterin Margret Mergen volle Transparenz zusagen. Uns liegt das Gutachten noch nicht vor. Wir sehen es jedoch als Beginn des Diskussionsprozesses, nicht als dessen Ende“.

SPD-Politiker Weber favorisiert ergebnisoffene Diskussion

SPD-Landtagsabgeordneter Jonas Weber, ebenfalls Stadt- und Kreisrat, erklärt, dass angesichts der Entwicklung in den vergangenen Jahren die Diskussion über die strukturelle Neuausrichtung des Klinikums Mittelbaden absehbar gewesen sei.

„In Rastatt zum Beispiel wurde in vielen Etappen aus- und umgebaut. Auch in der Belegschaft bestand schon lange der Wunsch, dass auf ein Ziel zugesteuert und Klarheit geschaffen wird“, sagt Weber, der davon ausgeht, dass es auf einen zentralen Klinikneubau oder auch zwei neue Standorte hinauslaufen könnte. Eine Sanierung der bestehenden Standorte scheide aus seiner Sicht aus.

Bei zwei Neubauten wären Rastatt und Baden-Baden geeignet, bei einem zentralen Neubau wäre es die Schnittmenge aus beiden. „Auf jeden Fall muss eine gute Erreichbarkeit via ÖPNV oder mit dem Auto gewährleistet sein“, sagt Weber. Und: „Bei dieser weitreichenden Entscheidung müssen wir ergebnisoffen diskutieren. Mein Eindruck ist, dass einige zu schnell und möglichst geräuschlos die Weiterentwicklung besprechen wollen.“

Grüner Hentschel warnt vor Kirchturmdenken

Für den Landtagsabgeordneten Thomas Hentschel (Grüne) steht im Vordergrund, „dass – egal wie letztlich entschieden wird – die Versorgungssicherheit und die bislang hohe Qualität erhalten bleiben“. Grundsätzlich sei es nachvollziehbar einen zentralen Standort zu finden, „der aber von allen Seiten gut erreichbar sein muss“.

Das könne Rastatt, Baden-Baden oder der Bereich dazwischen sein, sofern dort entsprechende Flächen vorhanden sind. „Nicht sinnvoll ist es, an die Ränder des Landkreises zu gehen. Genauso wenig ergibt es einen Sinn, jetzt mit Renovierungen zu beginnen“, sagt Hentschel, der vor Kirchturmdenken warnt und für eine ergebnisoffene Herangehensweise plädiert. „Wir stehen erst am Beginn der Diskussion, es ist aber gut, sie jetzt zu führen.“

Balle kritisiert Krankenhausschließungen

Derweil spricht sich Dieter Balle, Kreisrat der Linken, für ein „menschengerechteres Erhaltung- und Ausbaukonzept für die Krankenhäuser in Balg, Rastatt und Baden-Baden“ aus. Der Prozess landesweiter Krankenhausschließungen stoße in weiten Kreisen der Bevölkerung auf Ablehnung, betont Balle.