Hallendecke in Ottersdorf droht der Absturz

Die eine Sanierung ist gerade fertig, da macht eine bereits abgeschlossene dem Gesamtbild einen Strich durch die Rechnung. Während die neue Schulsportanlage in Ottersdorf vor rund zwei Wochen offiziell für den Betrieb freigegeben und von zahlreichen Kindern gestürmt wurde, schließt die angrenzende Sporthalle gerade zum Herbst wieder ihre Türen.

Die Decke der erst Anfang des Jahres neu eröffneten Halle droht abzustürzen – eine Nutzung der Räume ist also vorerst ausgeschlossen. Nun soll die beauftragte Firma den Schaden wieder richten, erklärt Rastatts Oberbürgermeister Hans Jürgen Pütsch im Pressegespräch. Die Deckenplatten würden am Montag abgetragen. „Voraussichtlich ist die Schulhalle nach den Herbstferien ab 4. November wieder ohne Einschränkung nutzbar.“

Schaden wird eingegrenzt

Betroffen von der temporären Sperrung der Halle sind etwa die Grundschule Ottersdorf, die Kindertagesstätte sowie die Ottersdorfer Turnerschaft. Eine Erklärung für den Missstand habe Pütsch bislang nicht. „Ich hätte aber nicht gedacht, dass eine so neu angebrachte Decke so schnell in Schieflage kommt“, bedauert er. Wichtig sei es deshalb nun, den Schaden für die Schulen und Vereine möglichst gering zu halten.

Wir bemühen uns, dass dies in den Winterferien passieren kann.

„Wir haben uns deshalb dazu entschieden, die Deckenverkleidung zu entfernen, aber wichtige Technik wie Heizung und Licht oben zu lassen“, sagt Pütsch. So könne die Halle vorerst weiter genutzt werden. Für die Geräuschkulisse sei das vermutlich nicht optimal, aber dennoch besser als gar nicht geöffnet, fügt er hinzu. „Um eine neue Decke anzubringen, müssen wir ein geeignetes Zeitfenster suchen“, betont der OB. „Wir bemühen uns, dass dies in den Winterferien passieren kann.“

Lieferzeiten bis zu zehn Wochen

Beeinträchtigungen für den Schulunterricht und das Vereinsprogramm wolle man möglichst verhindern. Allerdings sei die zuständige Firma von den Lieferzeiten für die Deckenplatten und damit vom Markt abhängig. Das Material zu bekommen, könne acht bis zehn Wochen dauern, kündigt Pütsch an.

Ausweichmöglichkeiten für Ottersdorf

Ein großes Problem stellt die geschlossene Sporthalle derzeit aber nicht dar, betont wiederum Ortsvorsteher Stefan Lott. Ausweichmöglichkeiten etwa in die Räume des Kindergartens oder in die Altrheinhalle nach Plittersdorf seien für die Vereine vorhanden.

Auch die Grundschule Ottersdorf schreibt auf ihrer Website, dass sich der Stundenplan der Kinder deshalb nicht ändere und man die Hallen-Zeiten mit Unterricht fülle. Bei gutem Wetter weiche man auf die neue Schulsportanlage im Freien aus. Diese ist von der Sperrung nicht beeinträchtigt.

Halle war bereits monatelang geschlossen

„Das ist kein Vergleich zu der Situation im vergangenen Jahr“, sagt Lott mit Blick auf die Historie der Sporthalle. Damals war diese etwa von Pfingsten 2018 bis Fasching 2019 aufgrund der Sanierung geschlossen, erinnert sich der Ortsvorsteher und Vorsitzende der Turnerschaft Ottersdorf. Nachdem sie schließlich eröffnet und genutzt war, habe man in den Sommerferien festgestellt, dass sich die Decke wölbt, erklärt er weiter.

Uns ist erstmal nur wichtig, dass die alte Decke herunterkommt und wir so die Halle weiter nutzen können.

Daraufhin habe man der Stadt Bescheid geben, die den Zustand mit einem Gutachter analysierte. „Uns ist erstmal nur wichtig, dass die alte Decke herunterkommt und wir so die Halle weiter nutzen können“, sagt Lott. Ob eine weiße Verkleidung an der Decke ist oder nicht, sei da vorerst zweitrangig.