Hemprich inszeniert in Rastatt eine Geschichte um eine heimkehrende IS-Kämpferin

Anzeige

Theaterstücke sind für den Theaterverein Reithalle in erster Linie „eine Plattform für Themen, die in unsere Zeit und die Lebenswirklichkeit passen“, erklärt der Rastatter Theaterchef, Regisseur, Autor und Schauspieler Harald Hemprich bei einem Pressegespräch zur „Zeit-Bühne“. Im Januar 2018 eröffnete das Ensemble 99 diese Theaterreihe mit dem Stück „Personenkreis 20/18“. Fortgesetzt wird das neue Format ab 2. Mai mit Hemprichs Theaterstück „Verstört“.

Von unserem Mitarbeiter Ralf Joachim Kraft

Im kommenden Jahr erwartet die Zuschauer mit „Beiläufige Grausamkeiten“ eine „Topografie des Miteinander-Umgehens“. Die neue Theatersparte bietet laut Hemprich selbstproduzierte Stücke, die sich in direkter Nähe zum tatsächlichen Geschehen mit der politischen und kulturellen Realität unserer Gegenwart auseinandersetzen.

Rückkehr wird Thema

„Es ist geradezu die Aufgabe des Theaters, sich mit solchen Themen und mit problematischen Figuren zu befassen und dabei neue Wege zu beschreiten“, betont Hemprich. War in „Personenkreis 20/18“ der NSU-Prozess um Beate Zschäpe der Aufhänger, so geht es hier um eine ehemalige IS-Kämpferin, die nach Deutschland zurückkehrt und sich im Kommunalbüro ihres Stadtbezirks den Vorwürfen und Fragen einer kleinen Personengruppe stellt.

Der religiöse Aspekt interessiert mich bei diesem Stück gar nicht.

Auslöser für diesen „theatralen Aufriss“ war laut Hemprich ein „doppeltes Erstaunen“ – zum einen darüber, dass sich eine junge Frau dem IS anschließt, zum anderen darüber, dass sie zurückkehrt. „Der religiöse Aspekt interessiert mich bei diesem Stück gar nicht und das Politische eher am Rande. Im Vordergrund steht für mich die Frage, wie sich die Frau mit dem Gewesenen auseinandersetzt, was mit ihr existenziell geschehen ist, was jetzt, da ihre soziale Existenz gefährdet ist, mit ihr geschieht, wie sie weiterlebt und wie sie mit ihrer Schuld umgeht.“

Verbindung zwischen gestern und heute

Im Grunde handele es sich weniger um einen Klärungsprozess als vielmehr um einen Prozess der Selbstaufklärung und Läuterung. Durch die Frage der Rechtfertigung, Verdrängung und Selbstentlastung erhalte der Fall zudem eine geschichtliche Bedeutung, weist Hemprich darauf hin, dass durch zwei Personen, deren Väter noch im Zweiten Weltkrieg waren, eine Verbindung zwischen gestern und heute hergestellt werde.

Aber ich will etwas riskieren.

„Ich bin mir im Klaren darüber, dass wir ein Tabu brechen. Aber ich will etwas riskieren. Unlösbare Gegensätze zu beleuchten, ist eine wichtige Aufgabe des Theaters.“ Nein, er wolle kein Verständnis für diese Figur wecken, wohl aber „Verständnis dafür, dass wir im Verstehen weiterkommen“, betont Hemprich, der das experimentelle Sprechtheater-Stück im engen Austausch mit den als „Mit-Produzenten“ agierenden Schauspielern in Szene setzt, „es entwickelt sich während der Proben ständig weiter“. Als weitere Kennzeichen der „offenen“ Zeit-Bühne nennt Hemprich den kostenfreien Eintritt und die Gesprächsrunde im Anschluss an die Aufführungen.

Weitere Termine: 2., 3. und 4. Mai, jeweils 19.30 Uhr, 5. Mai 11 und 18 Uhr.