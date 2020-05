Brand in Mehrfamilienhaus in Hügelsheim – zwei Verletzte

Anzeige

In einem Mehrfamilienhaus in Hügelsheim ist am Mittwochnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Dabei wurden zwei Hausbewohner leicht verletzt.

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtet, ist offenbar wegen eines technischen Defekts ein Gefrierschrank auf einem Balkon des Hauses im Hochfeldring ausgebrochen. Durch den dabei entstandenen Qualm seien zwei Bewohner des Hauses wohl durch Rauchgase verletzt worden.

Höhe des Schadens noch unklar

Um 15.20 Uhr seien mehrere Anrufe bei den Leitstellen der Feuerwehr und der Polizei eingegangen, die den Brand meldeten. Um 15.45 Uhr sei das Feuer durch die Feuerwehren Hügelsheim, Rheinmünster, Baden-Baden und Sinzheim, die mit insgesamt zehn Fahrzeugen im Einsatz waren, unter Kontrolle gewesen, so die Polizei.

Der Rettungsdienst war ebenfalls vorsorglich mit mehreren Einsatzfahrzeugen vor Ort, so die Polizei. Die Nachlöscharbeiten dauern noch an. Die Höhe des Sachschadens, der sich wohl hauptsächlich auf Glasschäden und das Kühlgerät an sich erstrecke, kann die Polizei derzeit noch nicht abschätzen.

ots/BNN