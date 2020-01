Tödlicher Unfall: Lkw erfasst Fahrradfahrerin in Iffezheim

Anzeige

Am Montagnachmittag ist ein Lkw-Fahrer in Iffezheim mit einer Fahrradfahrerin kollidiert. Die Frau wurde dabei so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb.

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtet, fuhr der Fahrer eines Entsorgungsfahrzeugs um 15.35 Uhr auf der Tullastraße und wollte nach rechts in den Mittelweg abbiegen. Beim Ausscheren nach links erfasste er dabei nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei eine Radfahrerin, die in entgegengesetzter Richtung auf der Tullastraße fuhr. Die Frau wurde bei dem Zusammenprall tödlich verletzt.

Aktuell ist ein Notfallkrisenteam im Einsatz. Auch der Fahrer des Lastwagens musste vom Rettungsdienst betreut werden, so die Polizei.

ots/BNN