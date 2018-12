Igel aus Pflegestation sind zu schwach für den Winterschlaf

Anzeige

Mit jedem lauten Geräusch, wie dem Klicken einer Kamera, rutschen die schützenden Stacheln ein bisschen mehr über das Gesicht. Faucherle zieht sich zurück, sein Igelschnäuzchen zuckt. Den Namen trägt das kleine Wildtier nicht ohne Grund. Erst als sein Frühstück in den Käfig gestellt wird, sinken die Stacheln des schließlich schmatzenden Igels flach auf seinen Körper.

„Menschen vertraut er nicht“, berichtet Anja Starck, die Faucherle in der neuen Igelpflegestation in Bischweier aufpäppelt. „Jugendliche haben ihn als Fußball benutzt, bevor eine Frau ihn rettete.“ Damals wog er nur 160 Gramm. Knapp 500 Gramm zu wenig, um in der Natur alleine zu überleben, so Starck.

Neue Heimat auf dem Hof

Elf Igel leben wie Faucherle auf dem Hof in der Murgtalstraße 60, um den sich Anja Starck und ihr Mann Gerhard in ihrer Freizeit kümmern. Im Oktober hat der Naturschutzbund (Nabu), Ortsgruppe Rastatt/Murgtal, dort eine Station für die artgeschützten Wildtiere eingerichtet.

Alle unsere Igel sind krank.

„Dieses Jahr sind besonders viele Igel in Not. Die Pflegestationen sind alle voll“, sagt die ausgebildete Tierarzthelferin. Aufgrund der langen Trockenheit sind viele Jungtiere verhungert. „Um die Population zu retten, gab es später einen zweiten Wurf“, erklärt Starck. Um dann noch ein Revier für den Winter und Futter zu finden, dazu waren viele Jungtiere zu klein oder zu spät. „Alle unsere Igel sind krank, unterernährt oder verletzt“, betont sie.

Igel in der Pflegestation

Sorgsam nimmt Starck einen runden Igel aus dem Heu. Die Stacheln knirschen kurz auf ihren Handschuhen, bevor das Tier beginnt, auf ihrem Arm herumzuklettern. „Dieser hier ist besonders zahm“, erklärt sie. Auf seiner rechten Seite blitzen kahle Stellen durch die Stacheln – die Folge eines Hundebisses..“

Finanziell schwierige Lage

Rund 50 Euro kostet der Unterhalt eines Igels pro Monat ohne die zusätzlich notwendige medizinische Versorgung. „Bei einem finanziellen Zuschuss von 450 Euro pro Jahr sind wir auf Spenden angewiesen“, so Starck. Das Geld fließe zudem immer erst im Nachhinein.

Einblick für Besucher

Deshalb öffnet das Ehepaar den Hof am Sonntag für Besucher und hofft auf Spenden: „Wir kaufen davon ein Mikroskop, mit dem wir die Igel direkt bei ihrer Ankunft untersuchen können.“ Denn für die sensiblen Tiere sind Universalmedikamente meist tödlich. „Eine Unterstützung sind außerdem Tierärzte, die uns helfen und sogar kostenlos Igel operieren“, ergänzt sie.

Misshandelte Tiere, die wir auffangen.

Drei bis vier Stunden pro Tag ist Anja Starck auf dem Hof. Schließlich wollen noch mehr Tiere versorgt werden. Während sie die Igel füttert, streifen Katzen um ihre Beine. Im Zwischenbereich poltern Hasen in ihrem Käfig herum. Auf der Koppel beheimatet sie elf Pferde – sechs davon sind hier lediglich untergestellt. „Vier hat uns das Veterinäramt gebracht“, sagt Starck. „Misshandelte Tiere, die wir auffangen.“

Starck bangt um den Hof

Umso unverständlicher ist es für Starck, dass der Landkreis Rastatt den Hof abreißen will. „Es fehlt ein offizieller Bauantrag von vor über 30 Jahren“, erklärt sie. Die Grundstücksbesitzer haben den Anwalt eingeschaltet. Sie selbst fürchtet um ihre Schützlinge, zu denen sogar Rauchschwalben gehören, die sich am Hof eingenistet haben. Ein „funktionierendes Ökosystem“, wie sie das Miteinander der Tiere bezeichnet. Gemeinsam mit dem Nabu kämpfe man um den Erhalt.

Rückkehr in die Natur

Bis zum Frühling bleiben die Igel jedenfalls in ihren Käfigen in der Scheune. Jeder in seinem eigenen – denn sie sind Einzelgänger. Sobald es warm wird, ziehen sie ins Außengehen um, erklärt Starck. „Dort lernen sie das Jagen von Würmern, erkunden das Revier und kommen irgendwann nicht mehr zurück.“ Denn die Station verfolgt ein Ziel: „Dass jedes Tier wieder in die Natur kann.“

Termin

Die Nabu-Igelstation in Bischweier ist am Sonntag, 16. Dezember, von 12 Uhr bis 16 Uhr für Besucher geöffnet.

Erste Hilfe für Igel

„Jeden Igel, den man tagsüber findet, sollte man in eine Station bringen“, erklärt Anja Starck. Denn das sei ein Zeichen dafür, dass die Tiere verletzt oder krank sind. „Igel piksen eben, aber ansonsten kann man sie einfach einsammeln“. Das Wichtigste sei es, sie erst einmal zu wärmen. „Dazu nutzt man am besten eine Bettflasche, die in ein Handtuch gewickelt wird“, so die Expertin.

Man sollte das Tier außerdem in einen ausbruchsicheren Karton setzen, bis man es abgibt, ergänzt sie. „Denn Igel sind äußerst erfinderisch.“ Darin benötigen sie zudem genug Platz, der Wärmequelle auch ausweichen zu können. Katzenfutter, Mehlwürmer aber auch Rührei und Rinderhackfleisch stehen auf dem Speiseplan der stacheligen Tiere.

Wer etwa Igel im Garten hat, die sich dort verstecken und Winterschlaf machen, sollte diese keinesfalls stören, so Starck. „Beim Aufwachen verbrauchen sie eine Wahnsinnsenergie, die ihnen für einen weiteren Winterschlaf dann fehlt