In Rastatt beginnt nach der Corona-Pause der Unterricht wieder

In Rastatt hat für die Abschlussklassen der Unterricht in den Schulen wieder begonnen. Die Schüler müssen allerdings, wie etwa am Wilhelm-Ludwig-Gymnasium, strenge Regeln einhalten.

Schulleiter Markus Braun ist in einem Flur im Schulgebäude des Ludwig-Wilhelm-Gymnasiums unterwegs. Seit Montag gibt es für die Abschlussklassen in der Schule wieder Präsenzunterricht.

Der Schulbetrieb ist vom 13. März an wegen des Corona-Virus unterbrochen gewesen. Sieben Wochen lang haben sich die Schüler nicht gesehen. Da ist der Redebedarf groß. Im Vorbeigehen sieht er zwei sich unterhaltenden Schüler. „Mindestabstand einhalten“, ermahnt er die beiden in freundlichem, aber verbindlichen Ton.

Mit dem Unterricht kommt wieder Struktur in den Lernalltag

Eine Schülerin davon ist Julia Wittmann. Die Abiturientin freut sich auf den Unterrichtsbeginn. Natürlich habe man sich über WhatsApp und Co ausgetauscht. Dennoch ist der persönliche Kontakt besser. Mit dem Beginn der Schule „kommt wieder Struktur in den Lernalltag“, sagt sie. Zuhause sei das schwierig gewesen die Motivation aufrecht zu erhalten.

78 Schüler lernen für das Abitur

Am Montag sind nur die Schüler der Kursstufe zwei – die Abiturienten – im LWG. Das sind 35 Schüler, die sich gleichmäßig auf zwei Kurse verteilen. Ab diesem Dienstag kommen dann die Schüler der Kursstufe eins hinzu.

In den kommenden beiden Wochen werden so 78 Schüler am LWG für ihr Abitur lernen und manche auch die Prüfung ablegen. An normalen Tagen hat das Gymnasium in seinen Gebäuden für knapp 1.000 Schüler Platz.

Bei allen Bemühungen im Homeschooling, der direkte Kontakt zwischen Lehrer und Schüler ist einfach besser Markus Braun, Schulleiter Wilhelm-Ludwig-Gymnasium

Der Schulleiter ist froh darüber, dass die Abiturienten ihre Prüfung nun wirklich ablegen können. Es sei ein wirklich guter Jahrgang. Braun würde sich auch für die anderen Schüler wünschen, dass sie bald wieder in die Schule kommen können. „Bei allen Bemühungen im Homeschooling, der direkte Kontakt zwischen Lehrer und Schüler ist einfach besser“, meint er. Lehrer Dominik Hilberer bestätigt das.

Lehrer stehen in ständigem Kontakt mit Schülern und Kollegen

„Es ist sehr anspruchsvoll das Unterrichtsgeschehen über digitale Medien fortzuführen“, erklärt er. Der Lehrer wisse nicht, wer folgen kann und wer Probleme hat. Natürlich stand Hilberer die vergangenen Wochen in ständigem Kontakt mit Schülern, Eltern und Lehrerkollegen. Anhand der Rückmeldungen seiner Schüler geht der Sport-, Englisch- und Italienisch-Lehrer davon aus, dass er seine Unterrichtsstoffe ganz gut vermitteln konnte.

Corona-Pause hat auch positiven Effekt

Schüler Jonas Stil hat versucht seinen Lernalltag daheim aufrecht zu erhalten. „Ich finde das hat ganz gut geklappt“, meint der Abiturient. Er hätte ohnehin nicht unterwegs sein können und wäre zum Lernen sowieso daheim geblieben. Der Shutdown hatte für ihn so einen positiven Nebeneffekt.

Die Motivation hat dann aber gelitten, als es Meldungen gab, dass die Prüfungen doch nicht stattfinden können Nikolett Orosz, Schülerin am LWG

Mitschülerin Nikolett Orosz ist froh darüber, dass sie wieder in die Schule kann. Auch sie hat sich daheim auf das Abitur vorbereitet. „Die Motivation hat dann aber gelitten, als es Meldungen gab, dass die Prüfungen doch nicht stattfinden können“, erzählt Orosz. Umsonst wolle ja niemand lernen.

Hygienevorschriften wegen eingehalten

Am LWG werden die Hygienevorschriften eingehalten und die Mindestabstände gewährleistet. Die Lehrer weisen die Schüler zu Beginn auf die Hygienevorschriften und den Mindestabstand hin. „Was die Schüler außerhalb des Schulgeländes machen, darauf haben wir natürlich keinen Einfluss“, gibt Braun zu Bedenken.

Es gibt kein Desinfektionsmittel am Ludwig-Wilhelm-Gymnasium

Desinfektionsmittel gibt es in der Schule allerdings keines. „Das ist die Aufgabe des Trägers“, sagt der Schulleiter. Er betont aber, dass es auch nicht zwingend notwendig sei. Die Möglichkeit sich die Hände mit Seife zu waschen, sei jederzeit möglich und auch wichtiger.

Stunden- und Raumplan wurden einander angepasst

Um die Bewegungen der Schüler so weit wie möglich zu reduzieren, wurden Stundenplan und Raumplan angepasst. „Damit werden Raumwechsel so gut wie möglich vermieden“, sagt Braun. Zudem werden nach Angaben des Schulleiters die Räume regelmäßig gereinigt.

Lehrer achten auf Mindestabstand

Auch in den Pausen gilt für die Schüler der Mindestabstand. Damit dieser eingehalten wird, achten auch Lehrer darauf. Damit sich nicht zu viele Schüler auf einer Stelle tummeln, wurden den Kursstufen verschiedene Pausenhöfe zugeteilt.

Außerdem gibt es vier Aufenthaltsräume für jeweils zehn Personen. „Die sind für das Überbrücken von Hohlstunden da“, erklärt Braun. In einem Klassenraum sagt er dann zu den Schülern, dass die Regelungen der Preis dafür sind, dass sie trotz des Coronavirus ihr Abitur machen können.