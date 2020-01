In Sachen Rastatter Bahntunnel kommt es zu Gipfeltreffen

Anzeige

Gipfeltreffen beim Thema Rastatter Bahntunnel: Oberbürgermeister Hans Jürgen Pütsch wird sich in den kommenden Wochen mit Thorsten Krenz, Konzernbevollmächtigter der Deutschen Bahn, an einen Tisch setzen. Dabei wird es um die Ankündigung des Unternehmens gehen, dass besonders schwere Güterzüge auch in Zukunft oberirdisch durch Rastatt fahren werden.

Oberbürgermeister Pütsch hatte sich Ende November schriftlich an Krenz gewandt. In dem Schreiben zeigte sich der OB schockiert über die Prognose des DB-Konzerns, dass auch nach der Fertigstellung des Tunnels noch ein Drittel der Güterzüge die oberirdischen Gleise nutzen werde.

Nach dem Debakel des Tunneleinbruchs sei es „für uns nicht mehr hinnehmbar, dass die Deutsche Bahn weiter zum Schaden Rastatts agiere“, schrieb Pütsch. Es sei „völlig unverständlich“, dass die Bahn hinsichtlich der Steigung an einem Planfeststellungsbeschluss der 90er Jahre festhalte, obwohl ein Drittel der Züge nicht durch den Tunnel fahren könne.

Dieser Anteil entspreche auch nicht der Beschreibung „in Ausnahmefällen“, die in den damaligen Unterlagen auftauche.

Mit deutlichen Worten kritisierte der OB die Kommunikationspolitik der DB: „Schade, dass Sie und Ihre zuständigen Mitarbeiter uns als betroffene Gemeinde nicht frühzeitig über diese Entwicklung und die fatalen Folgen für die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt informiert haben.“

Pütsch forderte die Bahn auf „Anpassungen an den Rampenneigungen“ vorzunehmen, was aufgrund der Verzögerungen beim Tunnelbau gewiss noch möglich sei. Außerdem brachte der OB die Idee ins Spiel, schwere Güterzüge mit einer zusätzlichen Lok auszustatten, damit sie den Tunnel trotzdem befahren können.

Die Antwort von Krenz liegt im Rastatter Rathaus seit Ende vergangenen Jahres vor. Wie die städtische Pressesprecherin Heike Dießelberg sagt, habe Krenz darin Verständnis für Pütschs Besorgnis geäußert. „Beide Seiten haben sich darauf verständigt, das Thema im gemeinsamen Gespräch zu diskutieren“, kündigt sie ein Treffen an. Dieses werde voraussichtlich in den kommenden Wochen stattfinden.