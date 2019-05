Insektensterben bereitet Ebner bei Diskussionsabend in Rastatt Sorgen

Anzeige

Ein stummer Sommer und kein Ausweg aus dem Dilemma? Ganz im Gegenteil – so könnte man den Diskussionsabend mit dem grünen Bundestagsabgeordneten Harald Ebner und dem grünen Landtagsabgeordneten Thomas Hentschel im Storchennest in Rastatt zusammenfassen. Der Kreisverband Rastatt Baden-Baden und der Ortsverband Rastatt von Bündnis 90/Die Grünen hatte dazu eingeladen und Ebner, der umweltbewusst mit dem Öffentlichen Personennahverkehr angereist war, fand klare Worte zum Insektensterben, bot aber seinen Zuhörern auch Lösungen für die Missstände an.

Von unserer Mitarbeiterin Patricia Klatt

Vor einigen Wochen sei der Bericht des Weltbiodiversitätsrates (IPBES) veröffentlicht worden, der uns ein dramatisches Artensterben vor Augen führe, was es in dieser Geschwindigkeit noch nie gegeben habe, so Ebner. Das Artensterben zerstöre die ökologischen und ökonomischen Lebensgrundlagen von uns allen. Für Ebner ist damit „die Politik gegen die Biodiversität auch schlichtweg wirtschaftsfeindlich“.

Auswirkungen auf Vögel

„Deutschland hat sich zur Umsetzung der 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen verpflichtet, davon sind wir weit entfernt“, sagte er. Fachlich versiert ging Ebner zum Insektensterben über: Insektenschutz sei keineswegs eine Modeerscheinung, sondern „eine existenzielle Frage für uns alle“, weil die Insekten als Bestäuber unverzichtbar seien. Alle seriösen Studien würden einen Rückgang der Insekten aufzeigen, das wiederum habe Auswirkungen auf Vögel und Kleinsäuger.

Experten sind sich einig, dass die intensive Landwirtschaft die Hauptursache für den Artenrückgang ist.

„Woher kommt das? Auch hier sind sich die Experten einig, dass die intensive Landwirtschaft die Hauptursache für den Artenrückgang ist“, so Ebner, der für die grüne Fraktion unter anderem Mitglied und Obmann im Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft des Bundestages ist.

Allgegenwärtige Gifte

Strukturverluste in der Agrarlandschaft führten zum Verlust von Lebensräumen wie Hecken oder Wiesen und die Allgegenwärtigkeit von Giften auf den Äckern führten zum Verschwinden der Insekten. Die Neonicotinoide seien 7000-mal giftiger als Dichlordiphenyltrichlorethan (DDT) – ein Insektizid – und die systemische Wirkung dieser Stoffe werde nicht ausreichend geprüft, so Ebner.

Leitlinie für Bienen

Seit 2013 gebe es eine Bienenleitlinie der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA), die nicht nur die akute Giftigkeit, sondern auch andere Punkte für die Bewertung der Pestizide berücksichtige. Diese Leitlinie sei bis heute nicht ins europäische Pflanzenschutzmittelrecht übernommen worden, weil die Industrie dagegen sei und nun erneut evaluiert werde, ärgerte sich der grüne Bundestagsabgeordnete.

Flächenbesitz ist keine Leistung.

Ebner forderte einen „Topf“, in den die Industrie einzahlen sollte, um unabhängige wissenschaftliche Studien durchführen zu können, die in die Entscheidungen einfließen würden. Die europäische Agrarpolitik helfe momentan nur den großen Betrieben, da die Förderung von der Fläche abhängig sei. „Es fließen jedes Jahr 60 Milliarden Euro in die Landwirtschaft, das ist Steuergeld, das nicht leistungslos verteilt werden sollte“, so Ebner, „Flächenbesitz ist keine Leistung“.

Insektensterben als gesellschaftliche Aufgabe

Er plädierte dafür, die Agrarpolitik wirklich zu ökologisieren und auch das Thema Pflanzenschutzmittel ökologisch und vor allem transparent zu machen. Der ökologische Weg sollte belohnt werden, davon zeigte sich Ebner überzeugt, das sei eine gesellschaftliche Aufgabe, die man gemeinsam lösen müsse.