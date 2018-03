Jubiläumsausstellung setzt auf wechselnde Exponate

Von Martina Holbein

Der „Blaue Kreis“ (1974, Acryl auf Leinwand) von Lothar Quint steht für den Anfang und er steht am Anfang der Jubiläumsausstellung „25 Jahre städtische Galerie Fruchthalle Rastatt“, die am Freitag, 17. Februar, eröffnet wird. Er hängt im Erdgeschoss und zieht die Blicke des Besuchers auf sich. Nicht nur durch seine einzigartige Gestaltung – ein leerer Kreis, der eine Fläche umschließt, diese aber nicht eingrenzt (Peter Hank) – sondern auch durch die farbliche Gestaltung der Stellwände. Die Stellwand neben dem „Blauen Kreis“ ist leer und lenkt nicht ab, sondern unterstreicht noch die Symbolik des Sujets.

Ben Hübsch entwickelte farbige Stellwände

„Diese farbigen Stellwände sind etwas ganz Besonderes und Teil der Präsentation“, so Peter Hank beim Presserundgang durch die Ausstellung, die in einer ersten Etappe bis zum 15. April 20 Bilder und Objekte aus der Sammlung der städtischen Galerie präsentiert. 2014 hatte der Freiburger Künstler Ben Hübsch die Ausstellung „Fit in Farbe“ in Rastatt und an „den Farb-Konstruktivisten im Südwesten“ dachte Peter Hank, als er daran ging, ein Konzept für die Jubiläumsausstellung zu entwickeln. Er fuhr nach Freiburg, ein Modell der Galerie Fruchthalle im Gepäck, und Ben Hübsch entwickelte die Farbgebung für die Stellwände.

Exponate sind thematisch, nicht chronologisch arrangiert

Diese „farbige Stellwand-Installation“ in 19 Resonanzfarben, die zusammen einen Farbakkord bilden, ist die Basis für die Konzeption der Ausstellung, die sich auf ausgewählte, nicht chronologisch geordnete Exponate beschränkt. „Ich hatte die Idee des Erzählens, die die verschiedenen Abschnitte der Präsentation als roten Faden verbindet“, so Peter Hank. Welche Bilder und Objekte dann zu dem jeweiligen Thema aus dem Bestand gewählt wurden, das sei ein Prozess gewesen.

Die Ausstellung ist nicht statisch: Die Installation der farbigen Stellwände bleibt, die Exponate darauf wechseln im Zwei-Monats-Rhythmus. Während der ersten Sequenz bis zum 15. April im Erdgeschoss das Thema „Anfang“ und im Obergeschoss „Ursprung“ zu Grunde liegt, sind es in der zweiten Sequenz (19. April bis 15. Juli) die Themen „Grenze“ und „Gegend“ und in der dritten Sequenz (vom 19. Juli bis zum 30. September) „Ding“ und „Mensch“. Peter Hank ist selbst begeistert von der Wirkung, die einzelne Objekte auf oder vor den farbigen Stellwänden entfalten: Er weist hin auf den „rotbraunen Keil“ (1985, Mammutbaum, bemalt, siehe nebenstehendes Foto) von Karl Manfred Renertz, der den Themenbeginn „Ursprung“ markiert. „Die Platzierung zwischen den zwei farbigen Stellwänden lässt dessen zarte Farbigkeit hervortreten und gibt dem eher spröden „Keil“ fast weibliche Formen“.

Vernissage ist am Freitag, 17. Februar, um 19 Uhr in der städtischen Galerie Fruchthalle. Sie hat von Donnerstag bis Samstag zwischen 12 und 17 Uhr, an Sonn- und Feiertagen zwischen 11 und 17 Uhr geöffnet. Ergänzt wird die Ausstellung von einer neuen Präsentation der Sammlung Westermann.

Wenige Exponate überraschend präsentiert – das heißt für Peter Hank, dass der Besucher sich mehr Zeit für jedes einzelne Stück nehmen und in die Mythologie jeder Arbeit eintauchen kann. Eine abgegrenzte Nische ist für Albert Kiefer reserviert, der im März seinen 100. Geburtstag feiern kann. Die Bilder und Schaukästen, eine Schenkung des Künstlers, sind eine Leihgabe des Stadtmuseums, dem sie die städtische Galerie überließ. Kinderzeichnungen des Jubilars werden hier gezeigt sowie Bilder aus seiner Zeit als Ottersdorfer Volksschullehrer und Materialkästen, die er für die Studenten während seiner Frankfurter Professorenzeit sammelte. Auch ein Porträt von Anselm Kiefer, von Albert Kiefer gemalt, mit Blick auf diese Materialkästen findet sich, das die künstlerische Verbindung vom Vater zum Sohn aufzeigt.

In einer Vitrine habe er sich auch selbst verewigt, schmunzelt Peter Hank: Hier hat er Teile der Verwaltungsakten ausgestellt sowie das erste Gästebuch. Da die Stellwände zur Ausstellung gehören, wurde auf die direkte Beschriftung der Arbeiten verzichtet, dafür liegen für jeden Raum Beschreibungen aus, die dem Besucher die notwendigen Erläuterungen geben. Neugestaltet wurde der Flyer für das Anselm-Kiefer-Kabinett und die zwei Bilder „20 Jahre Einsamkeit“ und „Palmsonntag“ in die Erläuterungen mitaufgenommen.

Aktion: Selfie mit Kunst

Auch der Rastatter Kunstverein beteiligt sich an der Jubiläumsausstellung: Er fordert die Besucher auf, ein Selfie mit dem bevorzugten Kunstobjekt oder Bild zu schießen, das dann auf der Facebook-Seite des Kunstvereins gepostet wird und am Ende an einer Verlosung einer „Fruchthalle-Obstschale“ teilnimmt. Und damit möglichst viele Rastatter sich ein oder mehrmals anschauen können, welch interessante Schätze die Galerie Fruchthalle zu bieten hat, ist der Eintritt zur Ausstellung frei.