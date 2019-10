Kaplan Frederik Reith aus Rastatt: „Gegen eine gute Gruselgeschichte habe ich nichts einzuwenden“

Anzeige

Geister, Monster und Skelette werden an diesem Donnerstagabend wieder durch die Wohngebiete ziehen. Während die einen Spaß am Gruseln haben, beäugen andere das Fest kritisch, übertüncht es doch einheimische Bräuche oder auch den Feiertag Allerheiligen. Warum Kaplan Frederik Reith von der katholischen Kirche den Feiertag dennoch nicht in Gefahr sieht, verrät er im Interview.

Herr Reith, viele Menschen verknüpfen den 1. November und den Vorabend mit Halloween und nicht mit Allerheiligen. Bereitet Ihnen diese Entwicklung Sorgen?

Reith: Halloween und Allerheiligen haben schon vom Wortstamm her etwas miteinander zu tun. Der Name Halloween kommt von All Hallows’ Eve, also der Allerheiligenabend. Und auch bei Halloween geht es um Leben und Tod – allerdings um Tote, die keine Ruhe finden. Das Sterben und die Existenz im Jenseits sind hier etwas Bedrohliches. Dem wollen wir als Kirche etwas entgegensetzen.

Besteht nicht trotzdem die Gefahr, dass der kirchliche Feiertag zwischen Kürbissen und Skeletten unter die Räder kommt?

Reith: Diesen Eindruck habe ich nicht. Unsere Andachten auf den Friedhöfen an Allerheiligen sind knallevoll.

In welcher Form kann die Kirche Halloween aufgreifen und es sich vielleicht sogar zunutze machen?

Reith: Wir feiern am Sonntag, 3. November, um 18 Uhr in der Herz-Jesu-Kirche zum ersten Mal einen Jugendgottesdienst mit dem Thema „All Hallows“. Das ist kein Halloween-Gottesdienst, aber wir greifen Elemente davon auf.

Diese wollen wir aber nicht so stehen lassen. Im Christentum ist das Leben nach dem Tod verknüpft mit einer positiven Botschaft. Wir sind gerettet durch das Opfer Jesu. Diese Kurve wollen wir im Gottesdienst bekommen.

Was halten Sie von der Art und Weise, wie Halloween gefeiert wird?

Reith: Die Kommerzialisierung sehe ich kritisch. Ich will nicht pauschal urteilen, dass diese Tendenz aus Amerika kommt, aber in diesem Fall scheint mir das so zu sein. Ich kann den Hype, der da entsteht, nicht unbedingt nachvollziehen. Aber gegen eine gute Gruselgeschichte habe ich überhaupt nichts einzuwenden.

Stehen bei Ihnen zuhause auch Süßigkeiten bereit, falls Kinder an Ihrer Tür klingeln?

Reith: Ich bin an diesem Abend nicht zuhause. Aber das ist reiner Zufall. In meiner privaten Planung kommt Halloween nicht vor.

Bei vielen Jugendlichen in Ihren Kirchengemeinden aber schon.

Reith: Dagegen ist ja auch nichts einzuwenden. Ich war früher mit Freunden auch mal auf einer Halloweenparty. Zu meinen älteren Ministranten sage ich immer im Scherz: Wer abends feiern kann, kann auch morgens Gottesdienst feiern.

Was bedeutet Allerheiligen für Sie?

Reith: Ich freue mich sehr auf den Feiertag. Für die Jugend haben wir am 3. November den besonderen Gottesdienst, aber am Freitag feiern wir ganz klassisch in unseren Pfarrkirchen St. Alexander, Heilig Kreuz, Herz Jesu und Zwölf Apostel.

An Allerheiligen denken wir an die Menschen, die schon im Himmel sind. Sie haben einen Zustand erreicht, den wir jedem wünschen. In meiner Predigt werde ich aber sicher auch auf Halloween zu sprechen kommen.