Karlsruhes Erster Landesbeamter will Landrat in Rastatt werden

Knut Bühler will Landrat in Rastatt werden. Der Erste Landesbeamte des Landkreises Karlsruhe hat bestätigt: Er ist der anonyme Kandidat, der seine Bewerbung um die Nachfolge von Jürgen Bäuerle in einem neutralen Umschlag abgegeben hat. Der Kreistag in der Badischen Festung wählt am 12. März einen neuen Landrat. Bislang hatte nur der Fraktionsvorsitzende der CDU, Weisenbachs Bürgermeister Toni Huber seinen Hut in den Ring geworfen. Spätestens jetzt ist klar: Huber sieht sich einem ernsthaften und aussichtsreichen Gegenkandidaten gegenüber.