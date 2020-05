„Kinder und Jugendliche sorgen sich um die Zukunft“

Anzeige

Psychische Probleme schon bei Kindern und Jugendlichen sind keine Seltenheit. Oft wird dann eine psychologische oder psychiatrische Behandlung notwendig, manchmal stationär. Über die vielfältigen Gründe dieser Entwicklung, unabhängig von Corona, sprach ABB-Mitarbeiterin Katrin König mit Marie-Christine Belluc, leitende Oberärztin der Kinder- und Jugendpsychiatrie Rastatt.

Sehen Sie in den vergangenen Jahren generell eine Zunahme psychischer Probleme bei Kindern und Jugendlichen?

Belluc: Generell ist die Aufmerksamkeit in der Gesellschaft für psychische Erkrankungen und Belastungen größer geworden. Dies führt auch dazu, dass mehr Familien Hilfe in Anspruch nehmen, die Hemmungen reduziert werden und Kinder und Jugendliche besseren Zugang zu Diagnostik, Beratung und Behandlung bekommen. Bestimmte Schwierigkeiten sind häufiger geworden, zum Beispiel selbstschädigende Verhaltensweisen. Auch hat die Heidelberger Schulstudie eine hohe Anzahl von suizidalen Gedanken bis hin zu Suizidversuchen bei Jugendlichen festgestellt. Einige Erkrankungen, wie Anorexia nervosa, haben heute manchmal einen sehr frühen Krankheitsbeginn, schon vor der Pubertät. Die Kinder, die deshalb in der Klinik behandelt werden müssen, sind gelegentlich schwerer krank. Auch Jungen sind häufiger von Ess-Störungen betroffen. Depressive Erkrankungen können ebenfalls schon im Kindesalter auftreten. Bei der Autismus-Spektrums-Störung ist heute das Wissen größer, Erzieher und Lehrer erkennen Hinweise und orientieren die Eltern.

Wie werden die Erkrankungen ausgelöst?

Belluc: Gründe für psychische Erkrankungen sind vielfältig, eine Mischung aus Genetik und Umwelt zumeist. Auch Einflüsse wie die digitale mediale Gesellschaft spielen eine Rolle. Es können Risikofaktoren wie psychosoziale Belastungen in der Familie gefunden werden – alleinstehende Elternteile, psychische Erkrankungen in der Familie, Suchtmittelgebrauch und so weiter. Bei Häufung der Belastungen kann es zum Auftreten von Schwierigkeiten kommen.

Gibt es weitere Gründe?

Belluc: Viele unserer Patienten erleben auch Mobbing in der Schule. Schulischer Druck spielt bei einigen eine Rolle: Er wird dann zur Belastung, wenn die kognitive Fähigkeit des Kindes und die Schulform und Erwartungen nicht stimmig sind oder Stressbewältigungsmechanismen in der Familie und beim Kind nicht genügen oder versagen. Auch haben viele Kinder, die in Behandlung sind, Migrationshintergrund. Sie müssen mit den Veränderungen, die dadurch für die Familie und sie selbst entstehen, zurechtkommen. Zudem machen sich Kinder und Jugendliche mehr Sorgen um die Zukunft. Das Thema Klimaveränderung ist eines von vielen, wie auch Angst vor Terrorismus, Gewalt, Arbeitslosigkeit.

Wie reagieren die Eltern?

Belluc: Wir erleben sehr unterschiedliche Haltungen. Manche wollen, da sie berufstätig sind und selbst nicht alle Bereiche mit ihrem Kind gemeinsam abdecken können, ihre Kinder schonen. Das kann im Extremfall dazu führen, sie „in Watte zu packen“. Darunter leiden dann die Selbstwirksamkeitserfahrung und die Autonomiebedürfnisse des Kindes. Andererseits, wenn Leistungsdruck oder Anerkennung über Leistungen einen zu starken Einfluss in der Familie hat, können Kinder dem manchmal nicht standhalten.

Welche Krankheitsbilder therapieren Sie besonders häufig?

Belluc: In der Klinik an der Lindenhöhe wird das gesamte Spektrum kinder- und jugendpsychiatrischer und psychosomatischer Erkrankungen behandelt, was den ambulanten Bereich angeht schon ab dem dritten Lebensjahr, für den teil- und vollstationären Behandlungsbereich ab dem Schulalter bis zur Volljährigkeit. Häufig kommen Kinder mit Essstörung, mit Depression oder Ängsten wie der Sozialen Phobie in unsere Behandlung.

Welche ersten Symptome sollten Eltern bei ihren Kindern ernst nehmen?

Belluc: Wenn sich eine starke Verhaltensänderung einstellt und diese anhaltend ist. Zum Beispiel: Das Kind gibt Hobbys auf, hat einen allgemeinen Interessenverlust, zieht sich zurück, trifft sich nicht mehr mit Freunden. Dann sollten Eltern reagieren, das Gespräch suchen und gegebenenfalls fachliche Hilfe in Anspruch nehmen. Wenn wiederholte somatische Beschwerden wie Kopf- und Bauchschmerzen ohne körperliche Ursachen auftreten, sollte mit dem Arzt auch über mögliche psychische Beteiligung bei den Schmerzen gesprochen werden.

Wann ist eine psychologische, wann eine psychiatrische Behandlung angemessen?

Belluc: Welche Behandlung nötig ist, kann oft erst im Verlauf und von Fachleuten beurteilt werden. Wenn eine Medikation notwendig wird, verordnet diese der Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie. In unserer Klinikambulanz arbeiten wir in einem Team von Ärztinnen, Psychologinnen und Psychotherapeutinnen; auch Berufsgruppen wie Sozialarbeiter und Ergotherapeuten arbeiten gemeinsam mit Kind und Familie.

Was sind typische Erkrankungen, die eine Einweisung in eine klinische Kinder- und Jugendpsychiatrie nötig machen?

Belluc: Bei einer akuten und lebensbedrohlichen Krise mit akuter Eigengefährdung, sprich Suizidalität, wenn der sichere Schutz nur durch eine Klinikeinweisung gewährt werden kann. Regelbehandlungen in der stationären Kinder- und Jugendpsychiatrie erfolgen, wenn bei einer psychiatrischen Erkrankung ambulant keine Veränderungen erreicht werden können. Akute Krankheitsbilder wie Psychosen oder schwere Depression machen meist eine stationäre Behandlung erforderlich.

Wie sind Ihre Erfahrungen mit der Wiedereingliederung der jungen Patienten nach einem solchen Klinikaufenthalt?

Belluc: Der Übergang ist sehr wichtig. Bei einigen Kindern findet ein Außenschulversuch während der Klinikzeit statt, das Kind hat dann noch den Rückhalt der Klinik und erprobt seine neuen Fertigkeiten im Alltag. Die Zusammenarbeit mit den Regelschulen ist dabei von großer Bedeutung. Während einer tagesklinischen Behandlung abends und am Wochenende, im stationären Bereich bei Belastungserprobungen, wird überprüft, welche Veränderungen schon im normalen Lebensumfeld des Kindes greifen. Manchmal ist die Fortsetzung einer ambulanten Behandlung oder Psychotherapie entscheidend, oder auch die Zusammenarbeit mit anderen Bereichen wie der Jugendhilfe, um Stabilität zu erreichen.

Ist das Thema „Psyche“ in der Gesellschaft, gerade bei den betroffenen Eltern, noch immer stigmatisiert?

Belluc: Das verändert sich. Eltern haben manchmal schon eigene Erfahrungen und auch Vorstellungen, wie so etwas abläuft. Wir können dazu beitragen, die Ängste abzubauen, die entstehen, wenn das Kind in die Psychiatrie soll. Wir müssen erklären und Partizipation fördern. Es ist wichtig, dass alle davon profitieren, auch Spaß an der Arbeit und den Veränderungen haben. Zu tun gibt es dennoch sicherlich noch genug, um Verständnis und Offenheit für Menschen mit psychischen Problemen zu fördern.