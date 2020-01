Kleine Narrengemeinschaft verkauft in Rastatt Kostüme

Anzeige

Mit Riesenschritten naht die fünfte Jahreszeit. Wer jetzt noch kein passendes Kostüm hat und nicht ein fertiges kaufen möchte, muss bald zu Stoff und Nähnadel greifen. Eine weitere Alternative ein passendes Unikat zu erwerben, gab es am Freitagnachmittag bei der Kleinen Narrengemeinschaft (KNG) im Rastatter Münchfeld.

Rund 200 Kostüme, die bei den Sitzungen in den vergangenen zehn Jahren von den Aktiven getragen wurden, kamen in den Verkauf. „Wir brauchen dringend Platz in unserem Fundus“, berichtet Kerstin Hörth, die viele der Kostüme selbst genäht hat.

Die Auswahl ist riesig und reicht von Kindergrößen bis zu Kostümen für Erwachsene. Denn jedes Jahr werden bei der KNG vor allem die zahlreichen Tanzgruppen mit neuen Kostümen ausgestattet. „Die Planungen beginnen bei uns eigentlich schon direkt nach der letzten Kampagne“, berichtet die Vorsitzende Kerstin Huber. Spätestens nach den Sommerferien starten dann die Proben für die Nachwuchsgruppe, die Showtanzgruppe und natürlich das Männerballett.

An vielen Stücken haften persönliche Erinnerungen

Parallel dazu werden die neuen Kostüme gefertigt. Denn jedes Jahr soll den Zuschauern ein neuer Augenschmaus präsentiert werden. „Die Herausforderung besteht darin, stets ein neues Motto zu finden, das es in der Region noch nicht gab“, erzählt Isabelle Bender.

An vielen Stücken haften persönliche Erinnerungen. So wird beim Aufbau an vergangene Zeiten gedacht und viel gelacht. Dann hat Kerstin Hörth plötzlich Teile eines Vampirkostüms in den Händen. „Wisst ihr noch?“ ruft sie ihren Mitstreiterinnen zu und berichtet von einem tollen Auftritt aus dem Jahr 2013 mit viel Akrobatik, für den es vom Publikum stehende Ovationen und Zugabe-Rufe gab.

Mit besonders viel Liebe geschneidert und gleich nebenan zu finden sind Kostüme für Kinder. Denn die Nachwuchsgarde hat jedes Jahr besonders ausgefallene Verkleidungen. Wer sich in der aktuellen Kampagne als Papagei, Waldfee, Meerjungfrau oder als Prinzessin verkleiden will, der wird hier schnell fündig.

Stattliche Auswahl für Narrenfreunde

Bademäntel und ein Cowboy-Outfit erinnern an Auftritte des Männerballetts, während in der Mitte des Raums verschiedene Accessoires wie Gürtel, Pistolen, Perücken, Schals und Hüte bereits ab einem Euro zu haben sind.

Neben zahlreichen Einzelstücken kommen auch viele gleiche Kostüme in den Verkauf. Denn bei bestimmten Tänzen sehen alle Mitglieder der Gruppe gleich aus und geben so ein tolles Bild auf der Bühne ab. Hier wollen Annelie Kaiser und ihre Freunde zuschlagen: „Wir gehen dieses Jahr auf eine große Sitzung nach Mainz und suchen noch eine passende Verkleidung für uns alle“, berichtet sie.

Am Ende geht sie mit zwei passenden Kostümen nach Hause und freut sich auf die närrische Sitzung in der Karnevalshochburg am Rhein. Derweil schauen sich Pauline (5), Valentina (8), Annabelle (7) und die fünfjährige Luisa bei den Kinderkostümen um. Egal ob Pirat oder Prinzessin oder etwas ganz anderes: Alle staunen über die große Auswahl und probieren mit viel Spaß verschiedene Kostüme an.

Dabei passen sich die Verkleidungswünsche oft dem Angebot an. So wie bei Christina Heck und ihrem Sohn Emil, der sich eigentlich als Haifisch verkleiden wollte. Doch den gab es nicht. „Aber das Quallenkostüm ist auch sehr schön“, berichtet Christina Heck. Dass längst nicht alle Kostüme der letzten zehn Jahre in den Verkauf kommen, weiß Kerstin Hörth: „Viele kaufen sich ihre eigenen Kostüme selbst als schöne Erinnerungen an die verschiedenen Auftritte“, sagte sie.