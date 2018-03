Kommunen sehen Einzelhandelskonzept skeptisch

Von Helmut Heck

Mit Sorgen um die eigene Nahversorgung haben die Gemeinden Ötigheim und Steinmauern auf die Ansiedlung eines Drogeriemarktes in Bietigheim beziehungsweise eines großen Edeka-Marktes in Elchesheim-Illingen reagiert. Die Bedenken wurden während der Anhörung zum Flächennutzungsplan des Gemeindeverwaltungsverbandes Durmersheim in schriftlichen Stellungnahmen festgehalten. Am Mittwoch (21. Februar) wurden sie bei der Verbandsversammlung in Elchesheim-Illingen zur Kenntnis genommen. Auf den schon im Bau befindlichen Drogeriemarkt in Bietigheim werden sie ebenso wenig Auswirkung haben wie auf den Edeka-Markt in Elchesheim-Illingen, für den bereits ein Bebauungsplan verabschiedet wurde. Zudem äußerte, mit speziellem Blick auf den Netto-Markt in Bietigheim, ein privater Einwender Befürchtungen zur Nahversorgung.

Der Ötigheimer Standpunkt

Die Gemeinde Ötigheim beklagte, dass ihr die Niederlassung eines Drogeriemarktes „aus raumordnerischen Gründen“ untersagt worden sei. Durch das vom Regionalverband in Bietigheim hingegen erlaubte Pendant werde laut einem Gutachten 26 Prozent des dort zu erzielenden Umsatzes aus dem Telldorf abgezogen. Ötigheim müsse die „Rückgewinnung eines Drogerieangebots“ ermöglicht werden. Man sei bereit, eine vom Regionalverband in diesem Sinne angeregte „interkommunale Vereinbarung“ mit Bietigheim zu schließen.

Noch größere Bedenken bekundete Ötigheim zu einer Erweiterung des Bietigheimer Edeka-Marktes. Darauf ging der Verwaltungsverband mit dem Hinweis ein, dass für den Markt die schon vorhandenen 1 500 Quadratmeter als „maximale Verkaufsfläche“ ausgewiesen werde. Der Drogeriemarkt werde auf 700 statt wie ursprünglich vorgesehen 800 Quadratmeter begrenzt.

Steinmauerns Sicht

Steinmauern hat mitgeteilt, dass man die Edeka-Pläne in Elchesheim-Illingen nach wie vor „kritisch“ beurteile. Im Flößerdorf wird erwartet, dass der eigene Edeka-Markt auf 1 200 Quadratmeter vergrößert werden kann, was dem Neubau in der Nachbarkommune entsprechen würde. In der Stellungnahme aus Steinmauern nicht erwähnt wird, dass dem Betreiber der dortigen Einkaufsstätte in der Vergangenheit eine Erweiterung vom Regionalverband verwehrt worden ist. Der Markt in Elchesheim-Illingen hingegen wurde gemäß dem Wunsch von Edeka genehmigt, obwohl das einschlägige Gutachten ihn als überdimensioniert für die Nahversorgung der Doppelgemeinde eingestuft hat (wir berichteten). Steinmauern hat dem Projekt in Elchesheim-Illingen trotzdem zugestimmt, weil im Gegenzug der Discounter „Treff“ geschlossen wird, der ebenfalls in der Hand von Edeka ist.

Die Meinung des Privatmanns

Zu Edeka gehört auch der Netto-Markt inmitten von Bietigheim, der mit nur 485 Quadratmetern Verkaufsfläche tagtäglich mit lebhaftem Kundenbetrieb eindrucksvoll alle Behauptungen widerlegt, mit solchen Größen ließen sich keine ausreichenden Umsätze erzielen. Das Geschäft kenne bis jetzt „keinerlei wirtschaftliche Schwierigkeiten“, wird in der einzigen privaten Stellungnahme berichtet, die eingereicht worden war. Der kleine Discounter stelle eine „fast mustergültige Nahversorgung“ dar, stellte der Verfasser fest, dessen Name aus Datenschutzgründen geschwärzt war.

Der Laden trage viel zur Belebung des alten, von der Gemeinde mit viel Aufwand sanierten Ortskerns bei. Würde aber am südlichen Ortsrand von Durmersheim ebenfalls ein Discounter entstehen, wären die Tage des Netto-Marktes „wohl sicher gezählt“ fürchtet der Kritiker. Der Verwaltungsverband vertrat in seiner Erwiderung die Meinung, dass eine neue Einkaufsmöglichkeit im Süden von Durmersheim „nicht als direkte Konkurrenz zu werten“ sei. Dass im Bietigheimer Netto viele Durmersheimer einkaufen, schien dem Gemeindeverband entgangen zu sein.

In allen Fällen hat Edeka die Hände im Spiel

Martin Kimmig (CDU, Au am Rhein) regte zur Frage der Nahversorgung ein Konzept an, das „über den Tellerrand“ des Gemeindeverbandes weitere Kommunen im Umfeld berücksichtigen sollte. Hermann Kölmel (CDU, Durmersheim) fand Konkurrenz grundsätzlich gut, am Ende entscheide der Gesamtmarkt. Tatsächlich hat bei den diskutierten Geschäften ein Spieler alles in der Hand: Edeka. Er wird auch den Discounter im Süden Durmersheim betreiben. Mit der Gemeinde wurde der Vertrag dazu schon längst geschlossen.

Au am Rhein hat Nachholbedarf

Unbestrittenen Nachholbedarf in Sachen Nahversorgung hat als einzige Kommune des Gemeindeverwaltungsverbandes Durmersheim die Gemeinde Au am Rhein. Schon seit Jahren steht die Ansiedlung eines Einkaufsmarktes im Gebiet „Fronäcker“ auf der Agenda. Konkurrenzvorhaben in der Nachbarschaft hat man zugestimmt, aber nicht ohne Bauchgrimmen. Man ist wie üblich bei solchen Projekten auf den Regionalverband angewiesen und hofft, im Vergleich zu den gut bedienten Nachbargemeinden nicht den Kürzeren zu ziehen. Bei der jüngsten Erörterung des Flächennutzungsplans hat sich Au am Rhein diesbezüglich nicht mehr zu Wort gemeldet.

Grundversorgung für alle

Walter Hettel (FWG) stellte lediglich fest, dass ein Lebensmittelmarkt zur Grundversorgung eines Ortes gehöre. Der Auer Gemeinderat hat seine Haltung bereits bei früheren Gelegenheiten bekundet. Martin Kimmigs (CDU) Anregung zu einer Gesamtbetrachtung über den Verbandskirchturm hinaus nahm der Vorsitzende Andreas Augustin wohlwollend an. Hermann Kölmel (CDU) plädierte für weniger Dramatik in der Diskussion. Man solle das Thema „nicht so eng“ sehen. Steinmauern, das kritisch auf das Marktprojekt in Elchesheim-Illingen blickt habe ja schon „einen großen Edeka“, in der Doppelgemeinde wiederum werde lediglich der „Status quo“ verbessert.

Deren Bürgermeister Rolf Spiegelhalder betonte, dass es Aufgabe eines jeden Ortsoberhauptes und jedes Gemeinderates sei, die Daseinsvorsorge in seinem Ort zu gewährleisten. Dass Unternehmen das „Maximum an Verkaufsflächen“ forderten, sei ein ganz normales marktwirtschaftliches Vorgehen. Helmut Schorpp (CDU) sah keinen Sinn darin, ein „zentrales“ Konzept zu verfolgen, es gehe lediglich um die Grundversorgung, die jedem Ort zugestanden werden müsse, schloss er sich Vorrednern an.