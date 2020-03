Kreisjugendring Rastatt steht fünf Jahre nach seiner Gründung vor dem Aus

Anzeige

Nur fünf Jahre nach seiner Gründung steht der Kreisjugendring (KJR) Rastatt vor dem Aus. Am Freitag, 6. März, treffen sich die Mitglieder zu einer Versammlung im Bildungshaus St. Bernhard. Der Vorsitzende Frank Rieger wird den Teilnehmern wohl die Auflösung des Vereins vorschlagen. Er hat den Eindruck, dass es im Landkreis Rastatt wenig Bedarf für einen Kreisjugendring gibt.

Der KJR war 2015 ins Leben gerufen worden, um als selbst organisierte Vertretung der Jugendarbeit jungen Menschen im Landkreis Rastatt eine Stimme zu geben.

Mitgliedsverbände sind zum Beispiel politische Nachwuchsgruppierungen wie die Junge Union, die Jusos und die Grüne Jugend, christliche Jugendorganisationen von katholischer und evangelischer Kirche, Pfadfinder, Jugendrotkreuz und Jugendfeuerwehr oder auch die Akkordeonjugend Mittelbaden. Rieger beziffert die Anzahl der Mitgliedsverbände auf aktuell 14.

Veranstaltungen stoßen teilweise auf geringe Resonanz

Den Gründungsprozess vor fünf Jahren begleitet hatte Kai Jehle-Mungenast, Mitglied im Vorstand des Landesjugendrings. Rieger engagierte sich damals bei der Landesjugendfeuerwehr. Er stellte sich gemeinsam mit Dekanatsjugendreferentin Carina Wacker als Führungsduo für den neuen Kreisjugendring zur Verfügung.

Wacker erinnert sich an mehrere erfolgreiche Aktionen in den ersten Jahren, wie eine Vollversammlung mit Sommerfest und Konzert oder ein Seminar in Kooperation mit dem Landratsamt. „Dabei ging es um rechtliche Fragen für Vereine, was sie bei der Organisation von Veranstaltungen beachten müssen“, erzählt sie. Schon damals gab es aber auch Rückschläge. Ein geplanter Erlebnispädagogik-Tag musste mangels Interesse ebenso abgesagt werden wie eine Fahrt in die Landeshauptstadt.

2018 zog sich Wacker von ihrem Amt zurück. Da sich kein Nachfolger fand, führte Rieger den Verein allein weiter. „Offiziell gibt es den Kreisjugendring noch, aber er wird nicht genutzt“, beschreibt er den aktuellen Status. Seiner Wahrnehmung nach ist der Verein als Interessenvertretung der Nachwuchsverbände nicht notwendig. „Es gibt keinen Bedarf“, sagt er.

Die Ehrenamtlichen in den Vereinen wüssten heutzutage selbst gut Bescheid darüber, wie sie sich Gehör verschaffen und zum Beispiel an Fördergelder kommen können. Vorstöße für Projekte und Aktionen seien bei den Mitglieder immer wieder auf „bescheidenes Interesse“ gestoßen.

Vorsitzender rechnet mit Mehrheit für Auflösung

Er geht deshalb davon aus, dass sich das KJR-Kaptiel am Freitag schließen wird. Dafür reicht die einfache Mehrheit der Stimmen der Anwesenden. Mit viel Besuch rechnet Rieger nach seiner Erfahrung bei den vergangenen Versammlungen nicht.

Allerdings hat Jehle-Mungenast im Vorfeld die Werbetrommel gerührt. In einer Rund-Mail an einen großen Verteiler spricht er sich gegen die Auflösung aus: „Ich bin mir sicher, dass im Landkreis noch viel Potenzial ist“, schreibt er darin und appelliert an die Empfänger, einen Notvorstand zu wählen, der den Kreisjugendring in den kommenden beiden Jahren wieder handlungsfähig machen soll. Rieger will sich dem nicht entgegenstellen, steht als Vorsitzender nach eigener Aussage aber nicht mehr zur Verfügung.

Wacker sieht den KJR zwar nach wie vor als Chance für die Jugendarbeit, „aber vielleicht muss man ihn erst einmal auflösen und ein paar Jahre abwarten“, meint sie. Ein Hauptproblem sei der zeitliche Aufwand für diejenigen, die sich an vorderster Front engagieren wollen.

Helfer sehen auch den Landkreis in der Pflicht

Das sieht auch Jehle-Mungenast so. Seiner Erfahrung nach funktionieren die Nachwuchs-Dachverbände dort, wo es hauptamtliche Unterstützung seitens der Landkreise gibt. „Ringe, die ausschließlich ehrenamtlich getragen werden, kommen sehr schnell an ihre Grenzen“, sagt er. Entsprechend sieht er für die Zukunft der Jugendarbeit auch den Landkreis Rastatt in der Pflicht.

Diesen Punkt kann Rieger nur unterstreichen: „Es wäre sehr gut, wenn man eine Neben- oder hauptamtliche Kraft hätte.“ Die organisatorische Arbeit wie der Schriftverkehr binde so viel Kapazitäten, dass man ansonsten „nichts auf die Reihe bekommt“.