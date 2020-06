Künstlerische Leiterinnen des tête-à-tête in Rastatt hoffen auf 2021

Anzeige

Für Kathrin Bahr und Julia von Wild war die Absage des tête-à-tête ein Schock. Fast zwei Jahre lang hatten die künstlerischen Leiterinnen das Straßentheaterfestival in Rastatt geplant. Am 9. Juni hätte es eröffnet werden sollen – doch dann kam Corona. Im Interview erzählen die Beiden, wie sie Absage erlebten. Und wie es weitergehen könnte.

Wäre Corona nicht dazwischengefahren, hätte dieses Wochenende ganz im Zeichen der Vorfreude auf die 14. Auflage des tête-à-tête gestanden. Europas größtes Straßentheaterfestival wäre am Dienstag losgegangen. Doch Mitte März zog die Stadtverwaltung die Reißleine und sagte die Großveranstaltung ab.

Ob das Festival 2021 nachgeholt wird, ist offen. Ein Konzept dazu ist in Arbeit und soll dem Gemeinderat zur Entscheidung vorgelegt werden, möglichst noch vor der Sommerpause. Die Stadtverwaltung hofft, bis dahin mehr Klarheit darüber zu haben, was Corona für Großveranstaltungen ab 2021 bedeutet.

Über die Absage der diesjährigen Auflage unterhielt sich Redakteur Holger Siebnich mit den künstlerischen Leiterinnen Kathrin Bahr und Julia von Wild.

Frau Bahr, Frau von Wild, wie haben Sie die Phase der Unsicherheit erlebt, als die Corona-Pandemie Deutschland erreichte und zunächst unsicher war, welche Konsequenzen das für Großveranstaltungen wie das tête-à-tête haben wird?

Bahr: In Baden-Württemberg war diese Phase ja sehr kurz. Die Landesregierung hat die Entscheidung, dass Großveranstaltungen abgesagt werden, früh getroffen. Wir waren da gerade im Redaktionsschluss für das tête-à-tête-Programm. Wir hatten uns sehr darauf gefreut, dieses am 28. April zum Start des Vorverkaufs der Öffentlichkeit vorzustellen. In der damaligen Situation war das erstmal ein Schock.

Festival-Absage sorgt erst einmal für viel Arbeit

Wie ging es weiter, als die Absage des Festivals Mitte März schließlich feststand?

Bahr: Für uns bedeutete das den Stopp bei der Produktion des Programmheftes. Wir mussten allen Künstlern absagen und die schon angefragte Leihware und Technik wieder abbestellen. Wir hatten erst einmal sehr viel zu tun.

Das diesjährige Festival hätte nur noch durchgeführt werden müssen – die Planungen waren abgeschlossen. Kathrin Bahr, künstlerische Leiterin des tête-à-tête

Wann hatte die Planung für das tête-à-tête 2020 begonnen?

Von Wild: Die Planung beginnt immer gleich nach dem Ende des Festivals zuvor. Dann fahren wir los und scouten Gruppen auf Festivals in ganz Europa. Meistens geht es dann auch schon an Absprachen und Verhandlungen. Das diesjährige Festival hätte nur noch durchgeführt werden müssen – die Planungen waren abgeschlossen. Wir malen uns immer ein Bild davon, wie Rastatt während der Festivaltage aussehen wird, mit allen Shows und künstlerischen Darbietungen. Dieses Bild war perfekt und abgeschlossen in unserem Kopf. Der Moment, in dem wir realisiert haben, dass dieses Bild nicht umgesetzt wird, war schmerzhaft.

Können Sie ein paar Höhepunkte verraten, auf die sich die Rastatter hätten freuen können?

Bahr: Das bleibt geheim. Denn wir hoffen sehr, dass sich die Rastatter im kommenden Jahr auf diese Höhepunkte freuen können. Allerdings wissen wir noch nicht, ob das Festival dann stattfinden kann. Aber wir haben mit den Künstlern gesprochen und ihnen in Aussicht gestellt, dass sie gern auch nächstes Jahr im Programm sind. Wobei man im Einzelfall schauen muss, ob das dann vom Termin passen würde. Es kann natürlich zu Modifikationen im Programm kommen.

Für Solo-Selbstständige ist die aktuelle Situation dramatisch. Wie haben die Künstler die Absage für dieses Jahr aufgenommen?

Bahr: Sehr unterschiedlich. Einige waren panisch. Die Künstler kommen aus verschiedenen Ländern, wo es auch verschiedene Hilfsprogramme für sie gibt. Aber im Großen und Ganzen ist diese ganze Krise eine große Katastrophe für die Kultur und vor allem für die freischaffenden Künstler.

Die Stadtverwaltung hat die Absage sehr bedauert und sich klar zum tête-à-tête bekannt. Steht trotzdem zu befürchten, dass der Ausfall und der damit verbundene finanzielle Schaden die Zukunft des Festivals bedroht?

Bahr: Es ist toll, dass das tête-à-tête einen solch hohen Stellenwert in Rastatt genießt. Wir hoffen alle, dass es weitergeht. Wir sind gemeinsam auf der Suche nach guten Lösungen für einen Ersatz des diesjährigen Festivals.

Förderverein mit Infostand von Dienstag bis Samstag präsent

Apropos Ersatz: Ganz auf tête-à-tête-Impressionen müssen die Rastatter nicht verzichten.

Von Wild: Gemeinsam mit dem Förderverein wird es von Dienstag bis Samstag einen Stand auf dem Marktplatz geben. Auf Monitoren werden Bilder und Filme von vergangenen Festivals gezeigt. Die Menschen können einen Soli-Button für das tête-à-tête erwerben. Wir haben Postkarten produzieren lassen, die man für den guten Zweck kaufen kann. In der Reithalle tritt am Samstagabend This Maag auf, ein Comedy-Künstler aus der Schweiz, der in den vergangenen Jahren beim tête-à-tête die Tusch-Zirkusnacht moderiert hat und den Rastattern gut in Erinnerung sein wird. Er zeigt Comedy, Improvisation und Straßentheater – in Corona-Zeiten indoor. Über Instagramm können Fans außerdem eine Grußbotschaft senden.

Ein Festival 2021 bei Sonnenschein

wäre doch eine super Wendung Kathrin Bahr, künstlerische Leiterin des tête-à-tête

Bahr: Die Idee ist, dass das Festival trotzdem präsent ist. Der Stand soll eine Treffpunkt sein, auch für die Helfer. Uns unterstützen immer knapp 140 Ehrenamtliche. Auch ihnen fehlen das Festival und der Zusammenhalt. Wir wollen ihnen und allen Festival-Fans die Möglichkeit zum Austausch bieten.

Vielleicht ein positiver Aspekt an der Absage: Die Wetterprognosen für kommende Woche sehen durchwachsen aus. Es wäre wohl ein verregnetes Festival geworden.

Bahr: Das haben wir auch registriert. Wenn es zu einem Festival 2021 bei strahlendem Sonnenschein kommen sollte, wäre das doch eine super Wendung.

Kathrin Bahr und Julia von Wild sind seit 2015 als künstlerische Leiterinnen für das Straßentheaterfestival tête-à-tête verantwortlich. Sie setzten sich damals gegen 20 Mitbewerber um die Nachfolge von Charlie Bick durch. Nach den Auflagen 2016 und 2018 wäre das diesjährige tête-à-tête das dritte Festival unter ihrer Regie gewesen. Die beiden Frauen haben in Bremen ein Büro für kulturelle Dienstleistungen und organisierten dort unter anderem zehn Jahre lang das renommierte Straßentheaterfestival „La Strada“. Seit 2011 sind sie außerdem verantwortlich für das Fest der internationalen Straßen- und Zirkuskünste in Norderstadt.