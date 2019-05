Live-Ticker: Zweiter Prozesstag nach Fahrerflucht mit zwei Toten in Gaggenau

Anzeige

Vor dem Schöffengericht in Rastatt beginnt an diesem Montagmorgen um neun Uhr der zweite Prozesstag nach der Fahrerflucht mit zwei Toten in Gaggenau im Juli 2018. Angeklagt ist ein 48 Jahre alter Mann. Er soll eine 54-jährige Frau und ihren sieben Monate alten Enkel totgefahren haben und anschließend geflüchtet sein.

Der Angeklagte hatte die Taten bereits am ersten Prozesstag Ende April eingeräumt (bnn.de berichtete). Er habe zudem vor dem Unfall eine Menge Alkohol getrunken. Auch das Betreiben einer Marihuana-Indooranlage räumte der Mann ein.

Eine zentrale Frage ist noch nicht geklärt: War dem 48-Jährigen unmittelbar nach dem Unfall bewusst, dass er Menschen verletzt hat oder nicht? Auch von diesem zweiten Prozesstag berichtet bnn.de live aus dem Saal 151 des Amtsgerichts im Rastatter Schloss.