Mehr Streifen für ein besseres Sicherheitsgefühl

Von Ralf Joachim Kraft

Mit einer „Kick off“-Veranstaltung in Form einer Pressekonferenz ist im Polizeirevier Rastatt das „Aktionsprogramm Sichere Innenstadt“ gestartet worden. Wie Revierleiter Heiko Baumgärtner und der städtische Fachbereichsleiter Sicherheit und Ordnung, Achim Schick, berichteten, handelt es sich dabei um eine konzertierte Aktion des Polizeivollzugsdienstes (PVD) und des kommunalen Ordnungsdienstes (KOD), die zwei Ziele verfolgt: „Zum einen die Eindämmung von Vandalismus-Straftaten. Zum anderen wollen wir das Sicherheitsempfinden der Bürger erhöhen.“ Dafür werden unter der Federführung des Polizeireviers zunächst zwei „Stadtpolizisten“ des KOD und zwei Beamte des PVD gemeinsam Streife laufen und dadurch verstärkt Präsenz zeigen.

Schwerpunkte liegen in der Innenstadt

Ob künftig zwei zusätzliche KOD-Mitarbeiter, also insgesamt vier Personen eingesetzt werden, müsse eruiert werden. „Wir beobachten die aktuelle Entwicklung, schauen, wie sich die Maßnahmen auswirken und würden dann die Stellen ausschreiben“, so Schick. Nach Baumgärtners Aussage wird es nach Absprache auch separate Streifen geben. Als Teil des Sondereinsatzprogramms der Stadt Rastatt bleiben auch 2018 die zusätzlichen Streifen des PVD an den neuralgischen Punkten der Stadt erhalten. Bei den gemeinsamen Streifen mit dem seit 2008 mit erweiterten Befugnissen ausgestatteten KOD sei die Streife „überall dort unterwegs, wo uns die Bevölkerung wahrnehmen kann, und wir laufen auch noch nach 17 Uhr Streife“, berichtete der Revierleiter – darauf angesprochen, dass die Übeltäter ja meist nachts zugange seien. Im Fokus der Streifen stehen besonders Örtlichkeiten in Rastatt, die in den vergangenen Monaten bereits Ziel von Vandalismus waren. So etwa die Pagodenburganlage, der Bereich um die Badner Halle, das Kulturforum, das LWG, die Karlschule und die Bernharduskirche.

Langeweile ist oft das Motiv

Es würden auch Orte aufgesucht, die subjektiv als problematisch oder als „Angsträume“ empfunden werden. So etwa der Bahnhof. Von 2015 bis Mitte 2017 gab es, wie aus dem am 1. Juni 2017 im Rastatter Gemeinderat vorgestellten Bericht über Sachbeschädigungen hervorgeht, rund 55 Vandalismusfälle und rund 20 Schäden durch Graffiti mit einem geschätzten Schaden von mehreren zehntausend Euro. „Die aktuellen Zahlen für 2017 wurden noch nicht veröffentlicht. Aber es zeigt sich eine Tendenz: Die Fallzahlen bei der Gewaltkriminalität nehmen ab und auch die Vandalismusfälle sind rückläufig gegenüber dem Vorjahr“, berichtete Baumgärtner auch von einer höheren Aufklärungsquote. Als Motive für die Sachbeschädigungen nannte der Revierleiter Langeweile, Geltungsdrang und gruppendynamische Prozesse. Auf die Frage, ob bei der Polizei angesichts der Personalsituation daran gedacht sei, auch Polizeifreiwillige einzusetzen, antwortete er: „Nein, unser Revier verfügt nicht über Polizeifreiwillige – und das ist auch nicht geplant.“ Kritisch gesehen werden private Sicherheitsdienste. „Man könnte sie eventuell beim Objektschutz einsetzen, aber nicht für Streifen“, erklärte Achim Schick.