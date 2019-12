Ministerium will Zuschlag zum Bau der Oberleitungen bald vergeben

Anzeige

Zuletzt war es nach außen ruhig geworden um die Planungen für die Teststrecke „eWayBW“ auf der B462 zwischen Kuppenheim und Gernsbach-Obertsrot. Hinter den Kulissen, vor allem im zuständigen Verkehrsministerium Baden-Württemberg, gingen die Vorarbeiten indes weiter. In den nächsten Wochen könnte Vollzug gemeldet werden, was die Arbeitsvergabe zum Bau der notwendigen Oberleitungen angeht. „Der potenzielle Auftragnehmer hat Ende November 2019 ein finales Angebot vorgelegt. Derzeit werden die Unterlagen geprüft. Es ist geplant, dass bis Ende des Jahres 2019 ein Zuschlag erteilt werden kann“, heißt es auf BNN-Nachfrage aus dem Ministerium in Stuttgart.

Zum Auftragnehmer macht das Ministerium keine Angaben, es soll sich aber um den Siemens-Konzern handeln. Siemens gilt als der derzeit einzige am Markt aktive Teilnehmer und hat auch für die Teststrecke auf der A5 in Hessen die Oberleitungen errichtet. Das Land musste mit Blick auf die B462 den Weg eines Verhandlungsverfahrens ohne einen Teilnahmewettbewerb gehen, denn die reguläre Ausschreibung zu Jahresbeginn 2019 blieb ohne ein Angebot.

Auch interessant: Schnee an Weihnachten? So stehen die Chancen

Baubeginn wohl im Sommer 2020

Insofern verschiebt sich der Großversuch um genau ein Jahr, weil das Land sein Wort gegeben hat, den Großteil der Arbeiten in die Sommerferien zu verlegen, weil dann die Verkehrsströme geringer sind. Waren ursprünglich die Ferien 2019 angedacht, so laufen nunmehr alle Planungen auf den Sommer 2020 hinaus, was den sichtbaren Bau der Oberleitungen betrifft. Zur genauen Bauzeit dürfte erst der Abschluss des Verhandlungsverfahrens Auskunft geben, zuletzt war von rund fünf Monaten Gesamtbauzeit die Rede.

Von der rund 18 Kilometer langen Gesamtstrecke werden indes nur drei Teilbereiche von zusammen knapp sechs Kilometern elektrifiziert, das heißt mit Oberleitungen ausgestattet.

Auch interessant: Hochwasserschutz in Gernsbach verschlingt Millionen

Realbetrieb über drei Jahre geplant

Somit könnten Ende 2020 die ersten Lkw mit Stromabnehmer auf der Bundesstraße zwischen den Speditionen in Kuppenheim und den Papierfabriken in Gernsbach in die Testphase gehen. Der dreijährige Realbetrieb beginnt dann 2021 und soll aussagekräftige Ergebnisse darüber bringen, inwieweit elektrische Antriebe bei schweren Lastern einen Beitrag zu den Klimazielen der Bundesrepublik leisten können. Die Technologie soll den Schadstoffausstoß des Schwerlastverkehrs deutlich senken. Die Fahrzeuge werden im Realbetrieb eingesetzt, der ohnehin anfällt; das heißt durch das Pilotprojekt entstehen keine zusätzlichen Fahrten.

Gemeinsames Baustellenmanagement

Sobald genauere Infos zum Bauablauf vorliegen, soll in Regie des Regierungspräsidiums Karlsruhe der zugesicherte Projektbegleitkreis mit regionalen Vertretern ins Leben gerufen werden. Damit sollen unter Einbezug der örtlichen Experten die Verkehrsbeeinträchtigungen auf der B462 so gering wie möglich gehalten werden. Im Zuge der Diskussion über „eWayBW“ im Murgtal hatte insbesondere Gaggenau schwere Bedenken angemeldet; in der Großen Kreisstadt verwies man hier auf leidvolle Erfahrungen, was den Verkehrsfluss mit B462-Baustellen in Regie des Regierungspräsidiums angeht. Dies soll nunmehr beim Pilotprojekt, bei dem alle Beteiligten zusammenkommen, besser werden.

Auch interessant: Aldi und Rewe bauen ihre Märkte in Gernsbach aus

Weiterhin Diskussionen

Diskutiert wird übrigens nach wie vor über das grundsätzliche Pro-und-Contra zu „eWayBW“, zuletzt in einer Gaggenauer Facebook-Gruppe. Auch in den sozialen Medien gibt es, wie schon im Gemeinderat der Benz-Stadt, Befürworter und Gegner, die sich zu Wort melden.

Lahl und die Wette

Geplant ist zudem eine weitere große Info-Veranstaltung in Regie von Verkehrsministerium und Regierungspräsidium, wahrscheinlich im Frühjahr 2020. Vielleicht erneuert dann ja Uwe Lahl, Ministerialdirektor und Stellvertreter des Verkehrsministers, seine schon einmal in Gaggenau angebotene Wette: Am Ende des dreijährigen Realbetriebs mit Oberleitungs-Lkw im Murgtal würden, so sagt er, Kommunalpolitiker mit der Bitte auf die Entscheidungsträger zukommen, den Versuch fortzusetzen – weil es viel leiser ist als früher.

Auch interessant: Luchs löst Fotofalle im Murgtal aus