Mußler steigert Ergebnis auf 97,35 Prozent

Anzeige

Der Montag nach der Wahl war für Bürgermeister Karsten Mußler ein ganz normaler Arbeitstag: „Ich sitze am Schreibtisch, nachher gehe ich zu einem 80. Geburtstag und heute Nachmittag ist Jugendausschusssitzung im Kreistag“. Business as usual, sozusagen.

Seine laufende Amtszeit endet am 24. März. Wenn die Wahl rechtskräftig wird, geht Mußler in seine dritte Amtszeit. Von Amtsmüdigkeit ist bei dem 53-Jährigen nichts zu spüren: „Ich freue mich drauf.“

„Überwältigt von den vielen Menschen, die ins Rathaus gekommen sind“

Eine rauschende Wahlparty gab es nicht. „Wir haben uns im Schützenhaus getroffen, die Familie und Freunde, haben ein Bier getrunken“.

Eines machte der 53-jährige Rathauschef deutlich: „Ich war überwältigt von den vielen Menschen, die ins Rataus gekommen sind und das Ergebnis erfahren wollten.“ Rund 200 Kuppenheimer und Oberndorfer stießen im Rathausfoyer bei Freibier auf das Wahlergebnis an.

Die Stadtkapelle mit Dirigentin Monika Gutmann spielte den Lieblingsmarsch von Karsten Mußler. Wie die Feuerwehr den Bürgermeister-Maien stemmte, ging leider im Nebel unter.

Mehr zum Thema: Karsten Mußler gewinnt Bürgermeisterwahl in Kuppenheim mit 96 Prozent

Auch nachdem er die Nacht darüber geschlafen hat, beurteilte Mußler den Wahlausgang positiv. „Ich bin mehr als zufrieden mit dem Ergebnis, vor allen Dingen die Wahlbeteiligung war sehr gut“.

Die Wahlbeteiligung lag bei 31,6 Prozent.

Wahlergebnis wurde korrigiert, Zahl der ungültigen Stimmen erhöhte sich

Das Ergebnis wurde vom Wahlausschuss nochmals korrigiert: Die Zahl der gültigen Stimmen wurde von 1.985 auf 1.965 reduziert, im Nachgang wurde also 20 Stimmzettel als ungültig gewertet.

Auf den einzigen auf dem Wahlschein namentlich aufgeführten Bewerber Karsten Mußler entfielen 1.913 Stimmen. Hier ergab sich keine Veränderung. Damit entfielen 97,35 Prozent der gültigen Stimmen auf den Amtsinhaber (vorläufiges Wahlergebnis: 96,37 Prozent).

Auf den Kuppenheimer Boris Dippong entfielen 15 Stimmen (0,76 Prozent), nicht wie zuerst vermeldet 20. Der Polizeibeamte hatte über eine Kuppenheim-Seite im sozialen Netzwerk Facebook kurzfristig erklärt, als Bewerber zur Verfügung zu stehen.

Zwei weitere Personen erhielten acht beziehungsweise fünf Stimmen. Weitere 24 Personen sind unter Sonstige geführt, so dass insgesamt 52 Wähler einen anderen Namen als Karsten Mußler auf dem Wahlschein vermerkt haben.

Mehr zum Thema: Bürgermeisterwahl Kuppenheim: Einziger Bewerber Karsten Mußler sieht seiner dritten Amtszeit entgegen

Die Amtszeit für Bürgermeister in Baden-Württemberg beträgt acht Jahre. Auch der Vorgänger von Karsten Mußler als Kuppenheimer Bürgermeister, Werner Trauthwein, absolvierte drei Amtszeiten.

Am Ende der dritten Amtszeit im Jahr 2028 wäre Mußler 61 Jahre alt, eine weitere volle Amtszeit wäre also möglich. So weit will der Rathauschef aber nicht vorausblicken. Nur so viel: „Es stehen alle Optionen offen“.

Zwei Antragsteller zweifeln Rechtmäßigkeit der Wahl an

Am Tag vor dem Wahlgang hatten zwei Kuppenheimer das Landratsamt Rastatt aufgefordert, die Rechtmäßigkeit der Bürgermeisterwahl zu überprüfen.

Konkret bemängelten sie einen am 23. Januar im Kuppenheimer Amtsblatt veröffentlichten Wahlaufruf. Darin forderte der Vorsitzende des Gemeindewahlausschusses Jochen Philipp die Wähler auf, dem Amtsinhaber ihr Vertrauen zu schenken.

Der Wahlausschuss habe damit gegen seine Neutralitätspflicht verstoßen, die Wahl sei ungültig und müsse wiederholt werden, so die Antragsteller. Das Kommunalamt im Rastatter Landratsamt prüft den Vorgang, ein Ergebnis wird laut Landkreissprecherin Gisela Merklinger in wenigen Tagen erwartet.